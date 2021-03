В ответ на решение официального Киева национализировать «Мотор Сич» и лишить китайскую сторону вложенных в предприятие денег руководство КРН решило перенаправить инвестиции из Украины в Крым

Отношения между Киевом и Пекином ухудшаются не по дням, а по часам.

«Ответный ход Китая в связи с позицией Украины по «Мотор Сич». Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнёрских отношений». Китайские бизнесмены, прибыв на полуостров, договорились с местными властями о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес», — написал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

Делегация бизнесменов из КНР прибыла на полуостров 10 марта для проведения переговоров с представителями местных органов власти и ознакомления с работой предприятий. По словам министра экономического развития республики Дмитрия Шеряко, для китайских инвесторов Крым привлекателен рекреационным потенциалом, также им интересны винодельческая отрасль, производство кондитерских изделий и агропромышленной продукции.

На встрече с российскими бизнесменами председатель совета директоров Пекинской экспортно-импортной торговой компании Чжао Кай, возглавлявший делегацию, пообещал приложить все усилия для развития и налаживания деловых отношений с предприятиями Крыма, что станет вкладом в развитие дружественных отношений между КНР и Россией. Вассерман о национализации «Мотор Сича»: США хотят лишить Украину иностранных инвестиций © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Я уже бывал в Крыму, но то, что я увидел сейчас, бросается в глаза — это те значительные изменения, которые произошли здесь. Надеюсь, что развитие деловых отношений с Крымом на уровне правительства, частных предпринимателей и простых людей будет постоянно развиваться. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить уважаемых коллег посетить Китай», — сказал он.

По статическим данным региональной Таможенной службы, в 2020 году Китай вошёл в число крупнейших импортёров крымской продукции — наравне с Турцией, Италией и Сербией. Как уточнила вице-премьер республики — министр финансов Ирина Кивико, стоимость товаров, отправленных в Поднебесную, составила $4,1 млн, а это 12% от общего объёма экспорта Крыма. Продукция с российского полуострова пользуется популярностью в Китае: первую пробную партию крымского чая раскупили на одной из популярных электронных торговых площадок всего за 2 часа; фабрика в посёлке Доброе под Симферополем заключила контракт на поставку в КНР до 500 тонн мороженого в год (отправка крупной партии продукции запланирована в конце марта), для него разработан свой дизайн упаковки — с видами крымских городов и эмблемой с бурым медвежонком и пандой как символ дружбы двух стран. Только за первое полугодие 2020 года объём поставок сельскохозяйственной продукции из Крыма в Китай увеличился в 13,5 раза. Пламенный «Мотор». Как американцы бросили Украину на «войну» с Китаем © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, что рынок очень большой и крымскому бизнесу есть куда расти, надо заключать контракты и продолжать продажу в Китай. Больше всего их интересует куриная продукция, винная, масла — эфирное, подсолнечное. Часть этих товаров уже успешно продаётся на электронных площадках в Китае, другие начнут торговлю с Китаем уже в скором времени. <…> Будем обсуждать пока возможности рекреационного комплекса, именно оздоровления у нас, на территории республики. Чтобы китайцы приезжали к нам на оздоровление, потому что интерес к сакским грязям есть», — отметила Кивико.

В интервью «Вести Крым» Кай Джао поделился планами обеспечить возможностью посетить Крым как минимум 300 тысячам китайских туристов в год, чтобы они подышали свежим воздухом, покупались в Чёрном и Азовском морях, прошли лечебно-оздоровительные процедуры, попробовали местные продукты и вино. По его словам, желающих приехать на полуостров много, и сейчас важно оценить вместимость местных гостиниц.

Первая организованная группа туристов из КНР прибыла в Крым в мае 2016 года, а вторая — в сентябре. Особый интерес иностранцы проявляли к историческим объектам, памятникам, продуктам и вину, а климат им понравился настолько, что они в шутку начали предлагать крымчанам поменяться местом жительства. Единственное, чего китайцы не увидели, так это танков на улицах городов — только в Диораме. Сарафанное радио сделало своё дело — количество туристов из КНР сильно выросло: если в 2017 году их было 1700 человек, то в 2018-м — свыше 4000, то есть сразу более чем в 2,5 раза. На войне как на войне. Китай за «Мотор Сич» открывает против Украины военные действия © biz.liga.net/marina lystseva

Российско-китайские отношения постоянно укрепляются, количество сфер, в которых страны установили тесное сотрудничество, растёт, а в украинско-китайских картина прямо противоположная. На днях Telegram-канал «Резидент» сообщил со ссылкой на источник в Офисе президента Украины, что посол КНР на Украине Фань Сяньжун звонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку и предупредил об ухудшении взаимоотношений между странами. Причиной тому стала ситуация вокруг «Мотор Сич».

В 2016 году после потери основного рынка сбыта продукции — российского — предприятие, оказавшееся в сложном положении, заключило контракт на поставку авиадвигателей с Пекином на выгодных для него условиях, а в 2018-м 56% акций «Мотор Сич» сосредоточили в своих руках китайские инвесторы, однако сделку заблокировала Служба безопасности Украины. В 2021 году история получила новый поворот. Мало того что 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении китайских инвесторов предприятия — гражданина КНР Ван Цзина и 4 связанных с ним компаний Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, — так ещё и государство решило национализировать предприятие. По словам главы государства, власти не имеют права продавать контрольный пакет стратегического оборонного предприятия Украины какой-либо стране, и в период его президентства этого не произойдёт. Пекин решительно настроен отстоять свои права в суде, для чего нанял 3 международные юридические компании и обратился в международный арбитраж, ущерб от действий украинской стороны оценён в $3,5 млрд. Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от 1993 года предусматривает урегулирование споров в рамках арбитража, если сделать этого дипломатическим путём не удалось: по одному арбитру назначают Киев и Пекин, а третьего — третья страна, имеющая дипломатические отношения с обоими государствами. Белашко: Китай закроет свои рынки для Украины после ситуации с «Мотор Сич» © Посольство Украины в КНР и Монголии

По словам президента Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевича, любой международный арбитраж встанет на сторону инвестора — деньги вложили, договор есть, деньги перевели, договор не исполнен в результате действий третьей стороны в лице правительства Украины и СБУ, — однако выиграть в суде — не значит вернуть себе деньги. В договоре о правовой помощи между Украиной и КНР есть пункт, позволяющий не признавать и не исполнять иностранное судебное решение, если оно наносит урон суверенитету, безопасности или общественному порядку страны. Тем не менее, рычаги давления у Пекина есть, причём мощные. По итогам 2020 года Китай — крупнейший и импортёр, и экспортёр для Украины. Ему ничего не стоит прекратить закупать украинскую продукцию, за которую в прошлом году заплатил $7,1 млрд, и переориентироваться на других поставщиков, а для Киева это будет болезненный удар.

Возвращаясь к позиции Китая по Крыму, важно понимать, что российский статус полуострова он вряд ли признает, и дело не в Крыме как таковом, а в последствиях такого шага: это возможное обострение и отношений с соседями, с которыми существуют территориальные пограничные споры, в частности с Индией и Японией, и дестабилизация внутренней ситуации (если Пекин признаёт право Крыма на отделение от Украины, так как быть с проблемой Тайваня?). При этом развивать экономическое сотрудничество с Крымом, не затрагивая политические аспекты, никто не запрещает — западных санкций власти КНР уж точно не боятся. О чём свидетельствуют планы делегации вернуться в Крым через 10 дней с готовыми проектами сделок.