Уже в начале марта 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напугал украинцев сообщениями о стартовавшей в стране «третьей волне» — цифры по заболеваемости резко поползли вверх. Премьер допустил введение нового локдауна или ужесточения карантина.

 

Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Как Украина прожила год в карантине. Фотолента
© REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Сейчас в стране действует адаптивный карантин — до 30 апреля.

Согласно его нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области Украины разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны.

Критериями разделения остались заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тысяч населения, динамика увеличения количества новых случаев и коэффициент выявления заболевания.

Карантин в Украине обещают ввести, когда процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней, а в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.