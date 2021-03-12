Как Украина прожила год в карантине. Фотолента

Уже в начале марта 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напугал украинцев сообщениями о стартовавшей в стране «третьей волне» — цифры по заболеваемости резко поползли вверх. Премьер допустил введение нового локдауна или ужесточения карантина.
Сейчас в стране действует адаптивный карантин — до 30 апреля.
Согласно его нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области Украины разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны.
Критериями разделения остались заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тысяч населения, динамика увеличения количества новых случаев и коэффициент выявления заболевания.
Карантин в Украине обещают ввести, когда процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней, а в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.