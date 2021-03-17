115 дней, 700 человек и 150 единиц техники, 50 тысяч кубометров воды в день для Севастополя. Это сухие цифры, за которыми стоит строительство важнейшего для Севастополя объекта — водозабора на Бельбеке. Проекта, окончательно снимающего вопрос засухи с города-героя

Аналогов нет

Крымский политик озвучил имена организаторов водной блокады © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

— Изначально планировалось строить два водохранилища. Одно на Коккозке, в Соколином, а второе — в балке в селе Камышлы, — поясняет Геннадий Самохин, старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета им. Вернадского. — Мы изучили оба варианта и поняли, что они не подходят. В Камышлах дно балки создано из известняков, водопотери были бы внушительные. Но построенный водозабор сделан иначе. Он позволит накапливать необходимое количество воды.

О том, что нужно «остановить» реки, учёные говорят лет пять. В море уходит внушительный объём воды из Бельбека, Качи и других. Часть воды можно забирать и направлять в города и сёла. Вопрос, как всегда, в деньгах. И президент Владимир Путин посчитал нужным их найти.

Севастопольцы благодаря его решению до сих пор живут без графика подачи воды, хотя в Крыму жители городов видят воду всего по несколько часов в день.

"Вашу просьбу по поводу водоснабжения, безусловно, обсудим и будем поддерживать", — пообещал президент губернатору Севастополя Михаилу Развозжаеву в сентябре 2020 года.

После этого Путин дал поручение правительству. Из 17 вариантов отбора паводковых вод был принят один — Бельбек. К работам в кратчайшие сроки приступили специалисты Министерства обороны России. Задача стояла сложная — таких водозаборов в России попросту нет. Севастополь стал первым городом, решившим таким образом проблему нехватки воды.

Подвиг каждого

Путин едет в Севастополь спасать город от засухи © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

На строительных работах были задействованы специалисты со всей страны. В момент пиковой нагрузки тут трудились 700 человек, работало 150 единиц техники. Для сравнения: Крымский мост строили около трех тысяч человек, хотя он намного больше и сложнее. На водозаборе реки Бельбек, как и на Крымском мосту, работа шла круглые сутки. Задача была поставлена важнейшая — обеспечить Севастополь водой до начала тепла и курортного сезона.

Для подачи воды из реки Бельбек было расширено и укреплено 400 метров русла — 300 метров до водозабора и 100 после него. Сам водозабор достигает в длину 160 метров, в ширину — 230. Его глубина около 7,5 метра. Две насосные станции закачивают нужный объём воды, после чего она очищается и поступает в трубопровод. Кстати, всё оборудование на объекте только отечественное.

Единственный источник воды — паводковые воды реки Бельбек с конца осени и до весны. Ежедневно из водозабора планируется брать до 50 тысяч кубометров для нужд Севастополя. Это почти половина от всего необходимого объёма. Каждый день город-герой «пьёт» 120-130 тысяч кубов воды. Ресурс из гидроузла на Бельбеке поможет сберечь запасы Чернореченского водохранилища и встретить лето, как и курортный сезон, с водой.

Аксенов назвал стоимость первой опреснительной установки в Крыму © РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанк

Увидеть водозабор лично довольно сложно. Это закрытый объект с забором и камерами видеонаблюдения. Однако 18 марта пройдёт официальное открытие гидроузла. Пожалуй, это будет единственное исключение из строгих правил по охране важнейшего объекта.

В Крыму водозаборы пока не строят. Здесь нашли другое решение — опреснение. На проектирование одной такой установки в Ялте потратят 3 млрд рублей. Строительство опреснительных сооружений поддерживает также правительство РФ. Министр экономического развития Михаил Решетников на прошедших выходных подчеркнул, что все мероприятия реализуются согласно плану. Крым будет с водой.