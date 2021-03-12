Главным событием прошедшей недели стало заседание СНБОУ. Сейчас это главный орган государственной власти, чьи решения (точнее – утверждённые им личные решения президента Зеленского) определяют политическую повестку дня Украины. Причём по сей день серьёзных утечек относительно содержания будущих заседаний Совета не было, что само по себе сенсационно

Другой важнейшей темой было обсуждение будущего Минских соглашений и развивающееся обострение в Донбассе. Однако единственным реальным сигналом стало заявление российской стороны о том, что никакой встречи в «нормандском формате» не будет, пока Украина хоть что-то не выполнит.

Эпидемия и вакцинация

На утро 12 марта в стране заразились коронавирусом 1 438 468 человек. Недельный прирост составил 53 551 человек. На предыдущих неделях — 51 и 40,2 тыс.

При этом посуточная динамика заболеваемости не могла не вызвать недоумения: 4-5 марта заболеваемость превысила 10 тыс. человек в сутки, потом начался спад до 3,3 тыс. 9 марта и резкий рост вплоть до 13 тыс. на 12 марта. С чем связаны такие колебания, понять решительно невозможно. Даже если признать, что статистика рисованная и служит каким-то политическим целям.

Умерли 27 915 человек. Недельный прирост составил 1 152 человека. На предыдущих неделях умерли 1 тыс. и 770 человек.

Вылечились 1 214 876 человек. Недельный прирост составил 23 854 человека, в то время как на прошлой неделе — 27,5 тыс., на позапрошлой — 57,4 тыс.

Единовременно болеет 195,7 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 167,1 тыс.

По прогнозам НАНУ, пик нынешней волны эпидемии придётся на апрель, когда суточная заболеваемость вырастет до 40 тыс., а смертность — до тысячи (сейчас не более 200). До сих пор, правда, все прогнозы распространения эпидемии ошибались более чем существенно.

По состоянию на 11 марта на Украине было вакцинировано 38 237 человек (неделей ранее — 9 568). Это, разумеется, без учёта «оккупированных территорий» и тех людей, которые получили российскую или западную вакцину в частном порядке.

В апреле ожидается получение ещё и китайской вакцины. По слухам, главу ОП Андрея Ермака берегут для публичной вакцинации ею.

Относительно индийской вакцины по-прежнему есть проблемы.

Во-первых, страны ЕС массово отказываются от вакцины AstraZeneca, положенной в основу CoviShield. Сейчас её использование приостановлено в десяти государствах по причине тяжёлых побочных последствий.

Во-вторых, киевские врачи установили, что Covishield не является копией AstraZeneca — индийская вакцина содержит в себе в 200 раз больше вирусных частиц, чем британская. Вероятно, причина заключается в качестве модифицированных вирусных частиц — в Индии могли использоваться менее активные, что потребовало увеличения их числа, чтобы добиться нужного иммунного ответа.

В-третьих, переговоры с Израилем о взаимном признании ковид-паспортов зашли в тупик — израильтяне не собираются регистрировать Covishield.

В-четвёртых, уровень доверия к вакцине крайне низкий, по якобы полученным ОП социологическим данным, не собираются ею прививаться 87% опрошенных.

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Всего российскую вакцину зарегистрировали в пятидесяти странах мира.

Заседание СНБОУ

Заседание СНБОУ, запланированное на 12 марта, было спешно перенесено на 11-е. На нём было принято несколько важных решений.

1. Крым и Севастополь

СНБОУ принял Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Документ не публиковался, но известно, что в него не было включено предлагаемое Меджлисом (экстремистская организация, запрещённая в России) «определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымско-татарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение и которая является неотъемлемой составляющей Украины».

Татар опять кинули, и это не в первый раз — в 2005 году Виктор Ющенко, побывав в Крыму, первым делом потребовал от Меджлиса отмены Декларации о суверенитете крымско-татарского народа, принятой ещё в 1991 году.

2. Харьковские соглашения

Совершенно неожиданно было заявлено, что Харьковские соглашения спровоцировали «аннексию» Крыма, что несколько загадочно, поскольку «аннексия» произошла в 2014 году, в то время как соглашения в части базирования ЧФ должны были действовать с 2017-го, а до этого действовали соглашения, подписанные ещё в 1997 году (за них, однако, к ответственности никого привлечь пока не собираются).

Теперь СБУ будет заниматься расследованием обстоятельств их ратификации, причём 236 депутатам могут быть предъявлены обвинения в госизмене, хотя ст. 80 Конституции прямо указывает, что депутаты не могут быть привлечены к ответственности за голосование в парламенте.

Среди тогдашних депутатов были Ринат Ахметов и нынешний глава КС Сергей Головатый, а визировал соглашения нынешний первый заместитель секретаря СНБОУ Руслан Демченко. В общем, следствие неминуемо выйдет на нынешнюю власть.

Самое интересное, что Харьковские соглашения, по версии Украины, по сей день действуют (Россия их разорвала ещё в 2014 году) — их рассматривают как доказательство «российской агрессии».

Судя по всему, тема Харьковских соглашений потребовалась для обоснования «Стратегии деоккупации». Но, возможно, были и другие цели. Например — снять подозрения с Турчинова и Порошенко, которые уж точно причастны к сдаче Крыма, но которые сейчас являются уважаемыми политическими партнёрами.

3. «Мотор Сич»

Компанию надлежит национализировать, что уже вызвало протесты Китая, на которые, понятно, никто обращать внимания не будет.

Многие эксперты утверждают, что в результате таких действий Украина может перестать быть интересна инвесторам. Это, скорее всего, не совсем так.

Во-первых, Украина, по большому счёту, инвесторам не была интересна никогда — слишком маленький рынок, слишком ненадёжное государство.

Во-вторых, продолжение нынешнего курса как раз приведёт к приходу инвесторов в лице транснациональных компаний Европы и США. Понятно, что предприятия они будут забирать за долги и постараются вкладывать в их развитие как можно меньше, но без новых, породистых и с родословной, собственников украинские заводы точно не останутся. Хотя «Мотор Сич», так же как и другие машиностроительные предприятия, будет скорее всего закрыт.

4. «Донецкоблгаз»

Эта компания также будет национализирована. Тут две составляющие.

Во-первых, она якобы принадлежит Алексею Курченко (якобы — потому что концы спрятаны и их не найдёшь).

Во-вторых, на неделе было прекращено газоснабжение подконтрольной Украине части Донецкой области и акт выглядит наказанием за допущенную несправедливость. Что характерно, «Донецкоблгаз» был совершенно ни при чём — область была отключена «Нефтегазом Украины» из-за долгов «Донецктеплокоммунэнерго».

* * *

Ожидалось, что решения СНБОУ будут несколько иными. Чаще всего предполагалось, что будут приняты решительные меры по запрету ОПЗЖ и «Партии Шария» (последнюю, впрочем, будут запрещать через суд), а также будут разорваны дипломатические отношения с Россией.

По одной из версий, заседание СНБОУ должно было отвлечь внимание общественности от фильма «Биллингкэт» о «деле вагнеровцев», который должен выйти в понедельник.

Скорее, однако, это не так. Во всяком случае, эта тема слишком мелкая и не должна быть основной.

Стратегически первые жёсткие решения СНБОУ подарили Зеленскому некоторый рост популярности, и логично было бы продолжать их проведение с определённой периодичностью, поддерживая интерес к деятельности президента.

На данном же этапе появилась тема деолигархизации, которую президент будет разворачивать с оглядкой как на пожелания США, так и на популярность этой темы в общественном мнении. Кстати, на тему деолигархизации работает не только национализация, но и дело Харьковских соглашений — Ахметова пока трогать не будут, но если он попытается готовиться к обороне, ему пригрозят делом за госизмену…

«Вагнергейт» и «Биллингкэт»

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что 15 марта «станет тяжёлым днём для украинского общества», имея в виду именно появление фильма. Вероятно, подразумевалось, что украинский народ узнает, как глубоко проникла в руководство измена.

Анонимные телеграм-каналы рассказывали, что публикация расследования сорвёт диалог с Вашингтоном и украинское руководство попыталось давить на «Биллингкэт» через британские спецслужбы.

Тем не менее скандальность фильма и происходящего вокруг него сильно преувеличена.

Во-первых, содержание фильма заранее известно. Подробности того, как произошла утечка информации с СНБОУ в Россию, публиковались неоднократно.

Собственно, там весь вопрос в том, будет ли объявлен непосредственным виновником Андрей Ермак или нет. Сам Ермак уже принял меры — он сам пригласил съёмочную группу и вроде бы дал ей интервью. Впрочем, особого значения это не имеет, потому что…

Во-вторых, «Биллингкэт» — не СМИ и даже не сливной бачок. Бачок нужен, когда есть что сливать. А тут ребятам ставят задачу — доказать, что «люди ходят на руках и люди ходят на боках». И они доказывают.

Если им поручено доказать, что во всём виноват Ермак и он должен уйти, то они докажут. Независимо от того, какие доказательства своей невиновности он предъявит.

В-третьих, украинское руководство само попало в эту ловушку — если вы уже признали «Биллингкэт» источником хоть какой-то информации, то лучше не дожидаться «расследования», а выполнять то, что захотят хозяева этой «кошки».