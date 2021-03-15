Для начала небольшая историческая справка. Александр Дубинский по происхождению очень похож на Владимира Зеленского — талантливый журналист-расследователь, привлёкший внимание Игоря Коломойского и плодотворно с ним сотрудничавший, обеспечивая своей скандальной программой «Деньги» рейтинг каналу «1+1». Возможно, впрочем, его отношения с олигархом были более интимными — всегда ведь остаётся место для информации и заказов…

В 2019 году Дубинский стал народным депутатом, победив на выборах в одномандатном 94 округе в Киевской области. По итогам выборов он стал главой областной партийной организации, обеспечив партии успех на местных выборах 2020 года, председателем облсовета стал депутат от СН Александр Скляров.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа»
Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа»
© Facebook, Teletriumf

Но потом всё пошло набекрень.

В январе 2021 года Дубинский оказался в списке лиц, против которых США ввели санкции за участие в разоблачении коррупционных схем семейства Байденов на Украине (мы же все помним, что США помогают Украине бороться с коррупцией).

Собственно, вина-то Дубинского была пустяковой — он всего лишь выступил на одной из пресс-конференций Андрея Деркача со своими материалами, не имеющими отношения к Байдену. Но этого оказалось достаточно. Опять же уже тогда выдвигались версии, что США таким образом «посылали сигнал» Коломойскому.

Потом США начали требовать от Зеленского избавиться от неугодного депутата. Началась подковёрная возня — фракция «Слуги народа» вовсе не желала избавляться от яркого и неудобного депутата, подозревая, что за его исключением последует закручивание гаек.

Тем не менее, путём сочетания мытья и катания 1 февраля исключить его из фракции удалось. Голосование было заочным. Говорят, что особо несговорчивым звонил лично президент и объяснял политику партии. Тем не менее, 48 депутатов инициативу Госдепа не поддержали.

После этого встал вопрос о том, имеет ли право человек, утративший доверие президента и фракции, далее возглавлять крупную партийную организацию. Опять возникла проблема — если президент и, с определёнными оговорками, фракция так считали, то областная партийная организация — нет. Возникли проблемы…

13 марта состоялся съезд партии. Был принят новый устав. Дубинский даже вошёл в Национальный совет общин партии.

14 марта состоялась конференция областной партийной организации, которая сместила Дубинского с поста руководителя.

Дубинский счёл это «рейдерским захватом» — «какие-то люди по заданию аферистов проводят какую-то конференцию, о которой ни один из легитимных, из реестра Минюста, членов политсовета ячейки партии в Киевской области, ни я, не знают». Он обратился к президенту с вопросом, не причастен ли тот к этому происшествию?

Ответил ему глава партии Александр Корниенко:

— конференция была собрана на основании нового устава партии;

— Дубинский, став членом совета общин, с этим уставом согласился (так был обойдён тот неудобный момент, что новый устав ещё не зарегистрирован Минюстом и законной силы не имеет);

— если же Дубинский попытается собрать новую конференцию, то она будет нелегитимной.

Также Корниенко пообещал исключить Дубинского из партии за «неповиновение руководящим органам». Новый устав это ему разрешает.

Это, собственно, и было сделано 15 марта — очевидно, добиться понимания со стороны первичной партийной организации не удалось.

Что следует из этой замечательной истории?

1. Игры в демократию окончились — Зеленский взял под контроль партию, получив возможность самостоятельно (посредством формального главы партии) как угодно менять её состав.

Это даже не «демократический централизм», это просто диктатура. С другой стороны, в соответствии с принятой практикой решение о смещении Дубинского с поста руководителя партийной организации и исключении его из партии мог принять СНБОУ. Легко отделался.

2. Таким образом, дан чёткий сигнал всей потенциальной внутрипартийной оппозиции, в особенности — группе Коломойского и персонально — Максиму Бужанскому.

Депутат Дубинский: шоумен, тролль, враг Сороса и Байдена
Депутат Дубинский: шоумен, тролль, враг Сороса и Байдена
© Facebook, Александр Дубинский

Самостоятельности от них не потерпят. А если что — заменят. Хотя заменить депутатов-мажоритарщиков сейчас практически нереально — у «Слуги народа» уже нет рейтинга, чтобы гарантированно проводить своих кандидатов по одномандатным округам.

3. Всё это делается в интересах реализации программы, навязанной президенту США. Т.е. сами американцы вряд ли глубоко вникали в проблемы президентской партии и её парламентской фракции, но сейчас стоит вопрос о принятии ряда решений, непопулярных среди избирателей вообще и наиболее значимых избирателей-олигархов в особенности. А для этого надо покончить с внутрипартийной демократией.

P.S. Люди, учившие историю КПСС, должны помнить X съезд РКП(б) в марте 1921 года, на котором в партии запретили создавать фракции. Потом многие говорили, что конец внутрипартийной демократии стал прологом к личной диктатуре Сталина и «большому террору». 

 