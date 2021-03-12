По сообщениям СМИ, против главы Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука открыто дело о финансировании терроризма, также изучают его поездку в Москву. Ранее он попал под санкции СНБО. Муссируются слухи о возможном аресте политика. Насколько это реально?

Визит в Москву как «госизмена»

Тучи над оппозиционной партией сгущаются. Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по статье «госизмена» по факту поездки депутатов Верховной Рады от ОПЗЖ на переговоры в Госдуму РФ в марте 2020 года. Об этом сообщает издание «Страна», публикуя копию письма, направленного в парламент следователем Государственного бюро расследований (ГБР).

Ранее пресс-служба ОПЗЖ сообщала, что Виктор Медведчук был вызван на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ) — «и, как законопослушный гражданин, выполнил требование закона». Сообщение было сделано в ответ на многочисленные запросы от СМИ, которые о факте допроса уже знали.

При этом в пресс-службе отметили, что «слив» спецслужбой информации о посещении Медведчуком СБУ «свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины». Олег Царев: Зеленский может запретить ОПЗЖ и партию Шария, а также арестовать Медведчука и Деркача © РИА Новости, Нина Зотина

В партии считают, что «подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно: как продолжение политически мотивированной расправы над Виктором Медведчуком» как лидером самой влиятельной оппозиционной силы — это ответ на критику власти.

«Закончились марки»

Отметим, что преследуют и «Партию Шария». Против самого Анатолия Шария завели дело о «госизмене» и о «нарушении равноправия граждан», а партию хотят закрыть.

Причина проста. Как пишет телеграм-канал «Картель», «Партия Шария» критически «съедает» рейтинг «Слуг народа» и является информационной торпедой против старой зажранной элиты и лично президента и его окружения внутри страны». В общем, «Шарий мешает буквально всей олигархической и политической элите в Украине».

Министерство юстиции обратилось в суд с требованием запретить деятельность «Партии Шария» по запросу СБУ.

Анатолий Шарий в видеоролике, размещённом 11 марта на YouTube-канале, продемонстрировал полученное в электронном виде уведомление (бумажного варианта не будет — написали, что «закончились марки»), в котором говорится о том, что в Окружном административном суде Киева (ОАСК) открыто соответствующее производство. При этом вопрос будут рассматривать по упрощённой процедуре. Зеленский хочет навсегда забанить «каналы Медведчука» в YouTube © president.gov.ua

«Они (власть. — Ред.) беспредельщики, они отменили любые сдерживающие факторы для себя», — прокомментировал ситуацию Шарий.

По его словам, пока совершенно невозможно понять, на каком основании Минюст будет требовать закрыть партию, скорее всего, «на основании какой-то экспертизы СБУ». Но результаты экспертиз в партию не прислали («закончились марки»).

Политик предположил: «Все эти люди думают, что никогда в жизни эта власть не изменится…» Иначе, по его словам, просто невозможно объяснить их действия.

«Позвони мне, позвони»

Арестовать Медведчука могут только по политическим причинам, считают информированные источники.

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев рассказал в интервью изданию Украина.ру, что президент Украины хочет отправить Медведчука за решетку, поскольку уверен, что после этого президент США Джо Байден наконец снизойдет до общения с украинским коллегой. Как известно, до сих пор в Киеве не дождались телефонного звонка из Вашингтона.

Политик сообщил, что, по его информации, будет также «либо задержание, либо возбуждение уголовных дел против Андрея Деркача, который сотрудничал с Рудольфом Джулиани, адвокатом Дональда Трампа».

По мнению Царева, если задержания Медведчука и Деркача остаются под вопросом, то закрыть ОПЗЖ и «Партию Шария» у Зеленского вполне может получиться: «Механизмы для этого есть, желание и политическая воля есть, международная поддержка есть». Медведчука подвинули. Что дальше? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Вне правового поля»

Политолог Олег Неменский считает, что на Медведчука есть «заказ» от заокеанских покровителей нынешней украинской власти.

«Касательно Медведчука: Украина таким образом участвует в кампании по борьбе с отдельными олигархами, на которую есть заказ из США. Кроме того, участвует в борьбе с кампанией по якобы дезинформации из России. На это в западных фондах выделяются немалые деньги», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.

Он добавил: «Несмотря на правовую абсурдность этих действий, западные политики выражают поддержку, что для украинской власти очень важно».

Что касается возможного ареста Медведчука, то это вряд ли: для этого нужны реальные правовые основания, а их нет.

«Делать из Медведчука мученика, который сможет себя защищать на судебном процессе, Киеву невыгодно», — отметил Неменский.

По его мнению, власть намерена его «маргинализировать и показать беспомощным».

Все действия Киева в этом направлении — вне правового поля, подчеркнул эксперт. «У нее две оппозиции»: астролог рассказала, каким президентом может стать жена Медведчука © vesti.ua

Закрытые телеканалы: в ООН обеспокоены

Тем временем в ООН выразили обеспокоенность фактом закрытия оппозиционных телеканалов на Украине. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится о том, что решение властей Украины ввести санкции против телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne может повлиять на свободу выражения взглядов в стране.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу выражения взглядов в Украине, и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать право на свободу выражения взглядов, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи», — сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, чьи слова приводит «Радио Свобода»*.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с сопредседателем ОПЗЖ Виктором Медведчуком.









Позднее журналисты закрытых телеканалов создали новый телеканал «Первый независимый», но уже через час вещания в эфире журналисты сообщили, что канал был заблокирован по требованию СБУ.





Верховный суд Украины открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением СНБО, введенным в действие указом президента от 2 февраля. Как сообщается на сайте канала «112 Украина», в рамках подготовки дел к слушанию судом затребованы от президента Украины и СНБО документы, которые стали основанием для введения санкций.





*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.