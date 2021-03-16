Обещанный Дмитрием Гордоном (журналистом и якобы вещателем спецслужбистов) апокалипсис на Украине не случился. Но 15 марта все же произошло несколько «судьбоносных» для истории и будущего Украины событий

Шесть дней назад Дмитрий Гордон предрек грядущий водораздел для украинского общества.

«Я не могу говорить об этом — все, кому надо знать, знают. 15 марта будет своеобразным водоразделом для украинского общества. Больше мне говорить нельзя… Мы анонсируем сейчас: 15 марта. Это очень серьезно», — заявил Гордон в интервью изданию «Страна».

Позднее журналист скорректировал свой прогноз и заявил, что большой «шухер» переносится на апрель. Хорошо знающий устройство и особенности украинской политики и ее истеблишмента политолог Владимир Фесенко написал накануне в своем ФБ: «Все, что у нас анонсируется, происходит не так, как планируется. А вот по-настоящему сенсационные и исторические события у нас случаются без всяких анонсов, совершенно неожиданно, и последствия таких «нежданчиков» гораздо серьезнее, чем у анонсированных и запланированных «политических бомб». Такова одна из специфических закономерностей украинской политики».

Однако 15 марта все же произошло несколько важных для будущего Украины событий.

1. Мендель начала вещать на Донбасс

Гордон сказал, почему фильм про «ЧВК Вагнера» не выйдет 15 марта © Facebook, Дмитрий Гордон Владимира Зеленского — Юлия Мендель — будет умиротворять Донбасс. Новым лицом и голосом украинской пропаганды, направленной на жителей ЛДНР стала Мендель.

«Не устаем говорить с вами. А особенно с украинцами, которые оказались за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Сегодня в 19:30 для подписчиков телеканала Дом в YouTube — пилотный выпуск о дезинформации и социальных услугах для украинцев по обе стороны контактной линии», — так анонсировала свою миссию пресс-секретарь.

Коллеги по журналистскому цеху внимательно посмотрели первый выпуск программы и задались вопросом: «Никого умнее не нашлось на эту роль?»

Ведущая и спикер трех закрытых каналов (ZiK, Newsone, 112) Диана Панченко прокомментировала новость:

«Ковишилд не дерьмо, а хорошая вакцина, потому что ее купила Канада».

— «Вас всех каждый день обманывают, но мы вас спасём, ведь Президент решил создать центр борьбы с дезинформацией». (Читай «центр дезинформации»)

— «На КПВВ — почти рай, ведь Зеленский — самый лучший Президент»

И дальше по списку. То есть по суфлеру. А говорили, Мендель была хорошим журналистом) Хм)

Этот бред на канале «Дом» больше похож не на программу, а на лекцию в духе «как любить Родину и партию». Менторский тон, морализаторство и ложь, ложь, ложь.

Я понимаю, ребят, почему вы закрываете каналы. Даже имея за плечами огромный багаж в виде Квартала, вы не научились работать с информацией. И то, что вы делаете, уже даже не смешно. Грустно».

2. Зеленский объявил войну Коломойскому

Олигархия и независимость. Что Зеленский не понимает в Путине Александра Дубинского из партии «Слуга народа» можно считать тоже судьбоносным историческим событием. Если не для Украины, то для провластной коалиции точно.

"Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", — сказано в сообщении пресс-службы партии.

Большинство экспертов связывают это решение с началом войны с олигархом Игорем Коломойским и зачисткой его людей во власти. К этому решению Зеленского неумолимо подталкивает новая американская администрация и ее санкции против Коломойского и его людей. Но есть эксперты, которые считают действия власти имитацией борьбы с олигархатом и в частности с Коломойским.

Так, Вячеслав Чечило прокомментировал: «Занятно наблюдать за тем, как извивается Офис президента. Дубинского выгнали из партии. Венедиктова подписала 3 новых подозрения бывшим руководителям «Приватбанка». Но нет, не засчитают. В Посольстве сказали Коломойский, значит нужен Коломойский».

3. Великий диктатор Зеленский

Свое исключение из партии народный депутат Александр Дубинский назвал тем самым предсказанным историческим событием 15 марта. И не потому, что его пути с коалицией в Верховной Раде разошлись, а потому, что по его мнению президент Зеленский превратился в единоличного держателя власти, поправ все законы и Конституцию.

«Сегодня Украина ждала исторического события. Как ранее анонсировал гордонистый предсказатель. И вот оно — историческое событие, состоявшееся сегодня.

Ваше президентское величество, Владимир Александрович Зеленский, поздравляю Вас с фактическим установлением в Украине монархического строя! — пишет Александр Дубинский в своем открытом письме президенту. — Конституция, законы, а теперь уже и мнение людей, которые за Вас, Владимир Александрович, проголосовали, ничего не значат, потому что вся абсолютная власть принадлежит одному человеку.

Ибо на всё воля монарха, который по своему усмотрению вершит судьбы страны.

Чего я от Вас, Ваше президентское величество, буду добиваться, несмотря на то, как Вы к этому относитесь. У Вас ещё остаётся небольшой шанс порвать с аферистами и мошенниками и начать реально служить украинскому народу. Помните, главный герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько, которого Вы так блестяще сыграли, в самом конце сериала послал в …опу тех, кто пытается незаконно осуществлять внешнее управление независимым и суверенным государством? К сожалению, это было только в кино».

4. Слив разговоров якобы Медведчука с Сурковым

15 марта обнародовали новую порцию якобы телефонных разговоров Владислава Суркова и Виктора Медведчука.

«Всего в файле представлены три эпизода. В них стороны обсуждают связи с "министром обороны" террористов "ДНР" Кононовым, коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого Совета городов. Кроме того, судя по записи, якобы Сурков озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, принимал активное участие в прописывании сценария, выгодного стране-агрессору России", — сообщило издание «Обозреватель», которое эти записи и обнародовало 15 марта.

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко ожидает интересной многоуровневой политической игры:

«Мне лично запал в душу эпизод, связанный с господином Грицаком — возможно, из-за моего специфического отношения к этому персонажу украинского фольклора… А вообще, как я и предполагал, нам приготовили длинный сериал из пленок и записей. Один только вопрос: очевидно, если записи делались в 2014 году, то о них было известно уже тогда. Кто и почему не давал им ход семь лет? И какие неожиданности нас ждут в ближайшее время?»

5. «Гордон — трепло»

Если говорить о неожиданностях, то это к Дмитрию Гордону. Он всегда владеет достоверной и секретной информацией из первоисточников, ее значимость всегда сложно переоценить. Но делиться ею, информацией, журналист готов только со спецслужбами, поскольку на кону — судьбы миллионов и целой Родины, не меньше. Так вот, поистине важное события для оценки уровня пиара и самопиара на Украине таки произошло 15 марта.

Бизнесмен Александр Меламуд ёмко подытожил: «В следующий понедельник будут Новости. Судьбоносные для страны. Кто в курсе, тот поймёт. Хотя могу признаться и сегодня, чего тянуть? Гордон — трепло!»