Визит в Москву как «госизмена»
Тучи над оппозиционной партией сгущаются. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по статье «госизмена» по факту поездки депутатов Верховной Рады от ОПЗЖ на переговоры в Госдуму РФ в марте 2020 года. Об этом сообщает издание «Страна», публикуя копию письма, направленного в парламент следователем Государственного бюро расследований (ГБР).
Ранее пресс-служба ОПЗЖ сообщала, что Виктор Медведчук был вызван на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) — «и, как законопослушный гражданин, выполнил требование закона». Сообщение было сделано в ответ на многочисленные запросы от СМИ, которые о факте допроса уже знали.
При этом в пресс-службе отметили, что «слив» спецслужбой информации о посещении Медведчуком СБУ «свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины».
В партии считают, что «подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно: как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком» как лидером самой влиятельной оппозиционной силы — это ответ на критику власти.
«Закончились марки»
Отметим, что преследуют и «Партию Шария». Против самого Анатолия Шария завели дело о «госизмене» и о «нарушении равноправия граждан», а партию хотят закрыть.
Причина проста. Как пишет телеграм-канал «Картель», «Партия Шария» критически «съедает» рейтинг «Слуг народа» и является информационной торпедой против старой зажранной элиты и лично президента и его окружения внутри страны». В общем, «Шарий мешает буквально всей олигархической и политической элите в Украине».
Министерство юстиции обратилось в суд с требованием запретить деятельность «Партии Шария» по запросу СБУ.
Анатолий Шарий в видеоролике, размещённом 11 марта на YouTube-канале, продемонстрировал полученное в электронном виде уведомление (бумажного варианта не будет — написали, что «закончились марки»), в котором говорится о том, что в Окружном административном суде Киева (ОАСК) открыто соответствующее производство. При этом вопрос будут рассматривать по упрощённой процедуре.
«Они (власть. — Ред.) беспредельщики, они отменили любые сдерживающие факторы для себя», — прокомментировал ситуацию Шарий.
По его словам, пока совершенно невозможно понять, на каком основании Минюст будет требовать закрыть партию, скорее всего, «на основании какой-то экспертизы СБУ». Но результаты экспертиз в партию не прислали («закончились марки»).
Политик предположил: «Все эти люди думают, что никогда в жизни эта власть не изменится…» Иначе, по его словам, просто невозможно объяснить их действия.
«Позвони мне, позвони»
Арестовать Медведчука могут только по политическим причинам, считают информированные источники.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что президент Украины хочет отправить Медведчука за решетку, поскольку уверен, что после этого президент США Джо Байден наконец снизойдет до общения с украинским коллегой. Как известно, до сих пор в Киеве не дождались телефонного звонка из Вашингтона.
Политик сообщил, что, по его информации, будет также «либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Рудольфом Джулиани, адвокатом Дональда Трампа».
По мнению Царева, если задержания Медведчука и Деркача остаются под вопросом, то закрыть ОПЗЖ и «Партию Шария» у Зеленского вполне может получиться: «Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть».
«Вне правового поля»
Политолог Олег Неменский считает, что на Медведчука есть «заказ» от заокеанских покровителей нынешней украинской власти.
«Касательно Медведчука: Украина таким образом участвует в кампании по борьбе с отдельными олигархами, на которую есть заказ из США. Кроме того, участвует в борьбе с кампанией по якобы дезинформации из России. На это в западных фондах выделяются немалые деньги», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.
Он добавил: «Несмотря на правовую абсурдность этих действий, западные политики выражают поддержку, что для украинской власти очень важно».
Что касается возможного ареста Медведчука, то это вряд ли: для этого нужны реальные правовые основания, а их нет.
«Делать из Медведчука мученика, который сможет себя защищать на судебном процессе, Киеву невыгодно», — отметил Неменский.
По его мнению, власть намерена его «маргинализировать и показать беспомощным».
Все действия Киева в этом направлении — вне правового поля, подчеркнул эксперт.
Закрытые телеканалы: в ООН обеспокоены
Тем временем в ООН выразили обеспокоенность фактом закрытия оппозиционных телеканалов на Украине. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится о том, что решение властей Украины ввести санкции против телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne может повлиять на свободу выражения взглядов в стране.
«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине, и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, чьи слова приводит «Радио Свобода»*.