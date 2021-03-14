Из-за засушливой погоды и отсутствия обильных осадков в Севастополе запасы в Чернореченском водохранилище сильно сократились. Когда весь Крым начал переходить на почасовые графики подачи воды, Севастополь тоже готовился ввести ограничения. Но позже власти города решили выйти из ситуации другим путем.
Тему проблемы водоснабжения во время доклада президенту РФ Владимиру Путину поднял губернатор Севастополя Михаил Развожаев еще в начале сентября 2020 года. Он попросил помощи в финансировании проектов, которые должны были устранить дефицит воды в регионе.
Инициатива Развожаева была поддержана, и президент поручил правительству начать строительство водовода на реке Бельбек, а также перебросить воду из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище. Из федерального бюджета на этот план спасения выделили 5 миллиардов рублей. Строительство началось осенью 20-го года и длилось почти шесть месяцев. Военные работали круглосуточно в три смены, чтобы вовремя все закончить.
Для водозабора специалисты применяли уникальную плавучую понтонную водонасосную станцию, сделанную по индивидуальному заказу. Использовали исключительно отечественные высоконапорные насосы.
Всего в составе водозабора числится несколько точек — накопительный бассейн емкостью 150 тысяч кубометров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод и сопутствующая инженерная инфраструктура.
Благодаря этому объекту город сможет получить в паводки до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Такой же объем ежедневно уходит из Чернореченского водохранилища. Водозабор спасет город от засухи, а его жителей от графиков подачи воды, по которым сегодня живут несколько городов и районов Крыма.
Острый дефицит воды Крым почувствовал еще в конце 2019 года. Специалисты давали неутешительные прогнозы — маловодное положение ждет республику и в 2021 году.
Из-за пересохших водохранилищ графики почасовой подачи воды летом ввели в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Осенью по часам начали давать воду в Алуште. Давление в системе снизили в Белогорске и Евпатории. В Ялте сначала стали отключать воду по ночам, а затем и вовсе перевели город на график, чтобы сэкономить ресурс для курортного сезона.