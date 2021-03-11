На Украине продолжают чествовать нацистов. Несмотря на зверства по отношению к соотечественникам, сегодня их возвели в ранг героев. К могилам преступников возлагаются цветы, в их честь называются улицы и устанавливаются мемориальные доски

Из преступников в герои

На прошлой неделе Тернопольский горсовет решил переименовать городской стадион в честь Романа Шухевича, одного из командиров «Нахтигаля». Позже Шухевич стал генерал-хорунжим, командующим Украинской повстанческой армии*. В Тернополе презентовали сборник статей пособника нацистов Бандеры © Степан Бандера | Степан Бандера | Перейти в фотобанк

Его называют среди ответственных за убийства (в том числе и массовые) поляков, евреев, русских и украинцев во время войны и после её окончания.

Посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить решение Тернопольского горсовета из-за связей Шухевича с вермахтом. В ответ спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил: «Сохранение национальной памяти украинского народа — один из приоритетов госполитики Украины».

«Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместе с тем дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот», — добавил украинский чиновник.

Чествование нацистских пособников давно стало обыденностью на Украине. Так, накануне Нового года Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат в 2021 году. Среди многообразия имен артистов, писателей, научных деятелей выделяются имена нацистских коллаборантов, причастных в том числе и к убийству украинцев.

Так, торжества объявлены по случаю 100-летия со дня рождения Владимира Щигельского, нацистского военного преступника, коменданта украинской вспомогательной полиции, участвовавшего в массовом уничтожении евреев и поляков. Его казнили в 1949 году в Польше за преступления против мирного населения.

Отметят и 110-летие Романа Клячковского — одного из организаторов Волынской резни: массового уничтожения десятков тысяч мирных поляков, включая женщин и детей, отрядами УПА* в 1943-44 годах. Пришли и сразу ушли: как украинские националисты судей в отеле пугали © Скриншот из видео Украина.ру

Торжественно отметят и 130-летие нацистского коллаборанта Ивана Литвиненко — участника Холокоста и Волынской резни, казненного в Киеве в 1947 году за военные преступления.

Кроме того, отметят 110-летие нацистского коллаборанта, главы областной управы в Ровно Ростислава Волошина — соучастника уничтожения более 20 тысяч евреев Ровно, а позже — тысяч поляков.

Будут праздновать и нацистского коллаборанта Николая Капустянского — организатора вспомогательной полиции в Киеве, соучастника уничтожения евреев в Киеве, организатора батальонов шуцманшафт.

В Национальном музее истории Украины уже состоялась выставка «Андрей Мельник — воин и соборник» в честь 130-летия главы Организации украинских националистов*, которая приняла самое активное участие в ограблении и уничтожении полутора миллионов евреев. Члены ОУН* были в составе нацистских зондер- и айнзацкомманд, вспомогательной полиции, органов управления в концлагерях и гетто.

«Прямое участие ОУН обеспечило беспрецедентную эффективность массового убийства мирных людей в невиданных масштабах: Бабий Яр, Дробицкий Яр, Каменец-Подольский, Буковина, Винница, Житомир и сотни других мест массового уничтожения. Выставка в честь Мельника в национальном музее — это абсолютный позор и дикое надругательство над украинцами, которые боролись против нацизма, над жертвами холокоста, издевательство над нашей памятью!» — подчеркивает президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Почитают как мертвых, так и еще живых

Тернопольская областная государственная администрация отметила 99-летие нацистского военного преступника Николая Самыцива. Самыцив — старший полицай украинской вспомогательной полиции, участник массового убийства 10 тысяч евреев Зборова и окрестностей.

С 1941 по 1943 год Самыцив убивал, издевался, морил голодом и грабил ни в чем не повинных людей. В 1943-м вступил в дивизию СС «Галиция». После разгрома под Бродами дезертировал и перешел в УПА*, где продолжил убийства мирного населения. Был пойман и осужден на 25 лет.

«Преследования не сломали отчаянного Самыцива. Он на собственном примере учит нас любить родной край, передает свои воспоминания, как реликвию в будущее», — пишет сайт облгосадминистрации Тернополя.

В селе Гонтовка Винницкой области установят пятиметровый памятник Ивану Гонте. Памятник поставят на месте его казни. Иван Гонта — руководитель восстания гайдамаков, во время которого были вырезаны десятки тысяч евреев и поляков. Бизяев о национализации на Украине: «Этот процесс пройдет до конца года» © Facebook, Руслан Бизяев

Каждый год поздравляют с днем рождения военного преступника, организатора массового уничтожения мирного польского населения Ивано-Франковской области Мирослава Симчича. Как глава сотни УПА* Симчич лично отдал приказ на уничтожение польского населения села Пистень, включая женщин, детей, стариков.

Симчич был дважды осужден за убийства мирных людей и военные преступления. В независимой Украине наградили орденом «Свободы» (Порошенко) и «За заслуги» (Ющенко), а также присвоили звание почетного гражданина Львова и Коломыи.

Более того, Симчичу при жизни установили памятник. А в 2017 году суд города Косова и вовсе реабилитировал Симчича.

В Бердичеве в местном музее демонстрируются работы художника Евгения Ярмолюка, активиста ОУН*. Во время Холокоста он работал в бердичевской газете «Нова доба» («Новый день») и руководил местной ОУН. В разгар массового убийства 20 тысяч евреев Бердичева Ярмолюк писал:

«За счет украинцев жили и множились ж*ды. Да, ж*ды — были единственное, что осталось от царизма и что развили Советы. Выпестованные, сытые они гнобили украинцев. Пройдет время и про Бердичев начнут говорить, как про культурный, чистый, украинский город».

С приближением Красной Армии Ярмолюк бежал в Германию. Ему не повезло — он очутился в зоне советской оккупации, и его отправили назад. Под фамилией Безольд он жил до 1952 года, когда выяснилось его настоящее имя. Ему дали 25 лет лагерей, но освободили в 1961 году. В 1992-м его реабилитировали. Сейчас в Бердичеве гордятся Ярмолюком и в честь него проводят открытые уроки.

Ющенко открыл ящик Пандоры

Героизация тех, кого раньше считали преступниками за связь с нацистами, началась еще в 90-х, после провозглашения независимости.

Тогда стали появляться первые памятники лидеру ОУН Степану Бандере на Западе Украины. Но дальше всех пошел Виктор Ющенко (президент Украины в 2005-2010 годах). Героизация УПА стала частью государственной политики. Он присвоил звание героев Украины лидерам ОУН* и УПА*.

После победы Виктора Януковича (2010-2014) политика изменилась, произошел откат назад — в учебники было возвращено понятие «Великая Отечественная война», а лидеры ОУН* и УПА* лишились статуса героев. Но с приходом к власти Петра Порошенко всё вернулась на круги своя — героизация нацистов возобновилась с новой силой. Тенденция сохранилась и при президенте Зеленском.

Недавно Верховная Рада Украины направила президенту Зеленскому петицию о присвоении нацистскому коллаборанту из дивизии СС «Галиция» Михаилу Мулыку звания Героя Украины (посмертно). Обращение депутата-«свободовца» из Ивано-Франковска поддержали 267 народных депутатов. В Ивано-Франковске этому эсэсовцу присвоили звание почетного гражданина города, похоронили на Аллее славы и установили мемориальную таблицу на доме, где он проживал.

А Львовская областная рада направила обращение к Кабинету министров и Верховной Раде признать служащих нацистской дивизии СС «Галиция» борцами за независимость Украины, внести соответствующие изменения в законы и назначить эсэсовцам льготы, социальные гарантии и материальные выплаты. Решение поддержали все депутаты облсовета.

Накануне в Стрые похоронили 97-летнего унтершарфюрера дивизии СС «Галиция» Ивана Фиалку. В последний путь карателя провожали люди в форме СС, специально прибывшие для этого из Львова. Попрощаться с эсэсовцем пришел мер города, представители общественности и националистических организаций. При жизни унтершарфюрер рассказывал, что сбил советский самолет и подбил два танка. В последние годы он был почетным гражданином города, обласканным и любимым властями.

* Запрещённые в РФ организации