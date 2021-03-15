Украина стала мировым центром торговли детьми. Одновременно с этим из страны бежит взрослое население

В среду, 10 марта, народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко заявил, что Украина стала поставщиком детей.

«Мы, к сожалению, видим, как страна за последние годы начала превращаться в мировой центр торговли детьми», — заявил Павленко в среду в эфире телеканала «Наш».

По его словам, в 2020 году в Киевской области национальное усыновление упало вдвое. В то же время вдвое выросло межгосударственное усыновление. Украинцы вымирают. Депопуляция Украины за 10 лет шокирует

«В основном это Штаты и европейские государства. Это нонсенс. На национальное усыновление, говорят, пандемия повлияла, но как она не повлияла на межгосударственное? Точно, есть какая-то схема, которая была разрушена и которая начала возрождаться», — рассказал он.

Впрочем, ещё до слов Павленко об этой проблеме было хорошо известно. Более того, её признавали даже украинские власти. И речь идёт не только об усыновлении украинских сирот, но и о рождении детей на продажу украинками.

Супермаркет по торговле детьми

Без малого год тому назад — 25 апреля 2020 года — заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о резонансном деле.

«На днях в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения комплекса слаженных оперативно-розыскных мероприятий Национальной полицией Украины была остановлена преступная деятельность международной, транснациональной группы, которая в течение длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику», — рассказал Геращенко.

В ходе следственных действий были установлены адреса квартир, где содержались новорождённые дети. В одной из них — квартире хостельного типа в Соломенском районе Киева — обнаружили пять новорождённых детей возрастом от двух до шести недель. Всего же провели 11 обысков, в ходе которых изъяли: медицинскую документацию, паспорта граждан Украины и заверенные копии паспортов граждан иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флешносители. Андрей Золотарев: На Украине торжествуют пять Д — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация, депопуляция © Facebook, Золотарев Андрей

По словам замминистра Геращенко, организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники — 50-летняя гражданка Украины и её 28-летний сын. Кроме того, в преступную группу входили трое граждан Китая и два гражданина Украины.

«За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины. Другими словами, они продавали детей, рождённых украинскими женщинами, в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорождёнными», — отметил он.

Услуги посредников по рождению ребенка на Украине стоили потенциальным усыновителям $50 тыс., рассказал Геращенко.

«Клиентов искали, как правило, среди граждан КНР — одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена», — описывал механизм Геращенко.

Позже гражданин КНР, имея на руках документы об отцовстве, вывозил ребёнка к себе на Родину.

Как сообщил Геращенко, а также пресс-служба Офиса генпрокурора, в рамках дела проводились мероприятия по проверке ещё 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей на Украине. Шеслер о депопуляции: «Украина становится пустыней, в которой будут выращивать рапс» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить. Однако полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось!» — подчеркнул Геращенко.

Он же указал на одну из причин, по которой подобное стало возможным: на Украине нет полноценного регулирования такой сферы, как суррогатное материнство.

«Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми!» — подытожил замминстра.

Но реальность свидетельствует: Украина уже стала такой площадкой. И через две недели на Украине прогремел другой громкий скандал, связанный с торговлей детьми.

Младенцы на экспорт

На День Победы — 9 Мая 2020 года — в Facebook появилось видео под заголовком «Живой товар плачет в столице». По сути это было видео репродуктивного центра BioTexCom, которым украинские врачи отчитывались перед заказчиками из США, Италии, Испании, Великобритании, Китая, Германии, Болгарии, Румынии, Израиля, Австрии, Мексики и Португалии.

«Не беспокойтесь, здоровье ваших детей в хороших руках», — заявляла одна из представительниц репродуктивного центра.

Младенцы — а их на видео насчитали 46 — находились в отеле «Венеция». Там же жили и ухаживающие за ними медсёстры и врачи. Сделано это было для того, чтобы соблюсти карантинные требования.

Как признался спустя несколько дней украинскому изданию «Страна» владелец клиники Альберт Точиловский, сюжет в соцсети запустила сама клиника.

«Мы сами запустили этот сюжет и вызвали волну возмущения, потому что для въезда в Украину родителям нужно специальное разрешение, которое выдает МИД, а он выдает разрешение, если МИД другой страны направляет запрос. А когда им пишут просто родители, то они отвечают, что не разговаривают с физлицами», — отметил он. Адвокат Гожый объяснил, почему украинцы бегут из своей страны © Facebook/Андрей Гожый

В том же материале издание раскрыло цену ребёнка. Она была такой же, как и та, о которой двумя неделями ранее рассказывал замминистра внутренних дел: $50 тыс., из которых суррогатная мать получала $15-20 тыс.

По словам Точиловского, некоторые западные государства поддерживают родителей суррогатных детей.

«Есть страны, которые очень ответственно к этому подошли: Англия, США, Швеция, Швейцария, Кипр, Ирландия. Их МИД отправили просьбу пустить родителей, заехало до карантина 16 пар из этих стран», — рассказывал медик.

Остальные страны, по его словам, не отреагировали. И вот клиника решила напомнить о себе заказчикам.

Громкость скандала превзошла все ожидания.

«В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, в котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан различных стран», — заявила после появления видео уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Омбудсмен обратилась к Нацполиции, Минздраву, Минсоцполитики с требованием немедленно отреагировать на ситуацию с детьми, которые, по её словам, фактически представляли собой живой товар.

Прокомментировал скандал и детский омбудсмен Николай Кулеба.

«Ситуация с младенцами в гостинице еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями. То есть Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, и реальное количество таких детей, которых «поставляет» Украина за рубеж, мы не знаем», — заявил он 14 мая.

А позже — 28 мая — он и вовсе заявил, что подчас неизвестно, кто выступает заказчиками подобного «товара».

«Реклама суррогатного материнства, которая сегодня везде, «кричит» нам о радостных отцах и счастливой семье. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле прячется за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда «семьёй» могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники», — заявил он в другой записи в Facebook.

При этом он опять повторил тезис о том, что при суррогатном материнстве ребёнок выступает в качестве товара.

Эту запись сочли гомофобной и нарушающей права женщин, а Кулебу жёстко раскритиковали. Украинские журналисты и эксперты назвали его ретроградом и недалёким человеком.

«Сравнивать метод лечения бесплодия (чем на самом деле является суррогатное материнство) с «торговлей детьми» — глубоко ошибочное и манипулятивное суждение с правовой точки зрения», — написала глава украинского отделения Amnesty International Оксана Покальчук в Facebook.

В итоге Кулеба вынужден был дополнять свою запись и ссылаться на украинский Семейный кодекс, предусматривающий регистрацию брака лишь между мужчиной и женщиной.

При этом сама проблема торговли детьми на Украине осталась, о чём свидетельствуют уже слова Павленко. За полемикой о том, чем является суррогатное материнство, на Украине упустили не только тот факт, что в большинстве стран к этому относятся, мягко говоря, негативно, но и то, что украинки идут на это не от хорошей жизни. А тот факт, что в украинских детских домах хватает неусыновлённых детей, также красноречиво свидетельствует об экономических, да и о моральных проблемах украинского общества.

Согласно расхожему утверждению, дети — наше будущее. Судя по происходящим на Украине процессам, она активно торгует своим будущим. А тем временем из страны бежит и её «настоящее» — взрослые люди.