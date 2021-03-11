Украинская сторона в Контактной группе настроена не на переговоры, а на предъявление ультиматумов. Такое заявление сделала полпред ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), министр иностранных дел непризнанной республики Наталья Никанорова

Поводом послужило заявление главы украинской делегации в ТКГ, экс-президента Украины Леонида Кравчука в эфире телеканала «Дом». Кравчук сообщил, что Киеву известно о том, что «стягиваются войска, что проходят тренировки, учения». Однако, по его словам, «украинская армия уже не такая, как пять лет тому назад».

Глава украинской делегации в ТКГ также заявил, что Киев предложит некий новый мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. А в том случае, если республики Донбасса откажутся его принимать, Украина будет вынуждена «отвечать на их действия зеркально».

По словам полпреда ДНР, о новом «варианте мирного сценария» в республиках слышат впервые.

«При этом очень показательно, что господин Кравчук заявляет открыто: если Донбасс не примет этот «мирный сценарий», нам устроят военный сценарий, т.е. украинская делегация напрямую говорит, что в Контактной группе ей интереснее не переговоры вести, а предъявлять ультиматумы», — отметила Никонорова, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей. Алексей Журавко: Украина решила взять Донбасс штурмом © кадр из видео Украина.ру

Полпред ДНР подчеркнула, что в республике «нет никаких сомнений, что анонсированный господином Кравчуком «мирный сценарий» — это очередная попытка Украины избежать реализации Минских договоренностей».

Между тем, подчеркнула Никанорова, именно в Минских договорённостях изложен единственно возможный путь к миру.

«И если Киев действительно хочет этот мир возобновить, то нужно не выдумывать некие способы «модернизации» Минских соглашений, не пытаться заменить их новыми «сценариями» или подменить четко зафиксированный Комплексом мер особый статус Донбасса законами об интернировании, переходном правосудии, коллаборационизме и прочими оторванными от реальности терминами», — считает полпред.

Как отметила Никонорова, складывается парадоксальная ситуация: Кравчук в своих заявлениях в СМИ рассказывает о стремлении Украины к миру, а на деле ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Зато на публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной. Тем не менее, мы напоминаем господину Кравчуку, что его задача — обеспечивать эффективное и согласованное с представителями Донбасса выполнение Минских соглашений, а не провоцировать возобновление «горячей» фазы конфликта», — сказала полпред ДНР в Контактной группе.

Кравчук и ранее допускал высказывания, не соответствующие его статусу переговорщика. В частности, он обвинил Россию в пересечении красных линий в Донбассе и заявил, что если Россия не признает себя стороной конфликта, то украинская делегация предпримет радикальные шаги. В связи с этим первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отметил, что эти слова можно рассматривать как часть плана по эскалации конфликта в Донбассе. По мнению политика, это "дипломатическая подготовка военной провокации…". Затулин ответил на угрозы Кравчука в адрес России © РИА Новости, Нина Зотина

В республиках Донбасса считают, что такой тон заявлений Кравчука не является просто проявлением каких-то эмоций экс-президента Украины. Как сказал в интервью изданию Украина.ру командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, в целом тактика украинской стороны стала откровенно вызывающей. По мнению собеседника издания, это свидетельствует о том, что появились задачи, которые "стали более актуальными для Украины, чем мир".

Ситуация в зоне военного противостояния в Донбассе действительно накаляется день от дня. По данным Управления народной милиции (УНМ), 10 марта под обстрелом со стороны украинских силовиков погиб военнослужащий ДНР. В УНМ сообщили также, что с целью защиты гражданского населения военнослужащие ДНР открыли ответный огонь. В свою очередь, в пресс-центре штаба Операции объединённых сил (ООС) сообщают об обстрелах позиций ВСУ.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает одобрения Россией нового плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе. При этом в Кремле заявили, что не осведомлены о новых планах Киева относительно Донбасса, и предложили вернуться к выполнению Минских соглашений.