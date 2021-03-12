Как Украина прожила год в карантине. Фотолента

Ровно год назад, 12 марта 2020 года, Кабинет министров Украины ввел карантин из-за эпидемии COVID-19. По официальной статистике, за год коронавирусом в стране заболели 1,47 миллиона украинцев, выздоровели 1,25 миллиона. Болезнь унесла жизни 28 925 человек

Уже в начале марта 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напугал украинцев сообщениями о стартовавшей в стране «третьей волне» — цифры по заболеваемости резко поползли вверх. Премьер допустил введение нового локдауна или ужесточения карантина.

Сейчас в стране действует адаптивный карантин — до 30 апреля.

Согласно его нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области Украины разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны.

Критериями разделения остались заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тысяч населения, динамика увеличения количества новых случаев и коэффициент выявления заболевания.

Карантин в Украине обещают ввести, когда процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней, а в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.