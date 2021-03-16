Олигархов никто не любит бесплатно, а с их манерой вести бизнес и заниматься политикой связывают многочисленные бедствия постсоветских стран. Потому любые антиолигархические инициативы общественность этих стран встречает на ура, и выдвижение таких инициатив — лучший способ поддержать реноме политика. Между тем не всё так однозначно

Тут многое, конечно, зависит о того, какой именно смысл мы вкладываем в слово «патриотизм». Если речь идёт о сохранении независимости страны, то большего патриота, чем олигарх, трудно найти. Впрочем, обо всём по порядку…

«Патриот Коломойский»

Телеграм-канал «Легитимный» пишет, что «Зеленский, как бы ни критиковал Игоря Валерьевича (Коломойского. — Авт.) публично, но кулуарно он его уважает как украинского патриота».

Трудно сказать, что имел в виду Зеленский. Если имелась в виду деятельность Коломойского по «сохранению территориальной целостности» в 2014 году, то никакого отношения к патриотизму она не имеет. И дело тут не только в том, что он продавал украинской армии топливо оптом по розничной цене, сообщая через Бориса Филатова, что «подарил».

На самом деле Коломойский вовсе не боролся за территориальную целостность и, скорее всего, даже не думал, что этой самой целостности что-то угрожает. У него были интересы чисто материального порядка.

Во-первых, он просто хотел немного пограбить коллег по олигархическому цеху, в первую очередь — Рината Ахметова, который на первых порах поддержал ДНР.

В условиях начавшейся гражданской войны можно было отобрать предприятия, связанные с «сепаратистами», и, главное, перехватить транспортные коммуникации Донецкого промышленного района. Именно потому Коломойский поддержал создание батальона «Азов» (главный «подвиг» которого — захват Мариуполя с его грузовым портом) и смог навязать в Одесской области качестве губернатора своего представителя Игоря Палицу (а в Одесской области также расположено несколько крупнейших портов Украины плюс таможня, через которую идет основной поток как в страну, так и из нее, поэтому тот, кто коньтролирует Одессу фактически контролирует таможню и основные грузовые потоки).

Во-вторых, он хотел договориться о восстановлении отношений с Россией, в которой с ним перестали разговаривать после рейдерского захвата Кременчугского НПЗ. Позже, когда стало понятно, что попытка задавить Донбасс с ходу провалилась, именно Коломойский подавал сигналы, что он готов провести федерализацию Украины (в Москве его, разумеется, «не услышали»).

На практике все эти «сто тысяч за москаля» и «вешать будем потом» как раз были направлены на раскол Украины и разрушение территориальной целостности. И именно это по сей день вспоминают в Донецке и Симферополе, когда речь идет о причинах выхода территорий и населения из Украины.

В этом отношении Ахметов, поддержавший на первых порах ДНР, был как раз настоящим патриотом. Он-то, понятно, свои вопросы решал — пытался договориться с новой властью о неприкосновенности своих активов (от Коломойского, в частности), угрожая ей сепаратизмом. И если бы во власти в это время в принципе нашлись бы адекватные люди, с которыми можно договариваться, то Ахметов бы мог выторговать не только это, но и определённые права для Юго-Востока…

Ищенко: Украинские олигархи боятся, что воссоединение с Россией лишит их собственности © РИА Новости, Нина Зотина

Олигархи за независимость

В то же время Коломойский, равно как и все другие олигархи, действительно патриот. Разумеется, если патриотизм мерить стремлением к независимости своей страны.

Он на этой территории зарабатывает и для того, чтобы заработки были побольше, создаёт соответствующие условия. С этой целью он влияет на власть: как прямо, путём коррумпирования политической верхушки, так и косвенно — через СМИ, например.

Соответственно, ему нужно, чтобы территория была достаточно независимой. Потому что если страна недостаточно независимая, то она вынуждена подчиняться каким-то более общим правилам, которые пишутся вне её и не ориентированы на её специфику. Включая конкретные интересы каждого олигарха.

Разумеется, олигарх может и за границами страны пытаться повлиять на систему внешнего управления и что-то себе выторговать. Однако накладные расходы при этом растут, равно как и возможность попасть впросак. К тому же действительно влиятельные местные политики уже разобраны местным крупным капиталом, который лучше знает ситуацию, давно коммуницирует с местным политикумом и, главное, банально богаче.

В этом отношении характерен опыт Виктора Пинчука, который пытался соорудить себе лобби на Западе, скупая оптом и в розницу местных б/у ВИП-политиков. Это повысило его капитализацию на Украине, но в Европе он всё равно остался чужим.

Кроме того, патриотизм олигархов естественным образом ограничен их собственной ограниченностью.

Во-первых, сколько бы ни говорили «что хорошо для "Дженерал Моторс", то хорошо для Америки», для Америки не всегда хорошо то, что хорошо для обобщённой «Дженерал Моторс».

Например, во время войны американская «Стандардт ойл» поставляла в Германию через Испанию венесуэльскую нефть. Заправленные бензином из этой нефти самолёты асов люфтваффе сбивали простых американских парней на самолётах 8-й воздушной армии. Это точно было выгодно Америке?

Во-вторых, олигархи, конечно, гении экономических схем, но гении ли они в политике? Нынешние проблемы украинских олигархов — прямое следствие ими же начатого Майдана…

Конечная цель

Зеленский в своём выступлении 12 марта акцентировал внимание на разнице между олигархией и крупным капиталом. Очевидно, что он тут пытается копировать Владимира Путина, одним из главных подвигов (никакой иронии или даже преувеличения — после «семибанкирщины» это действительно был подвиг) которого стало «равноудаление олигархов». Так может, Зеленский всё правильно делает?

Нет. И причина тут в том, что является конечной целью.

Целью отстранения от власти олигархов в России было укрепление государства и реализация политики национального суверенитета. И, надо сказать, успехи России именно с этим связаны — сейчас это действительно мощная держава, с которой вынуждены считаться крупные мировые игроки.

А какие цели преследует Зеленский? Увы, помимо личных целей, всё остальное ему продиктовано «вашингтонским обкомом».

Зеленский, объявляя войну олигархам, на самом деле целенаправленно работает против суверенитета Украины в интересах США. И нынешняя стратегия борьбы с олигархатом как раз преследует цель сломить силы, которые заинтересованы в независимости (довольно призрачной, откровенно говоря) Украины. На место же отечественного олигархата придёт олигархат транснациональный, который точно так же будет коррумпировать украинскую политическую верхушку. Только стоить ему это будет на порядок дешевле, потому что тех политиков, которые окажутся неугодны ТНК, тут же изобличат в коррупции и посадят в тюрьму. И вообще-то церемониться ни с кем не будут — ни по поводу свободы слова, ни по поводу прав человека.

Украинское государство, возможно, даже усилится, но, опять-таки, для решения задач, не имеющих никакого отношения к интересам Украины и ее населения, — сравнительно сильная Украина нужна для того, чтобы вредить России. А деньги в ней будут зарабатывать не местные олигархи, а дяди в Вашингтоне и Чикаго.

Точно ли Украине и украинцам нужна такая борьба с олигархами, которую ей предлагает Зеленский?