Великий пост: что съесть, чтобы не согрешить

В понедельник православные вступили в Великий пост - самый строгий и продолжительный. Его придерживаются в память о том, что Христос постился в пустыне 40 дней. Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные (зависят от праздника Пасхи). В этом году Великий пост продлится с 15 марта до 1 мая

Что есть нельзя?

На протяжении этого времени христиане не едят все виды мяса, рыбу, молочные продукты и яйца, сливочное масло. Пост также запрещает употреблять растительное масло по будням.

Кроме ограничений в еде верующим также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя. Что пить и когда праздновать в День святого Патрика постящимся © pravoslavie.fm

Чем тогда питаться?

Основной рацион во время поста составляют каши на воде, любые овощи, зелень, фрукты, грибы, орехи, бобовые, черный постный хлеб, соленья, варенья, мед. Рыба допускается два раза: в Вербное воскресенье и Благовещение Пресвятой Богородицы. Растительное масло — по выходным.

Берегите здоровье

По рекомендациям врачей-диетологов, во время поста необходимо следить, чтобы в рационе присутствовали продукты, которые содержат железо (есть в свекле, томатах, шпинате и брокколи, гречке, бобовых и горьком шоколаде), белок (в орехах, семечках, бобовых, авокадо, грибах, водорослях, кашах, некоторых фруктах (хурма, абрикос, груша) и листовых овощах). Также следует обратить внимание на пророщенные злаки (пшеница, гречиха, овес, пророщенные семена подсолнечника). Эти продукты — кладезь витаминов, микроэлементов, жирных кислот, белка и антиоксидантов. Их можно добавлять в салаты вместе с семенами тыквы, семенами льна или кунжутом.

Журналисты Украина.ру создали подборку рецептов постных блюд, которые помогут сохранить сбалансированный и разнообразный рацион, не нарушая предписаний поста.

Постные щи

1. Положите 500-700 г квашеной капусты в кастрюлю или керамический горшок и залейте литром кипятка.

2. Поставьте в духовку на полчаса при температуре 180 градусов.

3. Отвар перелейте в другую посуду.

4. Очистите и мелко нарежьте две луковицы, одну морковку и один корень сельдерея. Обжарьте их на сковороде 15 минут до золотистого цвета.

5. Добавьте 4 зубчика мелконарезанного чеснока и столовую ложку гречневой муки, перемешайте. Готовьте еще минуту.

6. Квашеную капусту посолите, добавьте черный молотый перец и лавровый лист.

7. В кастрюлю положите подготовленную капусту, овощную зажарку, нарезанную картофелину и 5-6 белых грибов.

8. Залейте все ингредиенты капустным отваром, добавьте кипяток (до нужной густоты супа). Доведите до кипения и варите около 20 минут.

9. Добавьте пучок зелени, дайте щам настояться 10-15 минут.

Печёный картофель с томатами

1. Вымойте килограмм помидоров, обсушите, залейте кипятком на полминуты, удалите кожицу, разрежьте на четвертины.

2. Почистите килограмм картофеля, с одной стороны каждой картофелины сделайте частые продольные надрезы.

3. Чайную ложку семян тмина нужно растолочь в ступке.

4. В жаропрочную форму положите помидоры, картофель, посолите, поперчите, посыпьте тмином.

5. Влейте 200 мл овощного бульона. Запекайте в течение 40 минут при 200 градусах.

6. Пять зубчиков чеснока очистите, пропустите через пресс, смешайте с 4 столовыми ложками постного майонеза. Полейте смесью картофель, добавьте нарезанные колечками маслины.

7. Поставьте блюдо в духовку еще на 15 минут. Украсьте зеленью петрушки, подайте на стол.

Рагу с грибами

1. Нарежьте кубиками 600 г очищенных кабачков, 3 морковки, 1 болгарский перец, 2 помидора, 2 луковицы.

2. Сто граммов корня петрушки очистите и порубите.

3. Вымойте 200 граммов шампиньонов и разрежьте каждый гриб на 4 части.

4. В сковороде обжарьте лук и корень петрушки. Добавьте кабачок и морковь, посолите и жарьте еще 10 минут. Затем положите шампиньоны, перец и жарьте 7 минут.

5. Добавьте в рагу помидоры, влейте 2 столовые ложки воды, бросьте специи и закройте крышкой. Тушите 7 минут. Положите 200 г брюссельской капусты, 100 г консервированной фасоли, добавьте 2 столовые ложки жидкости от фасоли и тушите еще 5 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.

Плов с овощами и изюмом

1. Мелко нарежьте луковицу и две морковки, поджарьте.

2. Сто граммов длиннозерного риса хорошо промойте, сварите до полуготовности.

3. Изюм (50 г) переберите, вымойте, соедините с рисом, луком и морковью, приправьте (половину чайной ложки тмина, четверть чайной ложки барбариса и паприки), посолите, поперчите по вкусу, выложите в жаропрочную посуду и накройте крышкой.

4. Духовку разогрейте до 220°С. Поставьте форму с рисом. Запекайте в течение получаса. Перед подачей горячий плов положить горкой на тарелку и сбрызнуть оливковым маслом.

Свекольный рулет

1. Обжарьте 150 г грибов с щепоткой соли.

2. Смешайте остывшие грибы с небольшим количеством измельченных грецких орехов.

3. Раскатайте лист покупного теста, смажьте его плавленным сыром (150 г). Сверху положите начинку из грибов и отваренную небольшую свеклу (5-6 штук).

4. Скрутите рулет и хорошо запечатайте тесто. Смажьте рулет сырым яйцом и посыпьте маком.

5. Выпекайте в течение 35 минут при температуре 200 градусов.

Постный гамбургер

1. Очистите и порежьте на большие куски 2 картофелины, 1 морковку и три луковицы.

2. Всё это вместе со стаканом грецких орехов пропустите через мясорубку.

3. Два-три ломтика ржаного хлеба размочите в воде, зубчик чеснока пропустите через пресс.

4. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и добавьте оливковое масло. Сформуйте котлеты и обжарьте их на раскалённой сковороде или гриле.

5. Затем соберите гамбургеры: на ржаную булочку для бургера, смазанную томатным соусом, выложите лист салата, затем котлету, дольку помидора и накройте второй половинкой булки.

Шарлотка

1. Удалите сердцевинки у 2-3 небольших яблок. Нарежьте их дольками.

2. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите дольки яблок.

3. Размешайте в стакане кипятка 3 столовые ложки меда, 1 чайную ложку уксуса или лимонного сока, полстакана сахара.

4. Добавьте полстакана растительного масла, перемешайте.

5. Два стакана муки смешайте с чайной ложкой разрыхлителя, добавьте к смеси с кипятком. Быстро перемешайте до однородности.

6. Залейте тестом яблоки в форме. Поставьте ее в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте час или чуть больше. Готовность проверяйте зубочисткой.