У Украины осталось немного соседей, с которыми она не успела поссориться из-за поддержки радикальных националистов и ущемления культурных прав национальных меньшинств. На этот раз возмущение выразил Израиль. На днях Тернопольский горсовет решил присвоить городскому стадиону, построенному к Евро 2012, имя нациста, виновного в гибели тысяч евреев

Речь идет о гауптмане нацистского батальона «Нахтигаль» Романе Шухевича, а по совместительству еще и одном из лидеров УПА*. Однако в Тернополе его считают «великим спортсменом».

«Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта», — заявил городской глава Тернополя Сергей Надал, являющийся также представителем ультраправой партии «Свобода», известной рядом антисемитских выступлений и провокаций.

Посол Израиля Джоэль Лион осудил такое решение, потребовав его отменить. При этом он дополнил пост в Twitter фотографией, где Шухевич одет в нацистскую форму. Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский пишет, что Украине надо было постараться, чтобы вызвать возмущение израильского посла. «Согласитесь, в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра обратить на себя внимание израильского посла таким образом — это нужно было постараться. В Тернополе постарались», — пишет депутат. Львовские историки требуют переписать школьные учебники, где Шухевич назван коллаборационистом © www.fondsk.ru | www.fondsk.ru | Перейти в фотобанк

Украинский журналист Вячеслав Чечило сразу же заявил, что власти Украины никогда не посмеют идти против радикальных националистов и оправдают решение Тернопольского горсовета. «Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича. Не отменим, конечно. Поднять цены, ликвидировать отрасль промышленности, закрыть школы и обрезать финансирование медицины — это любому послу всегда пожалуйста. А Шухевич — нет, это святое», — написал журналист.

И он оказался прав. Украинский МИД официально посоветовал послу Израиля не лезть не в свое дело.

«Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Вместо этого дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот», — сообщил 10 марта спикер украинского МИД Олег Николаенко. Фактически власти Украины прогнулись в очередной раз под инициативу партии, которая даже не прошла в Верховную Раду. Обладатель Кубка УЕФА Алексей Гай: Бандера и Шухевич – враги Украины © Facebook, Viktor Yeryomin-Khokhljuk

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский напомнил, что в Израиле Романа Шухевича считают одним из организаторов еврейского погрома во Львове 1941 года. Он отмечает, что еще в 2007 году глава израильского Совета Яд Вашем Томми Лапид заявил, что Роман Шухевич был военным преступником: «Во время львовского погрома батальон "Нахтигаль", одним из командиров которого был Роман Шухевич, участвовал в убийстве 4 тысяч евреев. Подразделение, которым он командовал, совершило широкомасштабные убийства во время войны. Он был военным преступником».

Решение тернопольских городских властей, ожидаемо, не понравилось и полякам, так как Роман Шухевич был еще и организатором Волынской резни в 1943 году. Мэрия польского города Замостье заявила о разрыве партнерских отношений с Тернополем. «С прискорбием констатируем факт, что 5 марта депутаты совета Тернополя назвали городской стадион именем Романа Шухевича — руководителя УПА, ответственного за зверские убийства польского населения в 1943-1944 годах», — сообщается на сайте городских властей Замостья. В связи с этим власти Замостья приостанавливают сотрудничество с Тернополем по ряду направлений, в том числе прекратили финансирование проекта «Совместная история Тернополя и Замостья» на сумму около 70 тысяч евро.

Учитывая, что батальон «Нахтигаль» Романа Шухевича оставил кровавый след и в соседней Белоруссии, надо полагать, белорусам такое решение тоже не понравится.

Кроме того, переименование стадиона в честь этого «великого спортсмена» может лишить его шансов на проведение международных футбольных матчей. Ранее, например, УЕФА неоднократно штрафовал украинские клубы за появление у болельщиков плакатов с изображением Романа Шухевича и нацистской символики.

В начале этого года посол Израиля уже выступал с осуждением марша в честь дня рождения Степана Бандеры 1 января. «Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Время для Украины примириться со своим прошлым», — прокомментировал посол новость о факельном марше в Киеве.

После того как Львовский областной совет решил провозгласить 2019-й Годом Бандеры, посол заявил, что шокирован этим. «Украина не должна забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и никоим образом не отмечать их через чествования их исполнителей», — сообщал посол Израиля.

Тогда в ответ на заявления посла украинские неонацисты 6 января текущего года осадили посольство Израиля, требуя «покаяться за геноцид», то есть за голодомор, в котором украинские националисты и нацисты обвиняют евреев. Во время акции лидер неонацистской группировки С14 Евгений Карась заявил, что посол Израиля, скорее всего, не знает историю, утверждая, что Степан Бандера был пособником нацистов, поскольку Бандера сидел в немецком концлагере, словно бы в лагерях и тюрьмах нацистской Германии не было убежденных нацистов, как и в советских тюрьмах — убежденных коммунистов. Данный аргумент украинские неонацисты используют преимущественно из-за ощущения собственной безнаказанности, считая вполне логичным принцип «своих не наказывают».

Реакция украинских властей на заявление посла Израиля — лишнее подтверждение тому, что чествование нацистов, факельные марши и ультраправый уличный террор будут продолжаться. Надо полагать, пока Израиль и Польша остаются союзниками США, как и Украина, прославление украинских нацистов не приведет к серьезному давлению на Киев со стороны этих государств. Однако кое в чем Украина уже получает «ответку». День в истории. 5 марта: ликвидирован командующий УПА* Роман Шухевич © Public domain

Пока украинский МИД оправдывал Шухевича, в Израиле заявили, что при введении иммунных паспортов не будут признавать вакцину CoviShield, закупленную украинским Минздравом. И это означает, что вскоре граждане Украины не смогут посетить Землю обетованную.

Посол Украины в Израиле сообщил, что Киев не может договориться с Тель-Авивом о признании украинской вакцинации. Закупленная в Индии вакцина не вызывает доверия у Израиля. Пускать к себе туристов из Украины, даже если у них будет прививка, они боятся. Израиль рекомендует украинскому правительству срочно закупить эффективные вакцины.

Ранее и в Китае заявили о задержке с поставками уже закупленной Украиной вакцины — сразу же после введения Киевом санкций против китайских компаний. Чтобы так перессориться чуть ли не со всем миром, как это делает Киев, надо очень постараться.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.