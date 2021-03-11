Масленица в разгаре: какие блины испечь, чтобы удивить

В понедельник началась Масленая неделя, а значит, можно с чистой совестью на время оставить диету и позволить себе несколько порций блинчиков. Журналисты издания Украина.ру предлагают в этом году опробовать необычные рецепты

Пивные блины

Блинчики на пиве получаются необычайно легкими, нежными и вкусными. Благодаря нестандартному ингредиенту после жарки они приобретают неповторимый хлебный аромат.

1. Возьмите три яйца, отделите белки от желтков. Желтки разотрите со столовой ложкой сахара.

2. Добавьте к смеси 2 столовые ложки сметаны, 250 мл пива и хорошенько перемешайте.

3. Положите в тесто 300 г муки и, постепенно помешивая, влейте еще 250 мл пива.

4. Белки взбейте в крепкую пену, добавьте их в тесто. Посолите.

5. Жарить блины нужно на раскаленной сковородке с добавлением растительного масла.

«Девчачьи» блины

Разнообразим серые будни яркими розовыми блинчиками. Их легко приготовить, добавив в тесто вместо молока свекольный сок. Вкус свеклы в блинчиках чувствоваться не будет. Они получатся нежными, правда, не очень тонкими.

1. Взбейте до однородной массы 2 яйца, 0,5 чайной ложки соли и столько же сахара.

2. Добавьте 500 мл ряженки и 100 мл свекольного сока.

3. Вмешайте в смесь 6 столовых ложек муки, добавьте 3-4 столовые ложки растительного масла.

4. У вас получится красивое розовое тесто средней густоты. Пожарьте блины как обычно.

Начинка к необычным блинчикам подойдет творожная или из плавленого сыра с чесноком.

Блины из чечевицы

1. Полстакана разваренной в кашу чечевицы остудите.

2. Добавьте яйцо и быстро перемешайте.

3. Смешайте с хлебными крошками, тмином, солью и перцем.

4. Сформируйте блины (на тонкие не рассчитывайте), обваляйте в льняных семенах и обжаривайте.

Тыквенные блины

1. 100 мл молока взбейте с двумя яйцами, 170 г муки, двумя столовыми ложками сахара.

2. Добавьте по вкусу корицу, молотый черный перец, ванилин, соль, пол чайной ложки разрыхлителя.

3. Мелко натрите 400 г тыквы. Добавьте в смесь. Обжарьте.

Блины отлично сочетаются как со сгущенкой, так и с соевым соусом, чесноком, жареным луком, беконом.

«Газированные» блины

1. В большой миске смешайте стакан пшеничной муки, стакан молока, стакан газированной воды.

2. Добавьте столовую ложку сахара, пол чайной ложки соды и чайную ложку уксуса. Хорошо перемешайте.

3. Вбейте в тесто три яйца. Выпекайте блины.

«Чиполлино»

Предлагаем испечь необычные луковые блины. У них будет очень тонкий луковый вкус и аромат. Получаются такие блины тонкими и нежными. Подать их можно со сметаной или начинить мясной или овощной начинкой.

1. Две луковицы среднего размера очистите и натрите на мелкой терке.

2. Смешайте 300 мл молока, пол чайной ложки соли и два яйца.

3. Добавьте в смесь стакан просеянной муки, две столовые ложки подсолнечного масла и лук.

4. Наливайте тесто на горячую блинную сковороду небольшого размера, распределяйте его по всей поверхности. Обжаривайте блины с обеих сторон до готовности.

Шоколадные блины

Этот рецепт понравится сладкоежкам. Главный секрет в том, чтобы добавить в тесто не только какао-порошок, но и настоящий горький шоколад. Тогда блинчики получатся по-настоящему ароматными и вкусными.

1. Для начала разломайте 80 граммов горького шоколада на кусочки и растопите на водяной бане. Стакан молока необходимо подогреть и влить в растопленный шоколад. Туда же добавьте 40 граммов растопленного сливочного масла.

2. В другой миске смешайте 200 г муки и 1 столовую ложку какао-порошка, добавьте ещё стакан молока.

3. Отдельно взбейте 3 яйца с щепоткой соли и двумя столовыми ложками сахара и добавьте их в тесто. Затем влейте туда же подготовленную ранее шоколадную массу, тщательно перемешайте и дайте смеси настояться 2 часа.



4. Перед выпеканием в тесто по желанию можно добавить пару ложек коньяка или рома.