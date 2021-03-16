Минувшая неделя ознаменовалась началом острого дипломатического конфликта Белоруссии и Польши. Стороны поочередно выслали консулов друг друга, а в Белоруссии, помимо этого, возбудили уголовное дело против директора частной польской школы. По какой причине «заискрило» между Варшавой и Минском и что это может означать?

Поводом для обмена дипломатическими «любезностями» послужило мероприятие, проведенное в белорусском Бресте. Частное образовательное учреждение «Польская школа», которое обычно занимается обучением местных жителей польскому языку и готовит их к собеседованию на получение карты поляка, 28 февраля организовало концерт в честь так называемых «проклятых солдат».

О «проклятых солдатах»



«Проклятыми солдатами» в Польше прозвали антикоммунистические вооруженные отряды, которые после Второй Мировой войны вплоть до начала 1960-х годов «партизанили» против социалистического правительства наподобие «лесных братьев» в Литве. Вот только «проклятые солдаты» отметились не только борьбой с местной администрацией, но и этническими чистками белорусов на востоке Польши.

Особыми зверствами отличился один из «проклятых» отрядов, возглавляемый бывшим солдатом Армии Крайовой Ромуальда Райса по кличке «Бурый». Головорезы убили как минимум 79 белорусов по этническому признаку. Они захватывали деревенских жителей в плен и проверяли как они молятся и крестятся. Кто умел это делать по-католически — отпускали, православных — сразу убивали. Польша признала неизбежность завершения «Северного потока – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В 1946 году Райс был пойман и казнён — его действия были признаны геноцидом. Во время последнего слова он заявил, что жег белорусские деревни, потому что «белорусы не хотели покидать Польшу и уезжать в БССР».

Но в 1995 году польский суд оправдал «Бурого», постановив, что все его преступления были совершены «в обстоятельствах чрезвычайной необходимости, которая вынуждала его делать не всегда этичные действия».

С этого момента в Польше ежегодно 1 марта отмечают Национальный день памяти «проклятых солдат». Особенно активно празднуют неонацисты — они проводят марши в разных населенных пунктах республики, в том числе в тех, жителей которых 75 лет назад терроризировали их «герои». Не брезгуют они и портретами того самого Райса. Оставшиеся там белорусы в дни таких шествий побаиваются покидать свои дома.

Экспорт польского национализма



В прошлые годы, когда польские нацики проводили свои марши, а некоторые историки пытались всячески оправдывать преступления «Бурого» при молчаливом согласии официальной Варшавы, в Минске обращали внимание на темные моменты в истории «проклятых солдат». В Польше относились к этому безразлично, отстаивая право на «суверенный взгляд на свою историю».

Но в этом году акцию памяти «героев» геноцида белорусов провели на территории Белоруссии, при этом не постеснявшись обнародовать фото и видео мероприятия. Это можно сопоставить с акцией в честь Степана Бандеры в Польше или с концертом в память Адольфа Гитлера в Израиле.

Но самая «мякотка» ситуации в том, что в брестском мероприятии принял участие лично консул местного генконсульства Польши в Белоруссии Ежи Тимофеюк.

«Историческая» дипломатия

Минск в ответ проявил принципиальность и решительность. Польского консула, принимавшего участие в мероприятии, выслали из республики, а против директора польской школы в Бресте Анны Панишевой возбудили уголовное дело за героизацию военных преступников. Варшава, продолжая отстаивать «свою историческую правду» в Белоруссии, ответила симметрично: признала персоной нон грата белорусского дипломата, работающего в Польше.

Маховик «любезностей» стал раскручиваться, и уже на следующий день Минск попросил покинуть страну еще двух польских дипломатов — на этот раз из генконсульства в Гродно. Поляки и этот шаг не оставили без ответа, выслав из своей страны двух белорусских консулов.

Если белорусскую сторону в этом вопросе можно понять, то настойчивость Варшавы в отстаивании собственного видения роли «проклятых солдат» вызывает вопросы. Ведь геноцид не стереть из истории с помощью решения суда, в котором корявыми формулировками попытались замылить убийства белорусов, а по сути самый настоящий геноцид отрядами Бурого.

Но и признать геноцид белорусов в Варшаве не могут, потому что это будет означать, что в рядах Армии Крайовой и «проклятых солдат» против коммунистов сражались в том числе такие головорезы и нацисты как «Бурый» и его солдаты. Так может постепенно «посыпаться» героизация этих формирований.

Не историей единой

Вряд ли эта скандальная ситуация произошла лишь по причине разных подходов Минска и Варшавы в области исторической памяти. Организаторы и дипломатический работник, принявший участие в брестском мероприятии в честь «проклятых солдат», наверняка предполагали, какая будет реакция белорусской власти на такую активность: в прошлые годы эта историческая тема неоднократно обсуждалась Минском и Варшавой.

Но они не только провели акцию в Бресте, но и распространили соответствующие фото и видео в интернете.

Мероприятие могло стать жестким ответом на то, что в Белоруссии в последнее время активно обсуждается возможность сделать дату 17 сентября государственным праздником — Днем народного единения. Именно в этот день в 1939 году Красная армия заняла территорию Западной Белоруссии и присоединила её к БССР. До этого времени она находилась в составе Польши, поэтому в этой стране эта дата воспринимается наоборот трагической.

До последнего времени между Белоруссией и Польшей был консенсус по поводу 17 сентября. В Варшаве с осуждением говорили о разделе Польши между Германией и СССР — республика тогда прекратила свое существование. В Минске же с удовлетворением вспоминали о воссоединении республики, но этот день не имел официального или праздничного статуса. «Золотое дно»: Лукашенко прокомментировал фильм о своей «роскошной жизни» © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Но реакция Варшавы на политический кризис в Белоруссии (Польша заняла одну из наиболее жестких позиций по отношению к Лукашенко и принимает оппозиционных белорусских блогеров, которые координируют протесты) подтолкнуло минские элиты пересмотреть своё отношение к 17 сентября и снизить уровень толерантности к «проклятым солдатам».

Этим Минск демонстрирует изменение отношения не столько к исторической памяти, сколько к польским властям.

Поэтому решение текущей непростой ситуации во многом будет зависеть от политической конъюнктуры. Пока политическое взаимодействие между Варшавой и Минском будет оставаться на низком уровне, как в настоящее время, дипломатическое противостояние имеет все шансы продолжиться. Никто не намерен уступать.