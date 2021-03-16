Не секрет, что социология используется в целях политической пропаганды. Даже при прогнозировании результатов выборов учитывается фактор лидерства кандидата или партии в данных опросов. Правда, как правило, речь идёт о реальных исследованиях. Но данные ведь можно и подправить

Именно такое впечатление производят данные исследования, представленного малоизвестным Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований (не путать с КМИС) 16 марта. Это уже второе исследование данной службы за непродолжительное время — первое было презентовано 1 марта.

Подозрения относительно некорректности данных КИСМИ (хорошее сочетание, особенно если по-английски) у нас возникли ещё после прошлого опроса. И дело тут не в том, что данные трагически расходятся с результатами исследований более именитых служб, — это в последние годы, к сожалению, общее место.

Посмотрим на партийные и президентские рейтинги, представленные службой.

По результатам опроса, президентский рейтинг выглядит так (для сравнения приводим данные группы «Рейтинг», в обоих случаях — процент от числа намеревающихся голосовать и определившихся избирателей):

— Владимир Зеленский — 18% (22,5%);

— Пётр Порошенко — 18% (15%);

— Юрий Бойко — 10% (12%);

— Юлия Тимошенко — 9% (11%).

Рейтинги Игоря Смешко, Дмитрия Разумкова, Владимира Гройсмана и Виталия Кличко — в районе 4,5-5%.

Ничего особенно удивительного в этих данных нет, хотя у КИСМИ процент у всех кандидатов ниже, но в пределах статистической погрешности. Это можно отнести на счёт особенностей методики.

А вот партийный рейтинг вызывает вопросы:

— ОПЗЖ — 25% (14%);

— «Европейская солидарность» — 20,5% (15%);

— «Слуга народа» — 16% (19,5%);

— «Батькивщина» — 9% (12%);

— Партия Шария — 5% (3%).

Что тут обращает на себя внимание? ОПЗЖ и СН поменялись местами, причём рейтинг первой на 9% выше, чем в данных «Рейтинга».

Разумеется, можно усомниться в том, что корректны данные «Рейтинга» и СН не может иметь такого высокого рейтинга. Но ведь в отношении ОПЗЖ все социологи фиксировали снижение рейтингов после закрытия телеканалов. Причём фокус-группы выявили достаточно очевидную причину этого — не смогли сами себя защитить.

Второй значимый фактор состоит в том, что партии на Украине лидерские и рейтинг партии обычно довольно чётко коррелирует с президентским рейтингом кандидата от партии. Кандидат может иметь рейтинг более или менее высокий (чаще первое, но это необязательно), но разница с рейтингом партии обычно незначительна. Тут же мы наблюдаем ситуацию алогичную — рейтинг Бойко в 2,5 раза ниже рейтинга ОПЗЖ. Такого просто не может быть.

Или может? Может. Если данные сфальсифицированы и есть задача отстроить партию от кандидата, показав, что партия у нас — ого-го, а вот кандидат подкачал… Выгодно это может быть другому лидеру партии, который имеет сравнимый рейтинг, а с формальным кандидатом на пост президента партии имеет отношения неровные.

Ну и ещё один интересный момент — по данным исследования, 28% опрошенных регулярно смотрят российские каналы. В октябре прошлого года, по данным исследования социологической компании InMind, таких было 17%. Возможно, это следствие закрытия трёх оппозиционных каналов, но, возможно, это и база для определённых переговоров — смотрите, вы закрыли каналы и получили рост внимания к контенту «страны-агрессора». Оно точно вам надо?



Не знаем, действительно ли данные КИСМИ фальсифицированы и кто является заказчиком фальсификации, если она имела место. Но доверять таким результатам мы бы не стали.