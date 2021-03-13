Запрет российских изданий стимулирует теневой рынок на Украине и привёл к появлению в стране новых миллионеров. При этом без российских книг украинцы обречены

В четверг, 11 марта, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчёт, в котором рассказывалось о случаях проявления ненависти в отношении представителей нацменьшинств, в том числе и русскоязычных.

Речь идёт о событиях в период с 31 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Чем и кем пытают в тюрьмах США и Украины. Сравнение книг Бутиной и Вышинского © AP, Alex Brandon

«В течение отчётного периода УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. — Ред.) отметило инциденты использования риторики ненависти и угроз в отношении национальных меньшинств, в том числе венгров и иностранных студентов, а также людей, которые, как считается, занимают пророссийскую позицию из-за использования ими русского языка или критических замечаний о законе о государственном языке», — отмечалось в отчёте.

При этом власти не реагировали на происходящее.

«На протяжении периода с 16 января 2021 года УВКПЧ отмечает случаи угроз и ненависти по отношению к людям, которые открыто критикуют закон о государственном языке или высказывают положительное мнение о русском языке. Органы власти не осудили публично эти инциденты, а в некоторых случаях не было начато расследование, несмотря на то что угрозы освещались в средствах массовой информации и не были удалены с онлайн-платформ», — указывалось в документе.

Одним из красноречивых свидетельств борьбы с русским языком на Украине является ситуация с книгоизданием. Закон о языке обязывает издательства выпускать не менее половины книг на украинском языке. А вот книги из России регулярно запрещают к ввозу на Украину под разными предлогами.

Одним из самых скандальных подобных запретов был случай с романом «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В итоге прояснять ситуацию пришлось самому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я мог бы долго и подробно рассказывать, что, по данным Книжной палаты, включая 2020 год, "Мастера и Маргариту" на Украине издавали 39 раз. Что этот роман есть в школьной программе. Что на ввоз "Мастера и Маргариты" выдано 14 разрешений. И только одному издательству в соответствии с украинским законодательством было отказано. Не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма», — заявил Зеленский 5 февраля.

Он показал несколько изданий произведений Булгакова.

«Все эти книги, дорогие друзья, вы не поверите, изданы на русском языке. И между прочим, изданы как в Украине, как у нас, так и у них [в России]. Куплены они вчера. И куплены не из-под полы, а свободно. Причём в самом центре Киева», — рассказал Зеленский и показал чеки.

Среди показанных им книг была и книга, вышедшая в серии «Азбука-классика» российской издательской группы «Азбука-Аттикус».

Вряд ли, показывая эти книги, Зеленский догадывался, что он стал одним из тех, кто внёс свой вклад в миллионные состояния продавцов книг на Украине. Последним разнообразные запреты — на руку. Но лишь в краткосрочной перспективе. Секс, фашизм и эстетика попрошайничества: Милитаристы от украинской литературы требуют официального признания © Facebook, Дмитро Савченко

Миллионы за запреты

Утром 12 марта украинское издание «Вести» опубликовало интервью с книжным продюсером, владельцем и директором издательства Brand Book Publishing Еленой Лазуткиной. Интервью у неё взяли в модной сегодня соцсети Clubhouse.

Среди прочего Лазуткина вспомнила и о случае с Булгаковым.

«Сейчас прекрасный расцвет "контрабаса" (контрабанды. — Ред.). Сейчас у нас возникли, я не буду называть фамилии, новые миллионеры благодаря запрету. Как минимум гривневые», — рассказала Лазуткина.

И как пример она привела «Мастера и Маргариту».

«В нашей стране всё ещё работает принцип "запрети — купят всё". Например, так произошло с романом "Мастер и Маргарита", когда большинство людей не разобрались, что запретили не роман, а одно издание. И в течение нескольких дней все тиражи "Мастера и Маргариты" были выкуплены у всех книжников», — отметила она.

Если внимательно слушать интервью Лазуткиной, можно прийти к выводу, что основную прибыль на Украине продавцам дают всё же российские книги. И дело тут не в политике, а в самой что ни на есть экономике.

Не выжить без российской книги

Комментируя вопрос журналиста о том, вынуждены ли украинские книготорговцы продавать книги на русском, Лазуткина отметила: речь не о том, что их кто-то насильно заставляет. «Эти проклятые русские». В украинском книгоиздании разгорелся ксенофобский скандал © Facebook, Наш Формат

«В городах-миллионниках превалирует русскоязычное население. Основной пласт литературы продают всё равно в городах-миллионниках, поэтому спрос больше», — отметила она.

Кроме того, изданные в России книги зачастую находятся на довольно высоком уровне.

«Они (книги. — Ред.) чаще всего качественнее. Есть крутые украинские издательства, которые вывели книгоиздание на европейский уровень, но, к сожалению, мы не можем покрыть весь спрос, который у нас сейчас есть на русскоязычную литературу», — указала издатель.

А дальше она сделала довольно категоричное, но в то же время логичное высказывание.

«Украина не сможет выжить без российской книги. Либо мы признаём, что нация тупеет, и отказываемся от этих книг, либо нет. Я за то, чтобы нет. Объясню почему — дело в стоимости прав. Права на бестселлер New York Times — здесь и сейчас — могут стоить пятьдесят тысяч долларов. В Украине даже тиражей таких нет. А при даже пятидесятитысячном тираже у тебя на книжку доллар ложится только за авторские права. То есть книжка, бестселлер New York Times, с учётом того, что нужно только доллар отдавать за авторские, со всеми учетами, со всем будет стоить от четырехсот гривен», — указала Лазуткина.

Она напомнила, что западные авторы ещё и зачастую диктуют технические составляющие книжки. Возрождение спецхрана: Зачем на Украине восстанавливают одну из худших практик СССР © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

«Ты не можешь издать бестселлер New York Times в покетбук (карманном формате. — Ред.) на протяжении трёх-четырёх лет, пока он бестселлер», — привела пример Лазуткина.

Вывод из этого для украинцев неутешителен.

«Реальность такова: мы не можем позволить себе, издатель не может позволить себе купить реальный бестселлер сейчас в мире, а россияне могут», — подчеркнула украинская книгоиздательница.

Оттого на Украине и стала столь популярной контрабанда книг из РФ. А запреты делают эту контрабанду лишь прибыльнее. При этом коррупционеры научились зарабатывать и на украинской книге. Правда, не за счёт её популярности, а за счёт всё тех же запретов и квот.

«Допустим, у тебя издаётся какой-то неизвестный украинский автор, при этом лоббируется госзаказ на библиотеки. Библиотек у нас шестьдесят или семьдесят тысяч. То есть даже если заказ ориентирован только на районные библиотеки, то твой тираж книжки составляет сразу десять тысяч. О качестве мы не будем говорить. И вот возникает классная статистика. У тебя сразу украинская книга поддержана! Десять тысяч издавалось! Но эту книгу ты вряд ли где-то купишь. Зато она есть в каждой библиотеке», — пояснила коррупционный механизм Лазуткина.

При этом примечательно, что даже идейные украинские националисты подчас вынуждены выступать в защиту издания книг на русском.

«Не брезговали "калашами", не побрезгуем и книгой на русском»

В 2020 году на Украине разгорелись сразу два скандала, связанные с книгами на русском языке. Сначала популярная у национал-патриотов сеть книжных магазинов «Книгарня "Є"» заявила, что начнёт продавать книги на русском. Запрет не сработал. Украинские книжные магазины не могут выжить без книг на русском © Facebook, Книгарня "Є"

При этом ранее «Книгарня» участвовала в травле магазинов, торгующих книгами на русском языке и книгами российских издательств.

«Вы ж позорили Yakaboo за продажу русскоязычных книг. Советую повесить плакат с Януковичем "Потому что последовательный"», — написал тогда в Facebook политолог Евгений Магда.

Однако были и те, кто защитил сеть. Среди них — историк и журналист Вахтанг Кипиани, признавшийся, что для него новость от «Є» — горька. Но, указал Кипиани, в условиях, когда украинцы не покупают книги на украинском, поведение сети оправданно экономически.

А за четыре месяца до этого вспыхнул другой скандал: из издательства «Наш формат», собственник которого — Владислав Кириченко — был идейным националистом и противником России, ушла главный редактор Ольга Дубчак. Причина — издание на русском книги о коронавирусе.

«Лично я честно написала собственнику компании, что вопрос любой связи с русскими — для меня граница между добром и злом. Были приведены аргументы (не мной, командой, ведь я не умею собраться, когда меня триггерит), почему эту книжку не стоит брать в работу, были предложены варианты из других стран. Но тем не менее книжка готова, а украинцы традиционно оправдали любовь к хорошему старшему брату», — написала Дубчак в Facebook.

Её позиция нашла понимание не у всех.

«Уверен, что идея Влада была в том, чтобы издать книгу, где доступным языком были описаны правила поведения во время пандемии. И он понимал репутационные риски. Сравнение не очень уместно, но в 2014 году никто не брезговал калашами, патронами и другими игрушками советского и кацапского (российского. — Ред.) оборонпрома. Жгуты, кровоспасы, тепловизоры "Пульсар" и тому подобное массово скупалось через посредников и поставлялось на фронт волонтёрами», — заявил тогда бывший атошник Александр Чуб, лично знакомый с Кириченко. Издатель Григорий Пернавский: Кризис в книгоиздании исключительно серьёзен © Twitter, "Пятый Рим"

Он сообщил, что автор книги Анна Баранова знакома с владельцем издательства. Более того, ради публикации на Украине она даже отозвала авторские права у российского издательства АСТ.

Таким образом, подчас даже идейные украинские националисты и им сочувствующие, как Кипиани и Кириченко, пускай и другими путями, но приходят к тем же выводам, что и профессиональные книгоиздатели: без книг на русском на Украине никуда.