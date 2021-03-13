В четверг, 11 марта, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчёт, в котором рассказывалось о случаях проявления ненависти в отношении представителей нацменьшинств, в том числе и русскоязычных.

Речь идёт о событиях в период с 31 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Чем и кем пытают в тюрьмах США и Украины. Сравнение книг Бутиной и Вышинского
Чем и кем пытают в тюрьмах США и Украины. Сравнение книг Бутиной и Вышинского
© AP, Alex Brandon

«В течение отчётного периода УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. — Ред.) отметило инциденты использования риторики ненависти и угроз в отношении национальных меньшинств, в том числе венгров и иностранных студентов, а также людей, которые, как считается, занимают пророссийскую позицию из-за использования ими русского языка или критических замечаний о законе о государственном языке», — отмечалось в отчёте.

При этом власти не реагировали на происходящее.

«На протяжении периода с 16 января 2021 года УВКПЧ отмечает случаи угроз и ненависти по отношению к людям, которые открыто критикуют закон о государственном языке или высказывают положительное мнение о русском языке. Органы власти не осудили публично эти инциденты, а в некоторых случаях не было начато расследование, несмотря на то что угрозы освещались в средствах массовой информации и не были удалены с онлайн-платформ», — указывалось в документе.

Одним из красноречивых свидетельств борьбы с русским языком на Украине является ситуация с книгоизданием. Закон о языке обязывает издательства выпускать не менее половины книг на украинском языке. А вот книги из России регулярно запрещают к ввозу на Украину под разными предлогами.

Одним из самых скандальных подобных запретов был случай с романом «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В итоге прояснять ситуацию пришлось самому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я мог бы долго и подробно рассказывать, что, по данным Книжной палаты, включая 2020 год, "Мастера и Маргариту" на Украине издавали 39 раз. Что этот роман есть в школьной программе. Что на ввоз "Мастера и Маргариты" выдано 14 разрешений. И только одному издательству в соответствии с украинским законодательством было отказано. Не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма», — заявил Зеленский 5 февраля.

Он показал несколько изданий произведений Булгакова.

«Все эти книги, дорогие друзья, вы не поверите, изданы на русском языке. И между прочим, изданы как в Украине, как у нас, так и у них [в России]. Куплены они вчера. И куплены не из-под полы, а свободно. Причём в самом центре Киева», — рассказал Зеленский и показал чеки.

Среди показанных им книг была и книга, вышедшая в серии «Азбука-классика» российской издательской группы «Азбука-Аттикус».

Вряд ли, показывая эти книги, Зеленский догадывался, что он стал одним из тех, кто внёс свой вклад в миллионные состояния продавцов книг на Украине. Последним разнообразные запреты — на руку. Но лишь в краткосрочной перспективе.

Секс, фашизм и эстетика попрошайничества: Милитаристы от украинской литературы требуют официального признания
Секс, фашизм и эстетика попрошайничества: Милитаристы от украинской литературы требуют официального признания
© Facebook, Дмитро Савченко

Миллионы за запреты

Утром 12 марта украинское издание «Вести» опубликовало интервью с книжным продюсером, владельцем и директором издательства Brand Book Publishing Еленой Лазуткиной. Интервью у неё взяли в модной сегодня соцсети Clubhouse.

Среди прочего Лазуткина вспомнила и о случае с Булгаковым.

«Сейчас прекрасный расцвет "контрабаса" (контрабанды. — Ред.). Сейчас у нас возникли, я не буду называть фамилии, новые миллионеры благодаря запрету. Как минимум гривневые», — рассказала Лазуткина.

И как пример она привела «Мастера и Маргариту».

«В нашей стране всё ещё работает принцип "запрети — купят всё". Например, так произошло с романом "Мастер и Маргарита", когда большинство людей не разобрались, что запретили не роман, а одно издание. И в течение нескольких дней все тиражи "Мастера и Маргариты" были выкуплены у всех книжников», — отметила она.

Если внимательно слушать интервью Лазуткиной, можно прийти к выводу, что основную прибыль на Украине продавцам дают всё же российские книги. И дело тут не в политике, а в самой что ни на есть экономике.

Не выжить без российской книги

Комментируя вопрос журналиста о том, вынуждены ли украинские книготорговцы продавать книги на русском, Лазуткина отметила: речь не о том, что их кто-то насильно заставляет.

«Эти проклятые русские». В украинском книгоиздании разгорелся ксенофобский скандал
«Эти проклятые русские». В украинском книгоиздании разгорелся ксенофобский скандал
© Facebook, Наш Формат

«В городах-миллионниках превалирует русскоязычное население. Основной пласт литературы продают всё равно в городах-миллионниках, поэтому спрос больше», — отметила она.

Кроме того, изданные в России книги зачастую находятся на довольно высоком уровне.

«Они (книги. — Ред.) чаще всего качественнее. Есть крутые украинские издательства, которые вывели книгоиздание на европейский уровень, но, к сожалению, мы не можем покрыть весь спрос, который у нас сейчас есть на русскоязычную литературу», — указала издатель.

А дальше она сделала довольно категоричное, но в то же время логичное высказывание.

«Украина не сможет выжить без российской книги. Либо мы признаём, что нация тупеет, и отказываемся от этих книг, либо нет. Я за то, чтобы нет. Объясню почему — дело в стоимости прав. Права на бестселлер New York Times — здесь и сейчас — могут стоить пятьдесят тысяч долларов. В Украине даже тиражей таких нет. А при даже пятидесятитысячном тираже у тебя на книжку доллар ложится только за авторские права. То есть книжка, бестселлер New York Times, с учётом того, что нужно только доллар отдавать за авторские, со всеми учетами, со всем будет стоить от четырехсот гривен», — указала Лазуткина.

Она напомнила, что западные авторы ещё и зачастую диктуют технические составляющие книжки.

Возрождение спецхрана: Зачем на Украине восстанавливают одну из худших практик СССР
Возрождение спецхрана: Зачем на Украине восстанавливают одну из худших практик СССР
© РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Ты не можешь издать бестселлер New York Times в покетбук (карманном формате. — Ред.) на протяжении трёх-четырёх лет, пока он бестселлер», — привела пример Лазуткина.

Вывод из этого для украинцев неутешителен.

«Реальность такова: мы не можем позволить себе, издатель не может позволить себе купить реальный бестселлер сейчас в мире, а россияне могут», — подчеркнула украинская книгоиздательница.

Оттого на Украине и стала столь популярной контрабанда книг из РФ. А запреты делают эту контрабанду лишь прибыльнее. При этом коррупционеры научились зарабатывать и на украинской книге. Правда, не за счёт её популярности, а за счёт всё тех же запретов и квот.

«Допустим, у тебя издаётся какой-то неизвестный украинский автор, при этом лоббируется госзаказ на библиотеки. Библиотек у нас шестьдесят или семьдесят тысяч. То есть даже если заказ ориентирован только на районные библиотеки, то твой тираж книжки составляет сразу десять тысяч. О качестве мы не будем говорить. И вот возникает классная статистика. У тебя сразу украинская книга поддержана! Десять тысяч издавалось! Но эту книгу ты вряд ли где-то купишь. Зато она есть в каждой библиотеке», — пояснила коррупционный механизм Лазуткина.

При этом примечательно, что даже идейные украинские националисты подчас вынуждены выступать в защиту издания книг на русском.

«Не брезговали "калашами", не побрезгуем и книгой на русском»

В 2020 году на Украине разгорелись сразу два скандала, связанные с книгами на русском языке. Сначала популярная у национал-патриотов сеть книжных магазинов «Книгарня "Є"» заявила, что начнёт продавать книги на русском.

Запрет не сработал. Украинские книжные магазины не могут выжить без книг на русском
Запрет не сработал. Украинские книжные магазины не могут выжить без книг на русском
© Facebook, Книгарня "Є"

При этом ранее «Книгарня» участвовала в травле магазинов, торгующих книгами на русском языке и книгами российских издательств.

«Вы ж позорили Yakaboo за продажу русскоязычных книг. Советую повесить плакат с Януковичем "Потому что последовательный"», — написал тогда в Facebook политолог Евгений Магда.

Однако были и те, кто защитил сеть. Среди них — историк и журналист Вахтанг Кипиани, признавшийся, что для него новость от «Є» — горька. Но, указал Кипиани, в условиях, когда украинцы не покупают книги на украинском, поведение сети оправданно экономически.

А за четыре месяца до этого вспыхнул другой скандал: из издательства «Наш формат», собственник которого — Владислав Кириченко — был идейным националистом и противником России, ушла главный редактор Ольга Дубчак. Причина — издание на русском книги о коронавирусе.

«Лично я честно написала собственнику компании, что вопрос любой связи с русскими — для меня граница между добром и злом. Были приведены аргументы (не мной, командой, ведь я не умею собраться, когда меня триггерит), почему эту книжку не стоит брать в работу, были предложены варианты из других стран. Но тем не менее книжка готова, а украинцы традиционно оправдали любовь к хорошему старшему брату», — написала Дубчак в Facebook.

Миллионы и не только: почему Украине не выжить без книг из России
© Facebook, Ольга Дубчак

Её позиция нашла понимание не у всех.

«Уверен, что идея Влада была в том, чтобы издать книгу, где доступным языком были описаны правила поведения во время пандемии. И он понимал репутационные риски. Сравнение не очень уместно, но в 2014 году никто не брезговал калашами, патронами и другими игрушками советского и кацапского (российского. — Ред.) оборонпрома. Жгуты, кровоспасы, тепловизоры "Пульсар" и тому подобное массово скупалось через посредников и поставлялось на фронт волонтёрами», — заявил тогда бывший атошник Александр Чуб, лично знакомый с Кириченко.

Издатель Григорий Пернавский: Кризис в книгоиздании исключительно серьёзен
Издатель Григорий Пернавский: Кризис в книгоиздании исключительно серьёзен
© Twitter, "Пятый Рим"

Он сообщил, что автор книги Анна Баранова знакома с владельцем издательства. Более того, ради публикации на Украине она даже отозвала авторские права у российского издательства АСТ.

Таким образом, подчас даже идейные украинские националисты и им сочувствующие, как Кипиани и Кириченко, пускай и другими путями, но приходят к тем же выводам, что и профессиональные книгоиздатели: без книг на русском на Украине никуда.