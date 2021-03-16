Владимир Зеленский стал президентом только благодаря тому, что обещал установить мир на Украине, обещал совершить крутой поворот в политике, проводимой постмайданной киевской властью. Однако обещаний своих не только не выполнил, но в политике радикализации страны пошел дальше своих предшественников

Боевые действия в Донбассе продолжаются, перемирие фактически сорвано. Более того, все ожидают серьёзного обострения ситуации. Сам Зеленский своими действиями даёт понять: мира и не ждите.

На этот раз речь о действиях символических. Президент подписал указ о присуждении государственных наград тем, кто "проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом сообщается на сайте Офиса президента 14 марта.

Так, орденом «За мужество» III степени отмечены 67 добровольцев, из них 64 — посмертно.

«Слава героям-добровольцам, которые в решающий момент встали на защиту нашей свободы и показали пример непобедимости для всей Украины», — сказал Зеленский, чьи слова цитирует президентская пресс-служба.

Указ не случайно подписан 14 марта. В этот день в нынешней Украине отмечается дата — «День добровольца». Решение об этом было принято Верховной Радой в январе 2017 года — в честь первых добровольцев, которые 14 марта 2014 года отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Киевский режим усиленно минирует Донбасс — ДНР © пресс-служба Министерства обороны Украины | пресс-служба Министерства обороны Украины | Перейти в фотобанк

Дальнейшее известно. Попытка подавить сопротивление людей Донбасса силами, совершившими государственный переворот в Киеве, приняла характер затяжной гражданской войны, которую радикал-националисты и власти Украины называют то «гибридной» войной, то войной «российско-украинской». В то же время радикалы сожгли протестующих в Доме профсоюзов в Одессе. Поэтому-то на Донбассе считают по-другому: это война киевского режима против своего народа. И эта война, по данным ООН, унесла уже около 13 тысяч человеческих жизней.

Все это, конечно, печально и в этом смысле становится особо важным, кому власть даёт ордена? На сайте Офиса президента сообщается, что среди награжденных — члены Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»*, батальонов территориальной обороны «Донбасс», «Айдар» и Организации украинских националистов (ОУН). Также награждены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения «Шахтерск» и «Чернигов», Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения «Патриот» и Отдельной добровольческой роты «Карпатская Сечь». Как «Правый сектор»* забыл, а затем вспоминал бой 20 апреля 2014-го под Славянском © wikimedia.org

Что ж, для кого-то это «герои», а для кого-то — каратели. Стоит напомнить, что некоторые из участников спецбатальонов были обвинены Генпрокуратурой Украины в зачистках гражданского населения в Донбассе, пытках и похищениях людей. Об их деяниях осведомлены и в управлении верховного комиссара ООН по правам человека. Что уж говорить о диверсионной группе, которая действует против мирного населения Донбасса и на территории не признающей власть людей, захвативших ее в результате госпереворота.

Донбасс отмечает совсем иные даты, и там хранят память о других именах. В донецком Парке Победы в 2015 году появилась Аллея Ангелов. Как сообщает сайт Донецкой академии управления и государственной службы при главе непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), Аллея Ангелов была создана «в память о безвинных жертвах украинской агрессии».

В 2016 году в сквере Героев города Горловка был открыт памятник «Скорбь и печаль». В 2017 году в Донецке создана Аллея памяти погибшим работникам образования и науки ДНР.

Это те самые люди, погибшие от рук героев, которых ныне награждает президент Зеленский "за мужество"!

«Истории о судьбах погибших детей вошли в документальные издания и сборники литературных произведений «Война в Донбассе: Народная летопись», «Час мужества», «Донецкий край в стихах воспетый» и др., — сообщается на сайте академии. — Учащиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования в 2017 году стали соавторами Книг Памяти «Война глазами детей», которые были подготовлены в рамках республиканского проекта. Такие книги появились в каждой школе, в каждом городе и районе Республики. Кроме того, вышла в свет Республиканская Книга Памяти, которая, как надеются её авторы, станет назиданием для всех ныне живущих и уроком для будущих поколений». Убийцы и насильники из «Торнадо»: Кто и зачем на Украине делает их героями © Facebook, Батальон Шахтёрск

Обещавший мир Зеленский стране не принёс, его действия по мнению экспертов говорят о том, что он идёт по пути Порошенко. А в чём-то зашёл уже и дальше. Славить карателей для него теперь — политическая необходимость.

И все же, если Зеленский действительно хотел бы мира, возвращения Донбасса в состав Украины, то вряд ли он бы награждал орденами тех, кто убивал и расстреливал мирное население в Донбассе.