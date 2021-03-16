Президент Украины Владимир Зеленский за счёт учреждения Центра противодействия дезинформации хочет окончательно закрыть рот всем, чья точка зрения не совпадает с государственной позицией, ни о какой борьбе за правду речь не идёт

Новая структура, с инициативой создания которой украинский лидер выступал в сентябре прошлого года на онлайн-дебатах в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, должна начать работу во вторник, 16 марта.

Как уточнил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 11 марта в эфире «Эспрессо.TV», Центр противодействия дезинформации будет функционировать на базе СНБО и займётся анализом медийных угроз, мониторингом ситуации и демонстрацией, какие фейки распространяются в информационном пространстве. В деятельности центра будут задействованы различные ведомства и спецслужбы. Зеленский показал вред дезинформации на примере Леси Украинки © president.gov.ua

Выступая на форуме «Украина 30: Культура. Медиа. Туризм» 9 марта, президент страны Владимир Зеленский заявил, что Украина находится «на передовой борьбы с пропагандой» и подвергается атакам не только извне, но и изнутри.

«Это искусственно созданные так называемые лидеры мнений, которым из Испании виднее, как жить на Украине. Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора», — уточнил он.

Очевидно, что Зеленский имел в виду украинского блогера Анатолия Шария, проживающего в Испании, в отношении которого СБУ возбудила уголовное дело о государственной измене и нарушении равноправия граждан; телеканалы «112 Украина», ZIK и NEWSONE, принадлежащих депутату от партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку, которую часто обвиняют в связях с РФ; и саму Россию, с 2014 года именуемую на Украине «государством-агрессором».

Как рассказал источник телеканала RT в Офисе президента Украины, за счёт запуска Центра противодействия дезинформации Зеленский старается оправдать лишение лицензий «112 Украина», ZIK и NEWSONE и введение санкций против председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого наравне с бывшим президентом страны Петром Порошенко считает своим реальным конкурентом. Запад одобрил Зеленскому ликвидацию партии Шария — Царев © president.gov.ua

Эксперты сходятся во мнении, что «борьба с дезинформацией» просто-напросто сведётся к войне против всех, чья точка зрения отличается от государственной позиции.

«За этим будет скрываться поиск СМИ, которые своей работой будут раскалывать общество или порочить власть. Очевидно, такие СМИ собираются отключать. Сейчас такой контроль в полной мере осуществить не получается, но очень хочется. Фактически речь идёт о введении цензуры. На Украине уже действует несколько общественных организаций, которые занимаются мониторингом СМИ на предмет «вражеской пропаганды». Они пытаются подавать жалобы на всех, кто не укладывается в их образ правильного украинца. В том числе они нападают на СМИ, например, за сюжеты о росте тарифов. Эффективность такого органа (Центра противодействия дезинформации. — Ред.) во многом будет зависеть от политической воли Владимира Зеленского. В принципе у него уже получилось сделать то, о чём Виктор Ющенко только мечтал, — СНБО стало дублировать функции правительства, превратившись во внесудебный орган, который подчиняется только президенту. Если и с центром всё получится, то скоро мы увидим громкие публичные процессы над «врагами государства»», — предупреждает украинский политический аналитик Тарас Козуб.

Попытки подавить любые альтернативные точки зрения начались на Украине сразу после Майдана. В августе 2014 года появился сайт «Миротворец», который позиционировали как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан», а фактически это база личных данных людей, критиковавших украинские власти, посетивших уже российский Крым, некоторые из них погибли вскоре после попадания на этот скандальный ресурс. Закрыть сайт призывают международные правозащитные организации и западные чиновники, но он продолжает работать.

Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua пишет политолог Владимир Корнилов в своей статье на сайте РИА Новости.

А самый излюбленный инструмент украинских властей против конкретного СМИ, говорящего ну очень «не патриотически», — это, конечно, санкции. Одним из последних примеров его применения стали телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK, в отношении которых Зеленский в начале февраля своим указом ввёл в действие решение СНБО об ограничительных мерах сроком на 5 лет: аннулирование или приостановление лицензий и прекращение предоставления услуг по ретрансляции или распространению телепрограмм.

«Когда какая-либо власть заявляет, что она создаёт центр по борьбе с дезинформацией, то это самый верный признак, что эта власть уже потеряла доверие граждан, но не желает это признать, желает остаться у власти и поэтому переходит к силовым методам борьбы с оппозицией. То есть, попросту говоря, власть становится авторитарной. Если власть реально улучшает жизнь людей, борется с коррупцией, создаёт условия для свободного предпринимательства, понижает налоги, гарантирует права людей и бизнеса, эффективно тратит налоги, если слова и дела у неё не расходятся, то такой власти никакая дезинформация не страшна. Всё, что нужно для такой ответственной власти, это просто честно информировать общество о том, КАКИЕ проблемы власть видит и КАК она собирается их решать. Если ничего из вышеперечисленного власть не делает, но не желает отдавать власть, то она начинает искать (и находит!) врагов нации, обвиняет их во всех проблемах страны и обещает бороться с ними с помощью центра по противодействия дезинформации», — пишет киевский политолог Андрей Головачёв на своей странице в Facebook.

Он объясняет, что демократия на Западе уже почти выродились, особенно в США, вследствие этого там и стали создавать центры противодействия дезинформации, ну а раз там они появились, то Украине просто сам Бог велел. По словам эксперта, сбываются самые мрачные пророчества английского писателя Джорджа Оруэлла — демократия повсеместно в мире исчезает, и мир превращается в три большие авторитарные зоны: Океания во главе с США (в которую и вошла Украина), Евразия во главе с Россией и Остазия во главе с Китаем. Почему Зеленский атакует оппозицию? Политико-правовой хаос на Украине © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Тот, кто надеется на построение демократии на Украине, — наивный мечтатель. Впереди длительная фаза усиления авторитаризма, кто бы ни был у власти. Политический режим: националистическая охлократия, имитирующая демократию. Экономического роста не будет, будет стагнация. И да, будет центр противодействия демократии, филиалы которого будут открываться в каждой области и в каждом районе, а затем при каждом жилтовариществе», — добавляет Головачёв.

Глава «Союза анархистов Украины» Вячеслав Азаров с юмором подошёл к предстоящему запуску новой структуры: «Предлагаю создать народные темники в помощь этому Центру. Например, 1) Кремлёвские голоса врут, что у нас высокие тарифы. В реальности украинцы просто скупятся для родных олигархов, которые никак себе не купят новый самолёт и виллу в Майами. 2) Россия лжёт, что у нас ущемляют русский язык. В нашей стране им просто не пользуются под страхом гигантских штрафов и тюремного заключения. 3) Московские пропагандисты обманывают, что на Украине полно нацистов. Просто у патриотов от чрезмерной любви к Родине развился нервный тик, выбрасывающий правую руку в римском приветствии».

Помимо борьбы со своими политическими противниками Зеленский за счёт открытия Центра противодействия дезинформации пытается продемонстрировать западным партнёрам готовность активно бороться «с российским влиянием» и по возможности вовлечь их в этот процесс, говорит источник RT в Офисе президента Украины. Об этом свидетельствуют слова украинского лидера о том, что центр в перспективе должен превратиться в международный хаб борьбы с пропагандой и распространением недостоверных сведений во всём мире. Теоретически принять участие в работе этой структуры могут те страны, которые говорят на одном политическом языке с Киевом — Польша, Латвия, Литва, Эстония, — однако говорить о глобальной поддержке вряд ли стоит.

«Создание нового центра, который фактически будет определять, что рассказывать гражданам Украины с голубых экранов, — грубейшее нарушение свободы слова. Я думаю, что даже западным партнёрам, которые уже давно закрывают глаза на нарушения всех прав на Украине, эта идея не понравится», — заявил источник RT в партии «Голос».

Зеленский, чей рейтинг падает, пытается укрепить свой авторитет среди сограждан не за счёт решений, направленных на улучшение уровня их жизни или эффективную борьбу с эпидемией коронавируса, а ликвидацией тех, кому люди могут верить больше. Во время предвыборной кампании он критиковал Порошенко, но когда сам пришёл к власти, начал действовать ещё жёстче и еще более антироссийски, чем его предшественник.