Ровно год назад на Украине начался общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса, который продолжается до сих пор. При этом 3 из 4-х «красных» областей ныне находятся на Западной Украине

Марши женщин 8 марта частично прошли в онлайн-режиме

Международный женский день на Западной Украине вот уже много лет атакуют записные «патриоты»: мол, этот праздник придумали коммунистки (часто добавляют — ещё и еврейки) Клара Цеткин и Роза Люксембург, потому «настоящие украинки» его отмечать не должны. При этом как раз Галичина является первым регионом нынешней Украины, где возникли феминистские (по определению — левые) организации ещё в XIX веке.

Как отметила лидер ивано-франковской общественной организации «Дом4824» Ольга Кукула, первая женская организация «Общество русских женщин» возникла в Станиславове (ныне Ивано-Франковск) в 1884 году, её основала писательница и феминистка Наталия Кобринская.

Ольга Кукула была инициатором проведения в родном городе «Марша женщин» в рамках подобной всеукраинской акции. Однако в связи с тем, что Прикарпатье находится в «красной» карантинной зоне, марш решили провести в полувиртуальном формате. Ивано-Франковск забил тревогу из-за ситуации с COVID-19 © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Рядом с ратушей Ивано-Франковска была установлена тематическая фотозона, куда все желающие девушки и женщины могли прийти со своими плакатами, а организаторы обещали разместить их фото на специальном сайте. Но одними из первых туда пришли националисты из организации «Карпатская сечь» во главе с Михаилом Стециком, которые стали оскорблять присутствующих представительниц прекрасного пола.

Прибывшие по вызову полицейские и муниципальные инспекторы комментировать ситуацию журналистам отказались и вскоре ретировались. К счастью, до привычных нападений на женщин не дошло.

Во Львове, где марши феминисток проходят 8 марта с 2009-го, в этом году на него собралось несколько сотен участниц, их сопровождали десятки полицейских. Звучали требования уважать права женщин разных социальных статусов и ратифицировать Стамбульскую конвенцию — которая, кроме усиления защиты женщин, предусматривает также «гендерное образование» и однополые браки.

Среди привычных лозунгов «Сам ты слабый пол» и «Я буду неудобной тебе, если так удобно мне» выделялся плакат «Свалили Ленина — свалим и патриархат». То есть участницы марша искренне не понимают, что именно «декоммунизация» развязала руки украинским ультраправым, которые атакуют акции феминисток и требуют запрета празднования 8 марта. Украинки рассказали о самых нежеланных подарках на 8 Марта © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк

В этом году, как обычно, сорвать марш феминисток во Львове попытались несколько десятков крепких парней из организации «Традиция и порядок». Прорывать полицейский кордон они не решились, выстроившись напротив митинга женщин у львовской ратуши с лозунгом «Не хотите цветов? Возьмите орудия труда!»

Как и в Ивано-Франковске, конфликт дальше слов не пошёл.

При этом три года назад в Ужгороде, когда местные феминистки организовали акцию возле театра кукол в центре города с требованиями остановить насилие против женщин и ратифицировать Стамбульскую конвенцию, на них напали, облили красной краской и вырвали из рук плакаты. Несколько человек обратились к медикам из-за ожога глаз.

Как раз 10 марта 2021 года Ужгородский горрайонный суд из-за истечения срока давности освободил от ответственности двух людей, которым были выдвинуты соответствующие обвинения (хотя нападавших было шестеро). Организаторы акции за права женщин заявили, что нападавшие принадлежат к ультраправой организации «Карпатская Сечь».

Среди задержанных в 2018-м была, в частности, и пресс-секретарь «Сечи» Кристина Гаранчевская. Потому неудивительно, что в этом году «Марш женщин» в Ужгороде прошёл в онлайн-режиме.

Стоит отметить, что на Западной Украине есть один областной центр, где «Марш женщин» 8 марта 2021 года прошёл не просто без атак со стороны националистов, но и при поддержке городских властей — это Луцк. В этом городе подобный марш состоялся впервые, причём в нём приняли участие не только женщины и девушки, но также их мужья и партнёры — всего более 100 человек. «Принцесса + принцесса»: Луцкий горсовет потребовал от Шмыгаля защитить семейные ценности © vsirazom.ua

Организаторы из различных общественных организаций, а также начальник отдела семьи и молодёжи Луцкого горсовета Зарина Дацик сделали упор на недопущении насилия против женщин. Поэтому марш прошёл от Луцкого горрайонного суда до местного СИЗО, где поднявшие руку на женщин ожидают приговора.

А вот в Черновцах вокруг празднования 8 марта возник скандал иного характера. Там отец 5-летней Маргариты — Игорь Лесько обвинил детский сад в буллинге его дочери из-за того, что он не сдал деньги по требованию родительского комитета (причём принципиально, потому что Лесько человек обеспеченный). В результате по поручению президента девочке вручил куклу губернатор Буковины Сергей Осачук, и даже разрешил ей посидеть в своём кресле.

Однако отец явно собирается и дальше использовать Маргариту как оружие в борьбе за свои принципы, поскольку публично заявил, что переводить дочь в другой детсад не будет и требует расследования произошедшего.

Годовщина коронавирусного карантина: просвета не видно

12 марта 2020 года на Украине начался общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса, который продолжается до сих пор. Как и год назад, самыми неблагополучными в отношении заболеваемости COVID-19 являются области Западной Украины.

Тогда «украинским Уханем» называли Черновицкую область, которая и ныне находится в «красной» карантинной зоне, где компанию ей составляют соседние Ивано-Франковская и Закарпатская. Собственно, за пределами региона на Украине есть лишь одна «красная» область — Житомирская. Коронавирус: на Украине снова резкий скачок заболеваемости © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

При этом в Черновцах больных с коронавирусом начали госпитализировать в Хотинскую районную больницу — в 60 километрах от областного центра, а в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице регулярно возникает очередь в реанимацию для больных с COVID-19.

В Ивано-Франковске также значительно выросла заболеваемость коронавирусом среди детей, сообщила 11 марта директор городской детской клинической больницы Ольга Бойчук.

«На сегодняшнее утро детская больница имеет 97 пациентов, за последние сутки поступили 19 детей. Такого обилия поступающих у нас за последние полгода не было», — отметила Бойчук.

Кроме этого, как сообщили в Минздраве Украины 12 марта, превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19 в Хмельницкой области, однако из этого списка за сутки снова «выбыла» Тернопольская область.

Националисты наказали уличных музыкантов во Львове за русские песни © daydreamer00/Instagram Максим Степанов, который находился с рабочей поездкой во Львове, заявил, что Львовская область «уверенно движется в направлении красного уровня эпидемической безопасности».

«Растёт количество заболевших, как следствие, растёт число госпитализированных. Уже более 50% занятых коек, из них 43% с кислородом», — сказал министр на пресс-конференции.

По его словам, органы местного самоуправления должны сами вводить ограничительные меры, не дожидаясь отнесения всей области к красной зоне.

«Я говорил об этом с мэром Львова, ведь 48% заболевших — это именно жители Львова», — отметил Степанов.

При этом горнолыжный курорт «Буковель» на Прикарпатье продолжает работу, несмотря на то, что ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил: причиной вспышки COVID-19 в регионе и в стране в целом стали иностранные туристы и «Буковель».

Потому неудивительно, что 11 марта на въезде на этот курорт представители малого бизнеса из Ивано-Франковска, Калуша, Долины и Коломыи устроили акцию протеста. Они ходили по пешеходному переходу и требовали закрыть курорт на карантин, требуя равных условий ведения бизнеса, среди которых — жесткие ограничения для всех, без исключения, на четко определенный срок, а также разрешение на деятельность микробизнеса с соблюдением карантинных норм.

Аналогичный протест предпринимателей против избирательного карантина в «красной» зоне состоялся марта у стен Закарпатской областной государственной администрации.

Вакцина CoviShield как повод для анекдотов

Борьба с COVID-19: в Европе отказываются от AstraZeneca, ЕС одобрил 3-ю американскую вакцину, «Спутник V» зарегистрирован в 50 странах мира Виталий Крутяков.

Кроме этого, 11 марта вакцинировались губернатор Прикарпатья Андрей Бойчук и председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров. При этом местные врачи не горят желанием колоть индийский препарат, изготовленный по технологии компании AstraZeneca, особенно учитывая приостановку применения даже оригинальной «оксфордской» вакцины в дюжине стран Европы.

Кстати, украинские патриотические медики, которые настаивают на вакцинации посредством CoviShield, обнаружили неожиданную «зраду»: в украинском переводе инструкции к этой вакцине выявлены привычные для индийских препаратов ошибки.

Как заметил врач из Ровно Павел Сильковский, в документе есть фраза: «Произведено в 293 клетках генетически модифицированных почек эмбриона человека». Врач пишет, что 293 клетки не имеют ничего общего с клеточной линией HEK-293, которая действительно выделена из человеческого эмбриона много лет назад.

Сильковский справедливо отмечает, что такие серьёзные ошибки недопустимы, и решил проиллюстрировать их в юмористической форме:

«Разговор на индийском заводе вакцин:

— Амар, я уже выделил 300 клеток из почек человеческого эмбриона. Этого достаточно для нашей новой вакцины CoviShield?

— Нитин, ты что! Каких 300?!! В AstraZeneca сказали 293! И ни клеткой больше. Забирай назад 7 клеток, потому что ничего не выйдет!»