На Украине высока вероятность возвращения локдауна. На страну надвигается третья волна пандемии. А действия государства лишь усугубили проблему

В ночь на 16 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, при котором в стране введут всеобщий жёсткий карантин.

«Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в красной зоне, тогда будем говорить о жёстком карантине на территории всей страны», — заявил Степанов в эфире телеканала ICTV.

За несколько часов до этого вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк потребовал срочно созвать заседание парламента на случай введения в стране локдауна. Минздрав Украины отказался видеть проблемы с вакциной AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Украина в пятерке лидеров в Европе по распространению коронавируса. Вакцинация, которая началась с опозданием, неспособна остановить третью волну пандемии», — заявила Кондратюк во время согласительного совета.

По её словам, никто так и не понёс ответственности за то, что вакцинация началась позже намеченного времени, а её темпы отстают от распространения COVID-19.

«Третья волна может оказаться более разрушительной, чем прежняя. Из-за такой критической ситуации предлагаю обсудить возможный новый локдаун и проблемы вакцинации», — отметила Кондратюк.

Ранее украинские СМИ назвали даже приблизительное время, когда в стране введут локдаун. Так, как сообщил изданию «Вести» источник в Минздраве Украины, локдаун в стране могут ввести в апреле. Однако это поздно, уверяли издание другие комментаторы.

«Уже в начале апреля может случиться пик эпидемии. В Украине, в Карпатах, зафиксирован новый штамм коронавируса, английский (или британский), который отличается суперраспространением, а также большим количеством тяжелых и летальных случаев. В Германии им болеет 70% от всех инфицированных. Но там люди более дисциплинированные, чем у нас. И сейчас реально обсуждается вопрос, когда вводить в Украине локдаун и вводить ли его вообще. Ведь если пик в апреле, то его нужно объявлять уже сейчас», — рассказал глава Комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко.

Однако дело не только в дисциплине рядовых украинцев. Одной из основных проблем является вакцина, которую украинцы получили фактически безальтернативно.

Проблемная вакцина

В понедельник, 15 марта, стало известно о болезни главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Он заразился COVID-19.

«Получил положительный ПЦР-тест на COVID. Попал в период, когда иммунитет от прививки еще не сформировался полностью», — написал Ляшко в Facebook.

Некоторые украинские Telegram-каналы заявили, что болезнь, как это ни странно, будет Ляшко на руку. Причина — в индийской вакцине Covishield идентичной «оксфордской вакцине» AstraZeneca. Норвежских медиков госпитализировали после прививки AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Все знают, что есть некий малый процент смерти от вакцины AstraZeneca (Ковишилд), а значит, есть некая вероятность, что в ближайшие две недели может появиться «первая жертва». И тот, кто в этот момент будет у «руля», тот будет «козлом отпущения» в обществе, так как не остановил вакцинацию «спорным продуктом», хотя все страны Европы останавливают. За две недели ВОЗ должен провести расследование и исследование и дать заключение. Поэтому в этот «скользкий момент» лучше «отсидеться» на карантине», — указал популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный», отметив, что рассказать о своей болезни сейчас Ляшко посоветовали его пиарщики.

Сегодня действительно существуют большие проблемы с «оксфордской вакциной» AstraZeneca. 7 марта использование отдельной партии этой вакцины приостановили австрийские власти. Это произошло после того, как привитая ею 49-летняя женщина умерла в результате тяжёлого нарушения свёртываемости крови, а у другой — 35-летней — женщины развилась тромбоэмболия лёгочной артерии.

Позже подобным образом поступили власти Италии и Эстонии. 11 марта Дания, Норвегия и Исландия объявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca независимо от партии. Позже прекратили использовать препарат в Болгарии и Таиланде. 14 марта приостановила использование вакцины AstraZeneca Ирландия, а 15 марта — Италия (независимо от партии), Испания, Германия, Нидерладны, Франция, Португалия, Словения и ряд других стран.

Тогда же генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус анонсировал встречу экспертов ВОЗ, в ходе которой эксперты организации должны обсудить дальнейшее применение этой вакцины. Состояться эта встреча должна 16 марта.

Примечательно, что на Украине подконтрольные власти СМИ и Telegram-каналы делали упор на то, что Covishield — точный, а не ухудшенный аналог AstraZeneca, что вакцины идентичны по своему составу, а значит, одинаково эффективны. Сегодня же Минздрав Украины отказывается признавать проблемы с вакциной AstraZeneca.

Теперь это может сыграть против кампании по вакцинации в стране, которая и так занимает последнее место в Европе по количеству привитых от коронавируса людей: как свидетельствуют данные портала Our World In Data, на Украине привито 0,12 на каждые 100 человек населения.

Дело осложняется и новой разновидностью COVID-19, выявленной на Украине. Местные СМИ уже говорят об «украинском штамме».

Новый штамм?

Плохие вести пришли из Ивано-Франковской области, где сегодня ситуация с заболеваемостью COVID-19 одна из наихудших в стране. Там обнаружили новый штамм SARS-CoV-2. Минздрав Украины уже передал эту информацию в ВОЗ, сообщил ряд украинских СМИ.

«Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Западной Украине, — это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Среди признаков — его агрессивность, быстрая распространенность и «молодость», — пояснил в комментарии изданию «Вести» глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Ляшко: Украинцы не в праве самостоятельно выбирать вакцину © Facebook, Виктор Ляшко

После этих слов ряд украинских СМИ заявили, что речь идёт о новом — «украинском» — штамме коронавируса, который ранее нигде в мире не встречался.

Рубану пришлось объясняться.

«Это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», — заявил он в комментарии уже другому украинскому изданию — «Стране».

Но даже если речь идёт и о «проверенном» британском штамме, хорошего мало.

«Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи. Он более контагиозен, и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины: он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина», — рассказывал 12 марта глава Минздрава Степанов. Сомнительная вакцина для Степанова. Как Украина стала заложницей политики и карьерного вопроса © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Тем временем на Западной Украине всё обстоит куда хуже, чем год тому назад, когда пандемия только начиналась.

«То, что сейчас творится, вообще не идет ни в какое сравнение с тем, что было год назад. Тогда у нас в райцентре было открыто два отделения для больных ковидом, теперь отдали весь этаж. Но уже видно, что это не предел. Поскольку болеют семьями, домами, целыми селами. Очень много тяжелых среди людей разного возраста. Но особенно среди молодых», — передавали «Вести» слова жительниц одного из районных центров Ивано-Франковской области.

Всё это требует от правительства, парламента и президента незамедлительных мер. Однако введение локдауна крайне токсично с точки зрения политики и рейтингов, ведь это наносит удар по экономике и благосостоянию людей. Прошлый локдаун увенчался бунтом мэров против центральной власти. Нынешний, отягощённый провалом вакцинации из-за политических причин, может и вовсе эту власть снести.