В субботу, 13 марта, в Киеве должен состояться съезд партии «Слуга народа». Выборы далеко, но съезд обещает быть действительно «историческим» – проходит он в условиях, когда Владимир Зеленский резко переложил руль государственного корабля. На крутом повороте многие могут выпасть за борт… В каком же состоянии подходит партия к историческому съезду?

На субботнем съезде, по словам председателя партии Александра Корниенко, планируется решить две ключевые задачи:

Во-первых, «ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава».

Во-вторых, принять «партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует её цели и задачи». Доктрина должна обеспечить «единое понимание целей и задач внутри большой команды: президента, парламентского монобольшинства, правительства, местных депутатов и председателей советов от "Слуги народа"».

Судя по всему, будет заявлено о создании молодёжной и женской организаций партий.

На самом деле декларируемые задачи говорят о нынешнем состоянии партии чуть менее, чем всё. А именно — никакого состояния у партии нет.

Формально партии исполняется пять лет — она была учреждена в апреле 2016 года как Партия решительных перемен. Нынешнее название приняла в декабре 2017 года, когда её возглавил Иван Баканов. Судя по всему, партия создавалась на продажу (есть такой специфический бизнес на Украине) и была банальным образом куплена. По имеющейся информации, пакет документов партии «под ключ» мог стоить порядка $5 тыс.

Не скрывалось, что речь идёт не о каких-то политических планах, а просто о желании застолбить «торговую марку» — название популярного сериала. Впрочем, вполне возможно, что это была дезинформация и политические планы уже были. Если не у самого Зеленского, то у теневых менеджеров политических процессов Украины (начиная с Игоря Коломойского).

В 2018 году партии как таковой не существовало — даже в условиях уже начавшейся избирательной кампании это была просто пачка документов в сейфе Баканова и не более того. Штаб Зеленского был основой не партии, а администрации.

Для примера — в ходе избирательной кампании было привлечено к работе несколько десятков тысяч волонтёров. В чём состояла их работа, понять не удалось, но если вы считаете, что их привлекли к партийному строительству (что выглядело бы естественно), то нет — во время парламентских выборов 2019 года региональным штабам рекомендовалось привлечь тех же самых волонтёров. Причём большая часть штабов просто не смогла придумать им работу.

Разумеется, не следует всерьёз воспринимать подбор кандидатов в депутаты по объявлениям, который был предпринят партией перед парламентскими выборами (задумка технологически неплохая, но были пропущены все сроки). В регионах действовали специальные уполномоченные, которые на каких-то своих основаниях осуществляли отбор кандидатов. Так или иначе очевидно, что на тот момент не было никаких партийных организаций, которые могли бы выдвинуть партийных кандидатов в депутаты.

Самое удивительное, что к моменту местных выборов 2020 года ситуация радикально не изменилась — партийные организации чаще всего тоже не смогли предложить сколько-нибудь внятных кандидатов в депутаты местных советов, а депутатов-мажоритарщиков, «держащих» округа и имеющих проходные кандидатуры, центральное руководство сознательно отстранило от формирования списков. Формально это было сделано, чтобы не усиливать олигархическую клиентелу, на практике же привело к тому, что не было усилено представительство «слуг народа» в местных советах.

Сейчас даже на уровне парламентской фракции единой партии нет — фракция разделена на несколько групп влияния («соросята», группа Коломойского, группа Ахметова и т.п.). Причём противостояние внутри фракции ничуть не менее напряжённое, чем вовне, — как показывает показательная расправа над Александром Дубинским, «соросята» ведут против группы Коломойского войну на уничтожение.

Отдельный вопрос — идеология партии. В мае 2019 года идеологией было провозглашено либертарианство (грешно полагать, что Зеленский представляет себе, что это такое). В феврале 2020 года Корниенко сообщил, что идеологией партии является «радикальный центризм», который предполагает «использование различных политических инструментов в тех или иных ситуациях, когда нужно». То есть никакой идеологии у партии нет — выполняет то, что скажет Офис президента (который, в свою очередь, выполняет то, что скажет посольство США).

Сейчас партию удерживает только статус «партии власти», который позволяет надеяться на кадровое продвижение и «решать вопросы». Но даже и этот статус для партии выглядит непосильным, потому и намечаются революционные изменения на съезде. Мы бы их охарактеризовали как напрашивающееся введение единоначалия.

Во-первых, в организационном плане будет ликвидирован дуализм партийных организаций и команд депутатов-мажоритарщиков. Всех причешут под одну гребёнку и поставят во главе организаций людей, назначенных Офисом президента.

Во-вторых, в идеологическом плане будет презентована система комментирования по темникам, без всякой отсебятины и «личных мнений».

Мы, правда, подозреваем, что ни то, ни другое работать не будет просто из-за недостатка кадров, но сама попытка напрашивается. Ибо не вчера сказано — какую партию ни строим, всё равно получается КПСС. Даже если организаторы партии в КПСС никогда не состояли и вообще всё вокруг решительно декоммунизировали.