Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время осуществляет не совсем конституционное прямое управление страной через Совет нацбезопасности. Это вовсе не похоже на либертарианское «государство в смартфоне», как было обещано в позапрошлом году

Напротив — в воздухе отчетливо пахнет диктатурой. Отныне регулярно на заседаниях СНБО анонсируются меры, которые очень похожи на охоту на ведьм. К примеру, на последнем было обещано национализировать купленный китайцами «Мотор Сич», проверить на предмет госизмены 236 депутатов, поддержавших ратификацию Харьковских соглашений 2010 года о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Это всё — в центре внимания встревоженного общества. Вместе с тем наблюдатели склонны считать подобное отвлекающим маневром с целью прикрытия главной цели, для которой Зеленского провели в президенты: продажа земли. Впрочем, обо всем по порядку.

Сельский проект

4 марта на совещании при участии президента Зеленского была презентована очередная масштабная программа «Новое село». Сельское хозяйство Украины падает. Почему одних разговоров об аграрной сверхдержаве мало © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В сельской местности обещают построить так называемые «Центры притяжения». Это будут современные пространства, в которых будут работать отделения почты, аптеки программы «Доступные лекарства», опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарный пункт, медицинский центр и тому подобное. Вокруг должна быть облагорожена территория со спортивным комплексом, детскими площадками, кинотеатром или концертным залом, сельскими клубами, современным освещением, отремонтированным дорожным покрытием, вело и беговыми дорожками.

К реализации проектов обещано привлечь бизнес, создавая государственно-частное партнерство, чтобы не тратить бюджетные средства. По каждому из проектов будет закреплен модератор.

Всего на Украине планируется воплотить более тысячи таких проектов. Обещают прозрачные конкурсы для бизнеса, который будет участвовать в их реализации под наблюдением координационного совета, в который войдут представители Кабинета министров и Офиса президента.

Люди бывалые не верят ни одному слову из тех, что были сказаны. Наблюдатели резко разошлись во мнениях. Одни убеждены, что это очередная «потемкинская деревня», на которой будут распилены бюджетные деньги. Другие не без оснований опасаются, что на повестке дня «раскулачивание» региональных элит. Третьи предполагают, что скорее всего это связано с перераспределением и перекраиванием земельного кадастра накануне крупнейшей в истории акции по продаже украинской земли. Каждый прав по-своему.

История вопроса

На Украине, начиная с 1990 года, приняли более десятка законов, постановлений, указов, касающихся проблем развития села и аграрного комплекса в целом. В 1994-м Верховная Рада поддержала концепцию Национальной программы возрождения села на 1995-2005 годы. Однако сама программа так и не была принята. Сельское хозяйство Украины может прокормить лишь треть жителей страны - экономист © Youtube / Алексей Зубец

В 2004-м Кабмин одобрил концепцию Общегосударственной программы социального развития села на период до 2011 года. Но и тогда соответствующую программу не приняли.

В декабре 2005-го правительство поддержало еще одну новую концепцию комплексной программы поддержки развития украинского села на 2006-2010 годы. Результат был точно такой же, как и раньше. 19 сентября 2007 года постановлением правительства Виктора Януковича утвердили Государственную целевую программу развития украинского села на период до 2015 года.

В феврале 2010-го правительство Юлии Тимошенко приняло новую концепцию Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года, однако распоряжение предшественников было отменено правительством Николая Азарова.

А в декабре 2015-го уже кабинет Арсения Яценюка одобрил концепцию Государственной целевой программы развития аграрного сектора экономики на период до 2020 года. В реализации ничего не поменялось.

Проще говоря: каждая новая власть принимает концепции, соответствующие их представлению о прекрасном. Но никто, ничего не делает.

Неофеодализм

Вот и команда Зеленского добралась до сельского вопроса и стала его решать точно также, как предшественники. Вот их взгляд в будущее: «Новое село». «Центры притяжения» с облагороженной вокруг них территорией, где будут гулять мамы с детьми, люди приедут сюда по отремонтированным дорогам.

«Потемкинские Зе-деревни» — успели назвать это в украинской прессе. Но сразу вопросы: кто и как будет отбирать деревни для реализации проекта, на каких условиях бизнес захочет участвовать в нем, как именно будут заинтересовывать местные элиты, кто будут модераторы от государства.

Никаких сомнений, что как только начнется реализация проекта, украинцы немедленно узнают о новых, преступных схемах. Украинские села в целом делятся на две большие группы.

Более-менее успешные территориальные общины. Их можно пересчитать на пальцах. Большинство сел же выживают вокруг крупной агрофирмы. Ее собственники являются местными феодалами, как знаменитая чета Засух из Киевской области. Это, кстати, позитивный пример, когда феодалы вкладывают средства в инфраструктуру. Украинская власть резко повысила цену воды для орошения, и это убивает сельское хозяйство - фермер © РИА Новости, Иосиф Будневич | Перейти в фотобанк

Но куда больше негативных, когда сеньоры выжимают из своего феода всё и ничего не тратят на него, со своей стороны. Именно с ними государству придется вступать в партнерство, как видят это чиновники Офиса Зеленского из окон своих кабинетов.

Но скорее всего будет конфликт. Местные олигархи люди, которые давным-давно привыкли жить без оглядки на Киев. Они знают правила: нужно делиться рентой, отправляя чемоданы денег в столицу, чтобы оттуда им не морочили голову. Все так и было, так есть и так будет.

Эти люди у себя, в своей местности, имеют больший авторитет, чем центральная власть. Яркий пример — Подвысоцкая община Голованевского района Кировоградской области, где уверенно победил экс-нардеп Виктор Лозинский, который был приговорен к 15 годам заключения за убийство, совершенное в 2009 году именно в том районе. Он вышел на свободу, и благодарные своему работодателю пейзане отдали за него голоса.

Агробароны и Киев

Агробароны знают свое дело. Если в Киеве затеяли новый прожект по строительству очередных «воздушных замков», как говорил классик: «значит будут грабить».

Это агробароны понимают, они платят дань, взамен же рассчитывают на то, что в их дела на местах никто не станет вмешиваться. Полиция, прокуратура, суды на местах куплены, точнее они все — часть местного кругооборота жизни и пищевой цепочки. О партнерстве с госпроектами они знают всё.

Это можно пояснить на примере существовавшей в начале 2000-х номинации «Успішний керівник» (успешный руководитель). Было так. С местного бизнеса по областям и районам собирали дань, отправляя ее в сторону правительства для последующего распила. Небольшая часть этой суммы (совсем маленькая) пускалась на выпуск медалек-орденов, грамот, позументов и ленточек, еду и напитки, а также на аренду маленького, старинного особняка в центре Киева в стиле ампир с видом на Верховную Раду. В определенное время агробароны созывались в Киев, где конферансье (как правило известный ведущий телевидения) объявлял «всеукраинских победителей» в номинации «успешный руководитель». А две очаровательные «эскортницы», переступая стройными ножками, стуча каблучками, приближались к номинантам, чтобы вручить им медальки, грамоты и дипломы. Закон о рынке земли уничтожит сельское хозяйство Украины – эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После этой церемонии делалось общее фото, а затем конферансье приглашал к банкетному столу откушать, «чем Бог послал». Дяди и тети с медалями на пиджаках и блузках выпивали и закусывали, предаваясь неформальному общению. Выпив две-три рюмки они переставали думать о том, что участвуют в лохотроне, поскольку всё происходящее является не просто цирком, в котором их держат за дурачков. Именно они платили из своего кармана весь этот балаган. Причем банкет был копеечный.

Куда большие суммы они отдавали неизвестно кому просто за то, что они теперь у власти в Киеве. Правда сами агробароны отнюдь не являются эксплуатируемыми жертвами и вегетарианцами. Наоборот, в своем феодальном владении они жесточайшие эксплуататоры, которые выжимают деньги из всего, что движется и не движется.

Национальные нюансы

Неофеодалам даже выгодно такое партнерство с государством.

Как показал недавний опрос, проведенный «Институтом будущего», 69% респондентов считают местную власть более эффективной в вопросах инфраструктуры, нежели правительство Украины. При этом к центральной власти украинцы относятся как к коррупционной и некомпетентной.

Стоит ли надеяться, что даже нескольких «Зе-деревень» изменит положение? Правильно — нет! Если бы речь шла только о государственной программе, которая была бы направлена на увеличение рабочих мест на селе, другое дело. Но в анонсированном варианте программа больше напоминает Нью-Васюки.

ООН внесла Украину в список 113 стран с обеспеченной продовольственной безопасностью. При этом место «аграрной супердержавы» оказалось не в десятке, и даже не в тридцатке — 54-е место, причем впереди оказались не только США, Канада и весь ЕС, но и такие страны, как Коста-Рика, Уругвай, Кувейт, ОАЭ. Цены на продукты питания в Украине в 2019-2020 годах. Позитива не будет, придется раскошеливаться © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Украина активно закупает зерновые в Белоруссии. За последние 5 месяцев было импортировано в 7 раз больше, чем в 2019-м. Рост стоимости хлебобулочных изделий на Украине превышает инфляцию почти в два раза.

Главная причина полного фиаско на селе — паршивая сельскохозяйственная инфраструктура и политические преграды. А продовольственная безопасность внутри страны далека от идеала.

Украинцы не успевают за постоянным ростом цен. Только в январе 2021-го овощи подорожали на 8,1-24,6%, хлебопродукты — на 0,4-4,9%, масло — на 4,8%, сахар — на 4,1%, яйца — на 3,5%, мясо — на 0,2-2%, молочка — на 0,2-1,5%. И это при том, что украинцы тратят на продукты питания 42% своих доходов.

Сколько у них сжирают галопирующие цены на коммунальные услуги — другая тема. Там все совсем плохо.