На прошлой неделе рухнули мечты тысяч украинцев легально приобрести короткоствольное оружие для самозащиты. ВР не поддержала два соответствующих законопроекта. Зато по-прежнему будет процветать коррупция и продажа разрешений любому желающему

Ни один из законопроектов не прошел

Один законопроект о гражданском обороте оружия был написан при участии министерства внутренних дел, второй — альтернативный, написан совместно с украинской ассоциацией владельцев оружия.

Законопроекты определяли категории гражданского огнестрельного оружия, прописывались правила получения удостоверения владельца оружия, указывалось, кто имеет право владеть оружием, а кто нет, как им распоряжаться, получив в собственность, где хранить и как применять. Но камнем преткновения стало ношение оружия. Законопроект № 4335, написанный при содействии МВД, фактически запрещал ношение короткоствольного нарезного оружия для граждан, в то время как №4335-1, альтернативный, разрешал гражданам носить оружие за пределами дома с соблюдением определенных требований. По сути основная функция короткоствола в качестве самозащиты на неспокойных улицах украинских городов и сел пропадала. А именно для этой цели и хотели бы покупать оружие граждане страны.

В любом случае, так как два законопроекта завернули, еще не скоро в оружейных магазинах будет стоять очередь из желающих приобрести для самозащиты пистолет. Но будет процветать коррупция в разрешительной системе, а наградные пистолеты по-прежнему будут дарить вчерашним уголовникам и «нужным» людям. Подросток с арсеналом оружия поставил на уши Одесскую область © CC0, Pixabay

Как рассказывает соавтор альтернативного законопроекта, глава набсовета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, МВД хочет вернуть практику награждений гражданских лиц огнестрельным оружием. Её отметили из-за того, что у некоторых гражданских лиц на руках оказались и пистолеты, и пулеметы.

«А также министр МВД награждал даже криминальных авторитетов, притом что всем известно, что это все покупалось. Более того, они же хотят запретить с этим оружием выходить из дома. В таком случае зачем покупать оружие, если основная опасность в основном подстерегает на улицах», — подчеркивает Учайкин.

МВД из-под полы торговало разрешениями

Накануне рассмотрения законопроектов в ВР в МВД разразился скандал. Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о раскрытии схемы выдачи незаконных разрешений на оружие, в которой были задействованы как минимум девять полицейских. По его словам, разрешения выдавались по поддельным документам и без присутствия будущего владельца. Естественно, не бесплатно. В итоге выдача разрешительных документов приостановлена, и подразделение собираются расформировать. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что проверят все ранее выданные разрешения. И если выявится подлог, их аннулируют.

Как оказалось, большой спрос был на травматические пистолеты, право на приобретение которых имеют избранные. А среди таких: нардепы и их помощники, журналисты, внештатные журналисты, лица, принимающие участие в уголовном судопроизводстве, а также лица, задействованные в охране госграницы и общественного порядка, бывшие полицейские и военнослужащие.

Рада провалила законопроект о легализации оружия на Украине © Facebook, Слуга Народу | Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Как отметил глава набсовета Украинской ассоциации владельцев оружия Учайкин, по состоянию на ноябрь 2020 года в Украине было зарегистрировано 226 тыс. травматических пистолетов. Но эту цифру нужно умножать на два. Потому что часть выданных разрешений полицейские даже не вносили в свои картотеки.

«То есть по-хорошему речь идет где-то о 450 тыс. стволов. И из этого огромного количества только единицы — может быть, 5% — тех, кто прошел всю процедуру легально. Я знаю много собственников травматического оружия, которые прошли процедуру нелегально, за деньги. То есть, если кто-то хочет купить травматический пистолет, ему надо найти того, кто в этом поможет. Даже когда журналисты пытались оформить себе разрешение на законных основаниях, их все равно выводили на взятку. Это одна их самых мощнейших коррупционных схем в стране. Когда говорят, что об этом не знало руководство полиции или руководитель ведомства, это смешно. Такую схему мог не увидеть только слепой или тот, кто в ней заинтересован. Если посчитать по минимуму, взять 220 тыс. стволов, которые находятся на учете, то объем этого рынка составляет порядка $66 млн. Это без учета «леваков» и продлений. Что касается огнестрела, то все происходило точно так же. Но масштабы куда меньше, желающих меньше», — говорит Учайкин.

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Как отмечают в МВД, в Украине официально зарегистрировано почти 1,2 млн единиц оружия, которым владеют около 1 млн украинцев. Но до сих пор база владельцев оружием в бумажном варианте, что позволяет манипулировать данными. И только скандал подтолкнул МВД ускорить создание электронного реестра, а заодно навести порядок в вопросе. К тому же собираются проверить граждан, которые в последние годы получили оружие с «признаками нарушений».

Те разрешения, которые были выданы незаконно, будут отозваны, а оружие изъято. Но это может занять не один год. Да и оружейники сомневаются, что МВД сможет отобрать оружие, купленное гражданами и являющееся частной собственностью. Как МВД будет выходить из сложившейся ситуации, непонятно.