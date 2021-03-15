Если бы не ситуация с Дубинским, о самом по себе съезде «Слуги народа» ничего интересного сказать было нельзя. Ну собрались. Ну поговорили. Ну что-то приняли. Но только «дело Дубинского» внесло в этот скучный междусобойчик свежую струю маразма и многое сделало понятным в том, чьими слугами в действительности являются «слуги народа»

Для начала небольшая историческая справка. Александр Дубинский по происхождению очень похож на Владимира Зеленского — талантливый журналист-расследователь, привлёкший внимание Игоря Коломойского и плодотворно с ним сотрудничавший, обеспечивая своей скандальной программой «Деньги» рейтинг каналу «1+1». Возможно, впрочем, его отношения с олигархом были более интимными — всегда ведь остаётся место для информации и заказов…

В 2019 году Дубинский стал народным депутатом, победив на выборах в одномандатном 94 округе в Киевской области. По итогам выборов он стал главой областной партийной организации, обеспечив партии успех на местных выборах 2020 года, председателем облсовета стал депутат от СН Александр Скляров.

Но потом всё пошло набекрень.

В январе 2021 года Дубинский оказался в списке лиц, против которых США ввели санкции за участие в разоблачении коррупционных схем семейства Байденов на Украине (мы же все помним, что США помогают Украине бороться с коррупцией).

Собственно, вина-то Дубинского была пустяковой — он всего лишь выступил на одной из пресс-конференций Андрея Деркача со своими материалами, не имеющими отношения к Байдену. Но этого оказалось достаточно. Опять же уже тогда выдвигались версии, что США таким образом «посылали сигнал» Коломойскому.

Потом США начали требовать от Зеленского избавиться от неугодного депутата. Началась подковёрная возня — фракция «Слуги народа» вовсе не желала избавляться от яркого и неудобного депутата, подозревая, что за его исключением последует закручивание гаек.

Тем не менее, путём сочетания мытья и катания 1 февраля исключить его из фракции удалось. Голосование было заочным. Говорят, что особо несговорчивым звонил лично президент и объяснял политику партии. Тем не менее, 48 депутатов инициативу Госдепа не поддержали.

После этого встал вопрос о том, имеет ли право человек, утративший доверие президента и фракции, далее возглавлять крупную партийную организацию. Опять возникла проблема — если президент и, с определёнными оговорками, фракция так считали, то областная партийная организация — нет. Возникли проблемы…

13 марта состоялся съезд партии. Был принят новый устав. Дубинский даже вошёл в Национальный совет общин партии.

14 марта состоялась конференция областной партийной организации, которая сместила Дубинского с поста руководителя.

Дубинский счёл это «рейдерским захватом» — «какие-то люди по заданию аферистов проводят какую-то конференцию, о которой ни один из легитимных, из реестра Минюста, членов политсовета ячейки партии в Киевской области, ни я, не знают». Он обратился к президенту с вопросом, не причастен ли тот к этому происшествию?

Ответил ему глава партии Александр Корниенко:

— конференция была собрана на основании нового устава партии;

— Дубинский, став членом совета общин, с этим уставом согласился (так был обойдён тот неудобный момент, что новый устав ещё не зарегистрирован Минюстом и законной силы не имеет);

— если же Дубинский попытается собрать новую конференцию, то она будет нелегитимной.

Также Корниенко пообещал исключить Дубинского из партии за «неповиновение руководящим органам». Новый устав это ему разрешает.

Это, собственно, и было сделано 15 марта — очевидно, добиться понимания со стороны первичной партийной организации не удалось.

Что следует из этой замечательной истории?

1. Игры в демократию окончились — Зеленский взял под контроль партию, получив возможность самостоятельно (посредством формального главы партии) как угодно менять её состав.

Это даже не «демократический централизм», это просто диктатура. С другой стороны, в соответствии с принятой практикой решение о смещении Дубинского с поста руководителя партийной организации и исключении его из партии мог принять СНБОУ. Легко отделался.

2. Таким образом, дан чёткий сигнал всей потенциальной внутрипартийной оппозиции, в особенности — группе Коломойского и персонально — Максиму Бужанскому.

Самостоятельности от них не потерпят. А если что — заменят. Хотя заменить депутатов-мажоритарщиков сейчас практически нереально — у «Слуги народа» уже нет рейтинга, чтобы гарантированно проводить своих кандидатов по одномандатным округам.

3. Всё это делается в интересах реализации программы, навязанной президенту США. Т.е. сами американцы вряд ли глубоко вникали в проблемы президентской партии и её парламентской фракции, но сейчас стоит вопрос о принятии ряда решений, непопулярных среди избирателей вообще и наиболее значимых избирателей-олигархов в особенности. А для этого надо покончить с внутрипартийной демократией.

P.S. Люди, учившие историю КПСС, должны помнить X съезд РКП(б) в марте 1921 года, на котором в партии запретили создавать фракции. Потом многие говорили, что конец внутрипартийной демократии стал прологом к личной диктатуре Сталина и «большому террору».