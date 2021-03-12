В Белоруссии закончили расследование в отношении известного оппозиционного блогера Сергея Тихановского. В итоге ему предъявлено обвинение по четырем уголовным статьям, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Белоруссии именно его часто называют одним из главных «будителей» высокой протестной активности летом-осенью 2020 года

До 2019 года Сергей Тихановский занимался бизнесом: владел ночными клубами и видеосъёмочной студией «Компас», которая, в частности, сотрудничала с крупными брендами и известными артистами.

Но два года назад он решил заняться политическим блогерством. Будущий политик создал свой канал на YouTube, где резко критиковал белорусскую действительность, чиновников и власть в целом. Тихановский много ездил по регионам, рассказывал о местных насущных проблемах (ЖКХ, обслуживание, бюджет, работа чиновников и т.д.), брал интервью не только у оппозиционных политиков, но и у местных жителей.

Подобными «хождениями в народ» и харизмой «рубахи-парня», а не оторванного от бытовых вопросов политика, ему удалось не только раскрутить свой канал, но и существенно поднять интерес к грядущим выборам и политике в целом у жителей регионов.

До появления Тихановского в блогосфере оппозиционные активисты практически не работали с населением в областных и небольших городах. Разве что, иногда проводили какие-то акции или собрания в актовых залах, где звучали высокопарные речи о «национальном возрождении», «российской угрозе» и «правах человека», что у местных жителей не вызывало никакого интереса.

Избирательная кампания и задержание

Будучи уже довольно раскрученным политическим блогером, Тихановский в мае 2020 года заявил, что будет бороться за пост президента Белоруссии. Но Центризбирком не принял его заявление, потому что в документах не было его подписи — Тихановский не смог её поставить, потому что отбывал административный арест.

Блогер, будучи политиком «уличного», а не трибунного или телевизионного формата, наверняка планировал использовать предвыборную кампанию для максимально возможной активизации населения через пикеты, митинги и шествия. Регистрация инициативной группы позволила бы ему это делать легально. Реальная же политическая борьба была для Тихановского второстепенной — главным конкурентом власти по большей части воспринимался Виктор Бабарико, а не он.

Но после отказа в регистрации, документы на регистрацию подала супруга Сергея — домохозяйка Светлана Тихановская. Это произошло за час до окончания приема документов от претендентов в кандидаты в президенты. Она позже признавалась, что данное решение было принято ради мужа, который в тот момент находился под арестом. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

После освобождения Тихановский возглавил инициативную группу Светланы — и его путь в «уличную» политику был открыт, пусть и в более скромном статусе, чем кандидат в президенты. А его супруге был открыт путь в большую политику и мировую известность, о чем она тогда вряд ли подозревала и вплоть до очередного ареста мужа ушла из медийного пространства «жарить котлеты».

А очередной — и длящийся по сей день — арест Тихановского произошел 29 мая прошлого, 2020-го года. Блогер, в качестве лидера инициативной группы своей супруги, проводил предвыборные пикеты в разных городах Белоруссии, и на одном из таких мероприятий в Гродно произошла потасовка, в ходе которой пострадал сотрудник милиции. Тихановского задержали, и по истечении 8 месяцев ареста ему и были выдвинуты обвинения по нескольким статьям. Правда, версии власти и оппозиции по поводу того, что же на самом деле произошло 29 мая — абсолютно разные.

Одно дело — две параллельных реальности

В день ареста у блогера случился конфликт с одной из посетительниц пикета в Гродно. После словесной перепалки она пожаловалась на блогера находившимся рядом сотрудникам милиции, и те попытались задержать Тихановского. В то же время другие участники мероприятия не давали им это сделать. Между сторонами завязалась потасовка, в ходе которой один из милиционеров упал на землю. Блогер был задержан, но его сторонники пытались помешать его увезти с площади, в ходе чего выломали дверь в милицейском микроавтобусе.

Следователи увидели в вышеуказанной ситуации «незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти». Белорусский эксперт Шарапов сказал, какие слова Лукашенко заинтересуют Кремль © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Оппозиция же в лице политических лидеров, блогеров и СМИ в один голос заявили о том, что на площади была «провокация, в которой использовали проститутку, чтоб она целенаправленно пошла на конфликт с Тихановским». Не согласна с обвинениями и адвокат блогера Наталья Мацкевич, которая ссылается на видеозапись прямого эфира того злополучного гродненского пикета. По её оценке, на видео не зафиксированы вменяемые Тихановскому действия.

Международная реакция на дело Тихановского была более однозначной — страны Запада призвали Минск освободить блогера, а правозащитники признали его политическим заключенным.

Так или иначе — теперь дело Сергея Тихановского передадут прокурору для направления в суд. Это должно состояться до конца марта.

Садить нельзя помиловать

Прогнозы по поводу дела Тихановского, скорее, пессимистичные для блогера. Тенденция в политических уголовных делах в Белоруссии говорит о довольно жесткой и обвинительной позиции правосудия: пока для участников протестов практически всегда выносятся обвинительные приговоры, причем, многим были озвучены реальные сроки заключения.

После пика политического кризиса власть всё еще чувствует некоторую турбулентность, тем более оппозиция грозит весной возобновить протесты. Пока не достигнута полная победа, которая выразится в полном забвении протестного движения, власть вряд ли пойдет на уступки и освободит политиков — это может стать одним из факторов активизации её противников. «Конченые выродки»: «слуга народа» обругал «Нехту» из-за Лукашенко © Facebook, Евгений Шевченко

Помимо этого, Тихановский по сей день занимает непримиримую позицию по отношению к режиму Лукашенко — он даже призывал оппозицию действовать жёстче. А президент в рамках Всебелорусского народного собрания заявил о несогласии с тем, что в республике есть политических заключенные. По его словам, «все, кто находятся в тюрьмах, сидят за дело, по конкретным уголовным статьям».

Единственным рычагом, который действительно может повлиять на решение белорусской власти по поводу Тихановского, является международное давление. Российское руководство тему политических заключенных вообще не поднимает — по крайней мере, публично. Запад же, который призывает Минск освободить их, оказывает лишь символическое давление санкциями, которые не способны ослабить правящий режим, чтобы он пошел на уступки. У ЕС и США пока нет никакой надобности вводить жесткие экономические санкции — это может лишить их всех возможностей продвигать собственные геополитические интересы в регионе.