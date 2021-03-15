Великий пост: что съесть, чтобы не согрешить

Что есть нельзя?
На протяжении этого времени христиане не едят все виды мяса, рыбу, молочные продукты и яйца, сливочное масло. Пост также запрещает употреблять растительное масло по будням.
Кроме ограничений в еде верующим также рекомендовано воздерживаться от развлечений и алкоголя.
Чем тогда питаться?
Основной рацион во время поста составляют каши на воде, любые овощи, зелень, фрукты, грибы, орехи, бобовые, черный постный хлеб, соленья, варенья, мед. Рыба допускается два раза: в Вербное воскресенье и Благовещение Пресвятой Богородицы. Растительное масло — по выходным.
Берегите здоровье
По рекомендациям врачей-диетологов, во время поста необходимо следить, чтобы в рационе присутствовали продукты, которые содержат железо (есть в свекле, томатах, шпинате и брокколи, гречке, бобовых и горьком шоколаде), белок (в орехах, семечках, бобовых, авокадо, грибах, водорослях, кашах, некоторых фруктах (хурма, абрикос, груша) и листовых овощах). Также следует обратить внимание на пророщенные злаки (пшеница, гречиха, овес, пророщенные семена подсолнечника). Эти продукты — кладезь витаминов, микроэлементов, жирных кислот, белка и антиоксидантов. Их можно добавлять в салаты вместе с семенами тыквы, семенами льна или кунжутом.
Журналисты Украина.ру создали подборку рецептов постных блюд, которые помогут сохранить сбалансированный и разнообразный рацион, не нарушая предписаний поста.
Постные щи
1. Положите 500-700 г квашеной капусты в кастрюлю или керамический горшок и залейте литром кипятка.
2. Поставьте в духовку на полчаса при температуре 180 градусов.
3. Отвар перелейте в другую посуду.
4. Очистите и мелко нарежьте две луковицы, одну морковку и один корень сельдерея. Обжарьте их на сковороде 15 минут до золотистого цвета.
5. Добавьте 4 зубчика мелконарезанного чеснока и столовую ложку гречневой муки, перемешайте. Готовьте еще минуту.
6. Квашеную капусту посолите, добавьте черный молотый перец и лавровый лист.
7. В кастрюлю положите подготовленную капусту, овощную зажарку, нарезанную картофелину и 5-6 белых грибов.
8. Залейте все ингредиенты капустным отваром, добавьте кипяток (до нужной густоты супа). Доведите до кипения и варите около 20 минут.
9. Добавьте пучок зелени, дайте щам настояться 10-15 минут.
Печёный картофель с томатами
1. Вымойте килограмм помидоров, обсушите, залейте кипятком на полминуты, удалите кожицу, разрежьте на четвертины.
2. Почистите килограмм картофеля, с одной стороны каждой картофелины сделайте частые продольные надрезы.
3. Чайную ложку семян тмина нужно растолочь в ступке.
4. В жаропрочную форму положите помидоры, картофель, посолите, поперчите, посыпьте тмином.
5. Влейте 200 мл овощного бульона. Запекайте в течение 40 минут при 200 градусах.
6. Пять зубчиков чеснока очистите, пропустите через пресс, смешайте с 4 столовыми ложками постного майонеза. Полейте смесью картофель, добавьте нарезанные колечками маслины.
7. Поставьте блюдо в духовку еще на 15 минут. Украсьте зеленью петрушки, подайте на стол.
Рагу с грибами
1. Нарежьте кубиками 600 г очищенных кабачков, 3 морковки, 1 болгарский перец, 2 помидора, 2 луковицы.
2. Сто граммов корня петрушки очистите и порубите.
3. Вымойте 200 граммов шампиньонов и разрежьте каждый гриб на 4 части.
4. В сковороде обжарьте лук и корень петрушки. Добавьте кабачок и морковь, посолите и жарьте еще 10 минут. Затем положите шампиньоны, перец и жарьте 7 минут.
5. Добавьте в рагу помидоры, влейте 2 столовые ложки воды, бросьте специи и закройте крышкой. Тушите 7 минут. Положите 200 г брюссельской капусты, 100 г консервированной фасоли, добавьте 2 столовые ложки жидкости от фасоли и тушите еще 5 минут. Готовое блюдо посыпьте зеленью.
Плов с овощами и изюмом
1. Мелко нарежьте луковицу и две морковки, поджарьте.
2. Сто граммов длиннозерного риса хорошо промойте, сварите до полуготовности.
3. Изюм (50 г) переберите, вымойте, соедините с рисом, луком и морковью, приправьте (половину чайной ложки тмина, четверть чайной ложки барбариса и паприки), посолите, поперчите по вкусу, выложите в жаропрочную посуду и накройте крышкой.
4. Духовку разогрейте до 220°С. Поставьте форму с рисом. Запекайте в течение получаса. Перед подачей горячий плов положить горкой на тарелку и сбрызнуть оливковым маслом.
Свекольный рулет
1. Обжарьте 150 г грибов с щепоткой соли.
2. Смешайте остывшие грибы с небольшим количеством измельченных грецких орехов.
3. Раскатайте лист покупного теста, смажьте его плавленным сыром (150 г). Сверху положите начинку из грибов и отваренную небольшую свеклу (5-6 штук).
4. Скрутите рулет и хорошо запечатайте тесто. Смажьте рулет сырым яйцом и посыпьте маком.
5. Выпекайте в течение 35 минут при температуре 200 градусов.
Постный гамбургер
1. Очистите и порежьте на большие куски 2 картофелины, 1 морковку и три луковицы.
2. Всё это вместе со стаканом грецких орехов пропустите через мясорубку.
3. Два-три ломтика ржаного хлеба размочите в воде, зубчик чеснока пропустите через пресс.
4. Соедините все ингредиенты, посолите, поперчите и добавьте оливковое масло. Сформуйте котлеты и обжарьте их на раскалённой сковороде или гриле.
5. Затем соберите гамбургеры: на ржаную булочку для бургера, смазанную томатным соусом, выложите лист салата, затем котлету, дольку помидора и накройте второй половинкой булки.
Шарлотка
1. Удалите сердцевинки у 2-3 небольших яблок. Нарежьте их дольками.
2. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите дольки яблок.
3. Размешайте в стакане кипятка 3 столовые ложки меда, 1 чайную ложку уксуса или лимонного сока, полстакана сахара.
4. Добавьте полстакана растительного масла, перемешайте.
5. Два стакана муки смешайте с чайной ложкой разрыхлителя, добавьте к смеси с кипятком. Быстро перемешайте до однородности.
6. Залейте тестом яблоки в форме. Поставьте ее в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте час или чуть больше. Готовность проверяйте зубочисткой.