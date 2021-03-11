Президент Чехии Милош Земан настаивает на отставке главы МИД Томаша Петржичека, министра здравоохранения Яна Блатного и директора Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Ирэны Сторовой, которые препятствуют применению российской вакцины в то время, как республика бьёт рекорды по смертности от COVID-19

В интервью пражскому изданию «Парламентская газета», опубликованном 10 марта, глава государства подчеркнул, что Чехия нуждается в «Спутнике V» безотлагательно, поскольку эпидемиологическая обстановка одна из наиболее тяжёлых в ЕС. По показателю смертности на 100 тысяч человек Чехия занимает первое место в мире, а по заболеваемости на 100 тысяч человек — второе (уступая Черногории). Немец прилетел с семьей в Россию ради вакцины «Спутник V» © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Ответственность за катастрофическую ситуацию президент республики Милош Земан возложил на министра здравоохранения Чехии Яна Блатного и директора Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Ирэну Сторову, поскольку они препятствуют применению российской вакцины, не дожидаясь регистрации препарата Европейском агентством лекарственных средств. Глава государства намерен поднять вопрос об отставке обоих чиновников на ближайшем совещании с премьером-министром Чехии Андреем Бабишем, в чьей компетенции находится этот вопрос. Кроме того, Земан высказался за увольнение главы МИД Чехии Томаша Петржичека — ещё одного противника одобрения «Спутника V» в экстренном порядке на национальном уровне, — поскольку дипломат слишком сосредоточился на выдвижении своей кандидатуры на пост председателя Чешской социал-демократической партии.

На фоне резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в стране Земан и Бабиш высказались в начале февраля в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News за скорейшее начало вакцинации «Спутником V». Глава правительства сообщил, что власти республики работают над этим вопросом, в частности, он обсудил с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым возможность поставки вакцины в Чехию. Бабиш, выразив полное доверие к российской вакцине, напомнил, что во время существования социалистического блока чехи проходили вакцинацию советскими препаратами, которые были качественными и эффективными.

«У нас есть люди, которые хотят привиться «Спутником V». В мире 65 стран хотят получить российскую вакцину, из них 6 являются членами Евросоюза. Верьте мне, что через пару месяцев другие государства-члены ЕС будут хотеть «Спутник V». Я уже говорил об этом на заседании Евросовета», — добавил политик. Операция «Дискредитация» провалена: Европа выстроилась в очередь за «Спутником V» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Земан направил своему российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой о поставках вакцины и выразил надежду, что первая партия поступит в ближайшее время. В интервью CNN Prima News президент заявил, что для начала применения «Спутника V» ему вполне хватило бы сертификации Государственного института по контролю лекарств — национального фармацевтического регулятора Чехии. Однако само ведомство уточнило, что, согласно законодательству, оно не имеет права самостоятельно проводить регистрацию вакцин против коронавируса, разрешение на применение незарегистрированного лекарственного препарата может выдать только Министерство здравоохранения.

Угроза увольнения не изменила мнение Яна Блатного. «Я не предоставлю «Спутнику V» исключения из действующих правил регистрации лекарств для использования в Чехии. Моя позиция не изменится, пока я буду министром. Вакцинация в республике будет проходить только препаратами, разрешёнными для применения Европейским агентством лекарственных средств», — заявил он 10 марта, выступая перед депутатами нижней палаты парламента Чехии. Глава Министерства здравоохранения утверждает, что республика не нуждается в несертифицированных препаратах от коронавируса, поскольку имеет 1 274 250 доз вакцин, одобренных на уровне ЕС (американо-немецкой Pfizer/BioNTech, американской Moderna и британско-шведской AstraZeneca), и до конца августа прививку должны получить до 85% населения (за 2,5 месяца с начала вакцинации уколы сделали около 900 тысяч человек из 10,46 млн, проживающих в стране).

Однако реальная картина в стране показывает, что этого недостаточно. Количество пациентов с COVID-19 в реанимациях достигло максимальной отметки за весь период эпидемии — 1853 человека. Всего в стране диагноз подтверждён у 163,8 тысячи человек, 8618 госпитализированы, свободными в больницах остаются 13% койко-мест в реанимациях и 24% мест с подключением к аппаратуре ИВЛ.

Как показал опрос, проведённый агентством Median по заказу «Чешского Радио», привиться от коронавируса хотят 64% жителей Чехии, категорически против высказались 19%. Аналитик агентства Пршемысл Чех отметил тенденцию увеличения количества положительных ответов — в мае 2020 года таковых было 49%. Для 75% респондентов важно иметь право выбора вакцины, которую им будут вводить. 40% опрошенных отдали предпочтение препарату Pfizer/BionTech, 27% — AstraZeneca, 26% — Moderna, 11% — «Спутнику V», 1% — китайскому Sinopharm. Если бы такая возможность была, 25% выбрали бы чешскую разработку.

Привиться российской вакциной хотел бы бывший министр здравоохранения Чехии Роман Примула, чтобы, как он сам пояснил, наверстать упущенное из-за задержек поставок из Европы. Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Чешское издание Seznam zprávy сравнило отношение своих читателей к российской и китайской вакцинам. На вопрос, будете ли вы прививаться одним из этих препаратов, если они не получат одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам, 44,5% выбрали ответ «российским — да, китайским — нет», 36,6% — «ни одним из них», 17,4% — «российским и китайским», 1,5% — «китайским — да, российским — нет».

Эксперт Института молекулярной генетики Академии наук Чехии, иммунолог Вацлав Горейши подчёркивает, что единственная причина опасений чехов в отношении вакцин против коронавируса, произведённых в РФ и КНР, — это предрассудки. Сам он спокойно привился бы как российским, так и китайским препаратом — оснований считать, что они представляют собой нечто опасное, нет. Эксперт отметил, что «Спутник V» создан по такому же принципу, что и применяемая в Чехии вакцина от AstraZeneca, но при этом более эффективна.

«Спутник V» на сегодняшний день одна из лучших, везде её хвалят. Кстати, в России недавно сообщили о появлении лекарства «Мир-19», которое отлично справляется с коронавирусом. Также проведены тесты новой вакцины, которая будет действовать 13 — 17 лет. И всё это на фоне того, что у нас рассуждают о как минимум ежегодной вакцинации несуществующими вакцинами (у нас сейчас даже антибиотики по рецепту достать непросто). Но нет, Россия же плохая, и не важно, что её лаборатории одни из лучших. Просто по идеологическим причинам мы с ней водиться не будем, даже если поплатимся за это собственной жизнью», — пишет чешское издание Halo noviny.

Власти республики серьёзно подошли к вопросу применения «Спутника V» для вакцинации своих сограждан. В начале февраля Бабиш посетил Сербию и Венгрию, чтобы лично изучить их опыт закупки и применения российской и китайской вакцин. Будапешт первым в ЕС решился выдать разрешение «Спутнику V», не дожидаясь заключения Европейского агентства лекарственных средств, вскоре его примеру последовала Словакия. Кроме того, 11 марта Бабиш и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полетят в Израиль на встречу со своим коллегой Биньямином Нетаньяху, чтобы изучить стратегию борьбы с коронавирусом. Израиль занимает первое место в мире по темпам вакцинации — оба укола уже сделали около 60% населения, притом что собственного препарата от COVID-19 нет. Составляющих успеха несколько. Во-первых, власти платят за препарат Pfizer/BioNTech вдвое больше (€23 вместо €12 для ЕС), поэтому поставки осуществляются сначала в Израиль, к тому же всю ответственность за возможные побочные эффекты Тель-Авив берёт на себя, в отличие от ЕС. Во-вторых, в стране действуют системы преференций, чтобы подтолкнуть население к вакцинации, которая носит добровольный характер: обладатели «зелёного паспорта» (переболевшие и сделавшие обе прививки — все, у кого сформировался иммунитет к коронавирусу) могут вернуться к полноценной жизни: заниматься в спортзалах, участвовать в спортивных и культурных мероприятиях, останавливаться в гостиницах и даже выезжать на отдых в некоторые соседние государства. Документ действителен в течение полугода. Страдания по Шухевичу. Почему Израиль не признает украинской вакцинации

Вакцинация уже стала одной из ключевых составляющих мировой политики. С одной стороны, есть страны, которые при выборе препарата для вакцинации населения руководствуются не результатами клинических испытаний — насколько он эффективен и безопасен, — а национальностью разработчиков. С другой стороны, государства, чьи двусторонние отношения пострадали от санкций, введённых в 2014 году, получили возможность укрепить сотрудничество в гуманитарной сфере за счёт поставок вакцин.

Так или иначе, борьба с эпидемией и спасение жизней людей напрямую зависит от политической воли властей: Венгрия не побоялась первой в ЕС в одностороннем порядке одобрить «Спутник V», несмотря на критику партнёров по союзу; премьер-министр Словакии Игор Матович отклонил предложение РФ отозвать вакцину из-за разгоревшегося в республике внутриполитического кризиса, поставив в приоритет здоровье сограждан; Милош Земан готов сменить часть правительства, лишь бы получить спасительное лекарство. Ярким контрастом этим историям выступают Польша и Украина, где «Спутник V» политики отказались применять во что бы то ни стало только потому, что он российский, а тем временем Варшава и Киев фиксируют коронавирусные антирекорды — в Польше за сутки более 21 тысячи новых случаев заболевания (по общему количеству подтверждённых диагнозов 14-е место в мире), а Украину накрыла третья волна эпидемии.