Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук готов к любому повороту событий, уезжать из Украины он не собирается. Об этом изданию Украина.ру сообщили источники в ОПЗЖ

«Готов ко всему»

В украинских СМИ появились сообщения о возможном сценарии Банковой, предусматривающем запрет партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и арест Виктора Медведчука. По мнению некоторых наблюдателей, такая «утечка» информации могла быть допущена специально, с простой целью запугать оппозицию и попытаться выдавить опасного для Банковой политика из страны.

Если и так, то надежды власти напрасны. Как сообщили Украине.ру на условиях анонимности источники из ОПЗЖ, Виктор Медведчук о таких планах власти осведомлён, но настроен на борьбу. Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук

«Виктор Медведчук готов к любому повороту событий, в том числе и к аресту, и уезжать из страны не собирается», — сообщил собеседник издания.

Он напомнил, что власть уже не раз показывала примеры безответственных действий, в частности в отношении журналиста и политика Анатолия Шария и его партии (в суд поступил запрос о её запрете. — Ред.). Поэтому, продолжил источник, вполне можно ожидать, что власть «и в отношении ОПЗЖ будет действовать по беспределу».

«По беспределу попытаются отобрать бизнес у сторонников партии, отобрать медиаресурсы, закрыть кого-то… Но тут надо понимать, что не каждый из исполнителей решится на такое. Выиграть власти в этой ситуации, если оценивать её стратегически, невозможно. Поэтому решиться выполнять такие приказы могут, соответственно, только люди, которые не видят в дальнейшем своей жизни в Украине», — сказал он.

Партию запретят, людей — нет

Другой источник, близкий к руководству ОПЗЖ, отметил в беседе с корреспондентом Украины.ру, что попытка запрета партии возымеет обратный эффект.

«Закрыть партию невозможно, можно закрыть только юридическое лицо, то есть объединение граждан. Один из подвидов этого объединения — это и есть политическая партия. Если попытаются закрыть… Во-первых, судебных перспектив такое дело не имеет, в суде это оспорят рано или поздно. Во-вторых, политическая деятельность не будет прекращена, просто партия сменит название», — сказал он. Медведчук оспорил введенные против него санкции в Верховном суде Украины © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Дело ведь не в юридическом статусе партии, а в людях, которых она объединяет. А простым людям действительно тяжело в создаваемых властью условиях. Налицо сильное разочарование в Зеленском, который выиграл выборы на обещаниях мира, а придя к власти, стал вести себя как «второй Порошенко». Поэтому миллионы избирателей уже ушли от Зеленского и от «Слуги народа» к ОПЗЖ Медведчука. И репрессии со стороны власти не смогут остановить этот процесс, скорее, наоборот, только подстегнут переток голосов.

Представители ОПЗЖ в регионах говорят о давлении, о слежке, о провокациях со стороны власти и подконтрольных ей сил. Однако это их не останавливает, напротив, настраивает на серьёзную борьбу, отметил собеседник издания.

Зеленский, YouTube и «Твиттер»: что общего?

Бороться сложно, поскольку власть старается ограничить информационные возможности оппозиции. И действует без оглядки на закон и правила хорошего тона. После внесудебного закрытия оппозиционных телеканалов те продолжают вещание в YouTube, но президент Владимир Зеленский пообещал «вычистить» их и оттуда.

Получится ли? В этом наши источники, имеющие отношение к оппозиционным СМИ, очень сомневаются. Один из них напомнил о странном совпадении.

«Недавно уже пытались отключить в YouTube канал "112", но — максимум час этот запрет продержался. Почему? Посмотрите, как развивались события: попытались отключить канал "112", потом прозвучало заявление Зеленского, и буквально спустя считаные часы вдруг резко упала сеть "Твиттер"», — сказал он. И продолжил: «Решение о таком шаге, естественно, могло быть принято только на самом верху в руководстве России, и абсолютно случайно человек, который мог принять такое решение, является личным другом Виктора Медведчука».

Собеседник издания отметил, что падение сети «Твиттер» — очень серьёзный удар, который «не сравнить с желанием какого-то Зеленского, который решил, что он может пообещать, что он что-то там сможет отключить в YouTube». Продукты за наличку: Медведчук рассказал, как живет под санкциями © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Конечно, это просто так совпало, но когда совпадёт в пятый раз… При этом никто ведь ничего никому предъявлять не будет, просто — сеть поломалась. Но на пятый раз догадаются, да уже и сейчас догадались, что не надо телеканалы отключать в YouTube», — предположил источник.

Он также отметил, что нынешняя власть на Украине умеет действовать в информационном поле не только в лоб, не только запретами, закрытием СМИ и отключениями телеканалов. Освоены и методы куда более тонкие.

Так, по его словам, «власть Зеленского внедряет своих агентов в СМИ, которые под видом оппозиционных блогеров и публицистов отрабатывают темники Банковой. Скажем, «вброс» про запланированный арест Погребинского — это провокация. Журналист издания «Вести», который опубликовал дезинформацию, — друг пиарщика Быкова, обслуживающего мелкие заказы ОП. А «Вести» в этой истории выступили в роли «сливного бачка».

Над кем навис «Данилов меч»

Источник в парламентских кругах, комментируя решения состоявшегося в четверг, 11 марта, заседания СНБО о проверке обстоятельств ратификации Харьковских соглашений, напомнил о Конституции, запрещающей индивидуальные преследования за коллективные решения.

«Депутат не несёт ответственности за голосование, потому что в первую очередь это политическое решение, отражение его политической позиции, — сказал он. — И надо учитывать, что сейчас дано поручение СБУ не о возбуждении дел, а о проверке — на предмет государственной измены. А там может получиться как обычно: например, выяснится, что депутат Иваненко, скажем, хороший человек и голосовал он исходя из соображений патриотизма, разделяя идеалы майдана, который случился только через годы… А вот депутат, условно, Петренко — зрадник, да и бизнес у него такой интересный, который надо бы забрать…»

Он добавил, что в СМИ уже появился список из 236 депутатов, над которым, условно говоря, висит теперь «Данилов меч» (Алексей Данилов — секретарь СНБО).

«Но уточним: депутаты голосовали за ратификацию Харьковских соглашений, а эти соглашения строились на контракте 2009 года между «"Газпромом" и "Нефтегазом", который подписывали Юлия Тимошенко и глава "Газпрома" Алексей Миллер. То есть тут мы видим и прямой выход на Юлию Тимошенко. Получается, что она тоже фигурант всех этих дел», — считает собеседник издания.

Он также отметил, что «власть, похоже, решила идти напролом, но чем закончится такой путь — судить рано». Однако стоит вспомнить 1990-е годы, когда такой же путь «к успеху» выбрали бандиты: «Вы помните, какая тогда царила атмосфера и в Киеве, и во всей стране? Эти люди вели себя так, словно они бессмертны. Наверное, так они и считали. Уже давно никого не осталось, все на кладбищах лежат…» Политолог рассказал, как Медведчук обрушит рейтинг Зеленского © РИА Новости, Владимир Трефилов

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK однопартийца Медведчука Тараса Козака.

19 февраля СНБО Украины ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.