Данные проведённых в марте 2021 года социсследований показывают: политическая активность Владимира Зеленского привела к росту его поддержки и снижению поддержки ОПЗЖ. Поскольку президент не сбрасывает темпов и переходит к новой стратегии, следует ожидать роста его рейтинга. Что говорят по поводу этих ожиданий новые исследования?

16 марта Центр им. Разумкова опубликовал результаты исследования, проведённого с 5 по 9 марта. Всего опрошено 2018 человек. Для сравнения мы используем данные исследования этого же центра, проведённого 29 января — 3 февраля.

Социальный оптимизм

Скорее — социальный пессимизм, который пришёл на смену оптимизму первых месяцев правления Владимира Зеленского.

Считают, что страна движется в правильном направлении, 18% (месяц назад — 14%), в неправильном — 66% (70%).

Как видим, на протяжении последнего месяца ситуация несколько улучшилась, что, очевидно, связано с политической активностью президента, доверие к которому выросло с 26,5 до 31%. Однако улучшение это незначительно.

Перспективы видятся также не слишком оптимистичными. Полагают, что Украина сможет справиться со своими проблемами:

— в течение ближайших лет — 19% (16%);

— в более отдалённой перспективе — 50,5% (51%);

— в принципе не способна с ними справиться — 19% (20%).

Причина отсутствия оптимизма на перспективу очевидна: считают плохой в стране экономическую ситуацию 68% и низким благосостояние своей семьи — 44%, при этом свыше половины опрошенных не считают, что в ближайшее время ситуация изменится.

А вот на протяжении 2-3 лет улучшения экономической ситуации ожидают 22%, а ухудшения — 25%.

В общем, людям мало политических шагов для исправления своего настроения — им нужны экономические изменения. А их пока не видно, даже несмотря на президентскую активность.

Рейтинги

По данным опроса центра, партийный рейтинг (от числа активных избирателей) выглядит так:

— «Слуга народа» — 26,5% (месяц назад — 22%);

— «Европейская солидарность» — 20% (18%);

— ОПЗЖ — 18% (22%);

— «Батькивщина» — 9% (10%).

На грани 5% — «Сила и честь».

Рост рейтинга СН и падение ОПЗЖ вполне предсказуемы и соответствуют тенденциям, выявленным другими социологическими службами ранее.

Президентский рейтинг:

— Владимир Зеленский — 27% (23%);

— Пётр Порошенко — 20% (18%);

— Юрий Бойко — 17% (20%; рейтинг Медведчука, в случае если ОПЗЖ будет представлять он, — 8%);

— Юлия Тимошенко — 10% (11%).

При этом во втором туре выборов Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков (его рейтинг в первом туре — 2-4%) легко и со значительным отрывом (от 12 до 30%) побеждают любого другого кандидата. В случае выхода во второй тур Порошенко и Бойко побеждает первый (58 против 42%). В случае столкновения Зеленского и Разумкова первый обходит второго на 26%.

В общем, запрос на политиков нового поколения никуда не делся, и они по-прежнему лидируют в электоральных предпочтениях украинцев.

Схватка с Медведчуком

В конфликте между Зеленским и Медведчуком симпатии украинцев на стороне первого: 46% поддерживают закрытие оппозиционных телеканалов, а 54% — введение санкций против Медведчука.

При этом у 21% опрошенных отношение к Зеленскому улучшилось, а к Медведчуку — ухудшилось на 20%.

Из данных опроса не ясно, связан ли низкий уровень поддержки Медведчука с введёнными против него санкциями или нет. Центр Разумкова ранее его президентский рейтинг не измерял. По данным центра «Социальный мониторинг» двухнедельной давности, рейтинг лидера ОПЗЖ составлял 16%, так что это вполне возможно.

Интересно, что при этом 34% опрошенных считают «политически мотивированным» решение суда по делу Сергея Стерненко. Очень неприятный сигнал. О незаконности санкций против Медведчука избиратели могут и не знать, но защищать нациста и убийцу?

Резюме

По сравнению с результатами исследований месячной давности тенденция сохраняется: рейтинг Зеленского вырос, рейтинг ОПЗЖ упал. Колебания в целом составили около 4%.

Для действующего президента это, разумеется, хорошо, но принципиально ситуацию не меняет — незначительный рост не компенсирует результатов масштабного падения, пережитого Зеленским и «Слугой народа» в конце прошлого и, в особенности, в начале этого года.

Очевидно, атака на Медведчука немного не то, чего избиратели ждали от Зеленского. Они, скорее, ожидали привлечения к ответственности значимых персон прошлой власти, а также улучшения социально-экономической ситуации в стране, прежде всего — снижения тарифов.

В окружении президента это, очевидно, понимают и принимают соответствующие меры.

По первому направлению избирателей пытаются убедить, что они не правы — Турчинова и Порошенко пытаются вывести из-под обвинений в сдаче Крыма. Откровенно говоря, стратегия не самая разумная: избирателей такой подход только злит.

По второму направлению чего-то реального сейчас сделать нельзя, и президент пытается дать понять избирателям, что он на их стороне и со временем всё будет. Именно так можно трактовать обещания поставить на место олигархов и национализацию «Донецкоблгаза».