18 марта Владимир Путин приедет в Крым открывать комплекс гидротехнических сооружений на реке Бельбек, в сжатые сроки возведённый военными строителями для нормализации водоснабжения города Севастополя

Напомним: речь идёт о водозаборе возле устья Бельбека, что позволяет брать часть его стока, ранее бесполезно уходившего в море. Комплекс включает в себя накопительный бассейн емкостью 150 тысяч кубометров, дренажную канализацию, водомерный узел, линейный водовод и т.д. Отсюда в Севастополь можно будет подавать до 50 тысяч кубометров воды в сутки, что позволит существенно экономить расход ресурса из основного городского водохранилища — Чернореченского.

Таким образом, можно считать, что пик водного кризиса в Севастополе пройден, хотя для уменьшения потерь ещё необходимо провести значительные ремонтные работы на внутригородских коммуникациях и завершить строительство очистных сооружений нового поколения, которые могут давать дополнительный объём технической воды (например, для полива сельхозугодий).

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Жаркий климат и изначально ограниченные водные ресурсы не давали возможности полностью компенсировать потери от перекрытого канала. Потому первым начало перестраиваться сельское хозяйство северного Крыма, в частности, перейдя от нуждающегося в большом количестве рисоводства к выращиванию пшеницы. Одновременно начали открывать подземные водоносные горизонты; о проблеме заговорили, однако выигранное время для перестройки всей системы водоснабжения и водопотребления полуострова крымскими властями не было использовано максимально эффективно.

Надеялись то на спасительные обильные осадки, то на чудо-самолёты (которые эти осадки должны были вызвать), то на обычное «авось пронесёт». Мол, как-то пережили же крымчане осень 1994 года, когда даже при работающем Северо-Крымском канале на полуострове начались серьезные перебои с водой, сопровождавшиеся вспышкой холеры. Мол, тогда тоже был график подачи, водовозки, хождения с ведрами — и ничего, пережили.

Путин едет в Севастополь спасать город от засухи © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Арсен Аваков: «А что, мы должны поставлять воду для контингента российских войск и развернутых ракет там? Мы какую-то несем за это ответственность? Может есть какие-то международные обязательства у Украины в этом вопросе? Не должна Украина поставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины».

Постепенно осознание геноцидной политики Украины пришло даже тем жителям полуострова, кто ещё в том сомневался. Впрочем, наученное предыдущими блокадами большинство крымчан на открытие канала и не надеялось. «Мы смирились с тем, что Северо-Крымский канал пустой, и объективно принимаем, что украинская власть русофобская и агрессивная. А значит, мы с ними не договоримся и воду не получим, — в интервью RT говорит депутат Госдумы Руслан Бальбек. — И точно так же свыклись с мыслью, что международным институтам по защите прав человека грош цена. Они в упор не видят водной блокады полуострова, хотя это средневековый подход при осаде городов».

Следовательно, возвращаемся к исходной точке — Крым должен обеспечивать себя водой самостоятельно. Причём обеспечивать с опережением потребностей, поскольку регион активно развивается, растёт его население, промышленность, сельское хозяйство, и все они нуждаются в живительной влаге.

Для решения этой задачи правительство РФ утвердило целый комплекс мер по модернизации водоснабжения полуострова, на что выделяется 50 млрд рублей — весьма аппетитная для некоторых сумма. Но в блокаду мародёрство необходимо пресекать по законам военного времени.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в целях реализации стратегического плана по водообеспечению Крыма будет реализовано более шестидесяти различных мероприятий. Среди основных направлений — разработка новых источников воды, строительство водозаборов, водоотводов и очистных сооружений, геолого-разведочные мероприятия, а также капитальный ремонт действующих сетей водоснабжения.

Кроме того, речь идёт и об установке опреснительных агрегатов. За 14-15 месяцев, как предполагает глава республики Крым Сергей Аксёнов, первые опреснительные установки будут построены в поселке Фрунзе Сакского района (для водоснабжения Симферополя) и в Ялте.

Водная проблема. Сможет ли Крым победить засуху © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Отмечается, что осадки распределились неравномерно. На Южном берегу Крыма выпало около 45% от месячной нормы, а в северном предгорье — от 112 до 146%. При этом в Крымских горах (главном накопителе влаги на полуострове) наблюдался недобор осадков: в районе Ай-Петри выпало 62 мм осадков — 50% месячной нормы, а в районе Ангарского перевала 53,9 мм осадков — 69% нормы. То есть определённые проблемы нас ждут и в наступающем году, хотя основной паводок ещё впереди.

«По многолетним наблюдениям, январь и февраль — достаточно обильные осадки в Крыму, потом спад, и дальше максимум в апреле — мае, — прогнозирует завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского Илья Николенко. — Поэтому, если мы сейчас можем набрать семь миллионов по Симферопольскому водохранилищу, то дальше следует ждать апрельских — майских притоков. И можно ожидать, что Симферопольское водохранилище наполнится на 50%». А пятьдесят процентов, согласитесь, всё же не сто.

Поэтому мероприятия по экономии ставшей драгоценной воды продолжаются, а Сергей Аксёнов уже прямо заявил, что даже в туристический сезон водоподача будет регламентирована. Турбизнес запасается емкостями для бесперебойной подачи воды, строители готовятся к возведению новых объектов водоснабжения, местные власти опасаются оргвыводов — вопрос из коммунального стал политическим.