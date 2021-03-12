Экс-регионал, одно из самых ярких доверенных лиц Порошенко, а ныне нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, похоже, готовится уйти от Порошенко. Ходят слухи, что Гончаренко создаст собственный политический проект под кураторством Офиса президента Зеленского

«С радостью поможем»: Гончаренко ответил на угрозу Толстого © Facebook, alexeygoncharenko Гончаренко с ОП подогреты тем, что 9 марта депутат привился препаратом CoviShield в Одессе, о чем громко объявил на своей странице в Facebook. Фактически тем самым депутат пошел против линии Порошенко, ранее прямо назвавшего индийскую копию AstraZeneca «говном» прямо во время заседания комитета Верховной Рады.

«Нардеп Алексей Гончаренко все дальше отдаляется от токсичного Петра Порошенко и работает "плотно" с Офисом Президента. Офис Президента "сливает" Гончаренко нужную инфу для озвучивания, а Алексей "сливает" ОП инфу из ЕС-БПП и рассказывает, какие настроения царят в партии. Также на Гончаренко есть своя "папочка" в СБУ, и Алексей сейчас стал "ручным", так как не хочет, чтобы факты работы с ОПЗЖ и русским бизнесом попали в сеть. Кроме того, Гончаренко и его окружение замешаны в коррупционных кейсах в Одессе», — пишет авторитетный украинский телеграм-канал «Легитимный».

Считается, что помог наладить контакт политику с Офисом президента табачный олигарх Борис Кауфман, являющийся ныне «теневым хозяином» Одесской области при Зеленском. Возможный раскол «Евросолидарности» будет на руку Зе-команде, активно пытающейся обосноваться на «патриотическом» поле, а Гончаренко позволит выйти из тени более сильных политиков и стать полноценным лидером новой политсилы.

Сам депутат подобные намерения публично отрицает. Но если вспомнить биографию, выяснится, что он является одним из типичных политических перебежчиков, с легкостью предававших соратников и убеждения.

Политическая биография сына Костусева: от верного соратника Януковича до «майдановца»

Уже немногие помнят, что начинал свою трудовую карьеру нардеп фельдшером на скорой помощи. Уже в 2001 году сын будущего председателя Антимонопольного комитета и мэра Одессы Костусева решил не продолжать идти тропою медика и вошел в партию зеленых — партию так называемых экологов. В 2002 году поехал в Москву — «вотчину тирана Путина» — получать второе высшее образование.

В 2005-м экс-санитар стал регионалом и прошел по выборам в городской совет Одессы. Одним из главных его достижений в составе «Партии регионов» можно смело называть положительное решение одного из пунктов Регламента Одесской мэрии, согласно которому «языком работы Одесского горсовета, его исполнительных органов и для официальных объявлений, наряду с украинским языком, является русский». А мнение Гончаренко, высказанное в интервью «Украинской правде» в 2012 году, и вовсе необходимо процитировать:

Гончаренко отвел 200 лет на вакцинацию украинцев от COVID-19 © Facebook, Олексій Гончаренко | Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк

«Украина достаточно искусственно сшита. Потому что Новороссия, южная часть, была пришита к Центральной Украине, которая имела совершенно другую культуру и историю».

Гончаренко носил георгиевскую ленточку, поддерживал необходимость федерализации страны и был доверенным лицом на выборах экс-президента Януковича. Но как только почувствовал, куда дует «ветер перемен», внезапно превратился в агрессивного русофоба-«заединщика». Преображение имело место 19 февраля 2014 года, когда он вышел из «Партии регионов», стал активно пропагандировать Майдан, евроинтеграцию и пошел на сотрудничество с Порошенко.

Именно тогда появился тот, кто 2 мая 2014 года рылся в карманах у погибших одесситов в Доме профсоюзов, произнеся с нескрываемой радостью на шоу у Савика Шустера: «Мы очистили Куликово Поле от лагеря сепаратистов». За это он заслужил настолько огромную ненависть горожан, что в Одессе уже почти не появляется, прочно обосновавшись в Киеве.

В октябре 2014 года Гончаренко был избран в Раду по спискам «Блока Петра Порошенко», став заместителем председателя парламентской фракции и руководителем ее одесской ячейки. Политик в 2015 году приезжал в Россию на акцию оппозиции в память убитого Бориса Немцова и даже задерживался за неповиновение полиции.

Будучи представителем Украины в ОБСЕ, запомнился рядом антироссийских флешмобов. Создавалось ощущение, что своей задачей Гончаренко ставил как можно чаще в оскорбительных тонах упомянуть фамилию президента России и вступить в агрессивные споры с российскими делегатами. 8 февраля он написал красной краской из баллончика на фрагменте Берлинской стены возле посольства Германии в Киеве слово «Nein!» (в переводе — «Нет!»). Сей акт вандализма Гончаренко посвятил протесту против заявления посла ФРГ на Украине Эрнста Райхеля о возможном проведении выборов на неподконтрольных территориях Донбасса.

Благодаря этому Украина вляпалась в серьезный дипломатический скандал: немецкий МИД выразил возмущение подобным беспределом и сам президент Порошенко был вынужден приносить извинения и осуждать поведение заместителя председателя фракции собственной парламентской партии. А Генпрокуратура и вовсе начала уголовное производство по части 1 статьи 296 УК — «хулиганство», но его спустили на тормозах.

Стукач СБУ и коррупционер

Если бы новоявленный «патриот» лишь выступал в русле эпатажа, это еще было бы не так страшно. Но из-за него были поломаны судьбы бывших участников одесского Антимайдана. За период 2015-2017 годов СБУ трижды отчитывалась о «предотвращении покушения на государственного деятеля». Из-за заявлений Гончаренко в тюрьму упекли десятки людей, причем доказательная база была откровенно липовой. Проходившие по данным делам выходили на свободу, получая «условно», «по отсиженным» либо уходя на обмен.

Так, в апреле 2015 года в Одессе «раскручивалось» громкое «дело казаков-террористов». Арестованным 11 членам организации «Православное казачество» инкриминировали подготовку покушения на «патриотических» активистов, среди которых был Гончаренко, и попытку создания отдельной «народной республики» в Одесской области. Обвинение основывалось преимущественно на записях телефонных переговоров, в которых «террористы» выражали решительное недовольство действующей властью.

Впоследствии в течение полугода 7 из 11 членов группы были отпущены на свободу в обмен на признание вины и дачу показаний против оставшихся 4 фигурантов. Одесситы Александр Луценко, Игорь Махиненко, Игорь Янковский и Виктор Жуковский пытались доказать свою невиновность. В итоге после судебной волокиты, длившейся более 2 лет, прокуратура признала, что не смогла доказать ранее предъявленное обвинение в части подготовки ими покушений на Гончаренко, других «патриотов» и участия в террористической организации. Обвинительный акт изменили.

В новой его версии подсудимые якобы готовили почву для создания не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, захват государственных или общественных зданий, а также покушение на территориальную целостность Украины. Луценко и Махиненко в декабре 2017 года получили свободу, поучаствовав в обмене между Украиной и ДНР, а двоим другим фигурантам присудили срок, отсиженный в СИЗО.

Гончаренко хочет превратить Кубань в украинский «остров свободы» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Александр Кушнарев — отец погибшего 2 мая 2014 года активиста Куликова Поля Геннадия Кушнарева, на фоне которого в тот трагический день фотографировался «порошенковец». Так называемые «доказательства вины», предъявленные СБУ, не выдерживали никакой критики: на видео, где якобы обсуждался заказ Гончаренко, ни разу не прозвучало его имя, а сам звук, по словам специалистов, наложен отдельно от картинки.

Другим непонятным моментом является «оперативная фотография», где Кушнарев, который якобы приехал пытать Гончаренко, одет в костюм и пальто. Так и хотелось задать вопрос давно отошедшим от дел «браткам» из 1990-х: «Вы на стрелки да на рэкет тоже в костюмах от Армани ездили, прихватив полиэтиленовый пакетик с кислотой и молоток?» После почти года тюрьмы в декабре 2017 года Кушнарев и другой подозреваемый — Анатолий Слободяник также вышли на свободу, уйдя на обмен в ДНР.

То есть можно с полной уверенностью утверждать, что бывший соратник Януковича являлся стукачом СБУ. Рассмотрим другую составляющую его деятельности. В Одессе во времена правления Порошенко сложился альянс «Блока Петра Порошенко» и мэра города Геннадия Труханова, о чем издание Украина.ру писало ранее.

Немалая часть депутатов городских и областных советов были ставленниками нардепа, в частности экс-председатель областного совета Михаил Шмушкович. С ним вместе Гончаренко успел поучаствовать в грабеже городской собственности на протяжении 2016-2017 гг. Аффилированная с политиком фирма выкупила исторический объект — дачу Маразли, находившуюся на балансе облсовета, за 18 млн грн. Но вскоре после этого новые владельцы перепродали здание уже примерно за 30 млн грн. Выходит, лишь на одной этой сделке команда Гончаренко «нагрела» областной бюджет примерно на 18 млн грн.

В декабре 2019 года в доме Шмушковича и гончаренковского канала «Думская. ТВ» даже проходили обыски НАБУ, закончившиеся выемкой документов, подтверждавших причастность сына Костусева к коррупционной схеме. Но так как с посадками функционеров прежнего режима у Зеленского дело обстоит совсем плохо, скорее всего, дело «положили под сукно».

В момент смены власти Гончаренко сумел переизбраться нардепом. Сделал он это в качестве самовыдвиженца от Балтского и Котовского районов области. Выборы одномандатников в его округе сопровождались скандалом: штаб кандидата от «Слуг народа» Муконина поймал соратника Порошенко на организации «сетки» по подкупу избирателей. Факт был зафиксирован полицией, но уголовное дело, по сути, не было расследовано. Видимо, у Зеленского решили не ставить под сомнение и так более чем успешные итоги избирательной гонки для пропрезиденсткой партии.

Показная критика «Слуг» на словах, но «договорняки» на деле

Гончаренко пояснил, что значит быть активным мальчиком © Facebook, alexeygoncharenko Алексей Потапский возглавляет городскую депутатскую комиссию по вопросам бюджета и финансов, а Петр Обухов — комиссию по транспорту.

«Гончаренко, в принципе, плевать на Порошенко — он нацелен на местные "договорняки". А на местном уровне всем в области сейчас заправляют "слуги", которым очень нужно как-то вытаскивать ставший вместо победного провальным кейс с вакцинацией и CoviShield.

Гончаренко, "слуги" и "доверяйцы" Труханова поделили власть в области на троих, так что устойчивость положения "слуг" для Гончаренко, по сути, даже важнее, чем партийные рейтинги родной политической силы. Тем паче, что лично его в этом смысле волнует конкретно Подольский район, где у него электоральное гнездо. А там он себе вообще сколько надо, столько и нарисует.

Так что в целом желание Гончаренко уколоться "говном" можно трактовать как очередной акт его переобувания в воздухе — разве что без формального перекрашивания в зеленое с поливанием помоями прежних товарищей, как он в свое время поступил с "Партией регионов". С другой стороны, еще не вечер», — отмечает телеграм-канал «Одесский городовой».

Заработав денег на местных «договорняках», экс-регионал не прочь замахнуться на собственный политпроект, чтобы продать свою беспринципность подороже. В разных уголках страны открываются «Гончаренко-центры», а это уже прообраз будущей партии. Сейчас, по слухам, ОП будут использовать нардепа для кампании против Анатолия Шария, формирования уголовных дел в отношении активистов его политсилы. Так что вновь придется побыть в неблагодарной роли сексота СБУ.

Но, учитывая его склонность к предательству, нет сомнений, что при смене конъюнктуры Гончаренко с упоением примется поливать помоями бывших соратников и открещиваться от показного «патриотизма».