С начала марта 2021 года на Украине резко обострилась ситуация с коронавирусом. При этом давно обещанная вакцинация буксует, едва начавшись

Скорость вакцинации — примерно 1000-1500 прививок в сутки, количество привезенных вакцин невелико, но от имеющихся вакцин массово отказываются даже медики. Сейчас вакцинированы всего лишь около 19 тысяч человек, то есть такими темпами вакцинация даже половины населения будет длиться годами.

Киев оказался в шаге от «красной зоны» © REUTERS, Valentyn Ogirenko Максима Степанова, в разы опаснее других штаммов. Степанов утверждает, что вирус втрое более заразен и имеет короткий инкубационный период — лишь 1-3 дня, в отличие от 14 дней у обычных штаммов.

Заражение этим штаммом намного реже ведет к бессимптомному или легкому течению болезни, а вот тяжелые случаи встречаются намного чаще. Штамм поражает не только органы дыхания, а еще и почки, печень и центральную нервную систему. Кроме того, его сложнее определить ПЦР-тестом. Первые случаи заражения зафиксированы в Ивано-Франковской области.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщает, что в городе — наивысший уровень заболеваемости и смертности за весь период пандемии, а резервы по койко-местам уже исчерпаны. В связи с этим он просит облгосадминистрацию отдать один этаж кардиоцентра для размещения пациентов.

Сложная ситуация и в самом западном регионе. За прошедшие сутки в Закарпатье от коронавируса официально умерли 20 человек. Закарпатская ОГА сообщает, что это рекорд по официальной смертности от COVID-19 в области с момента начала пандемии.

Третьяков рассказал о локальной победе, одержанной Россией в вопросе вакцинации Европы © РИА Новости, Владимир Трефилов

По данным Степанова, на закупленную им индийскую прививку согласились только 40% медиков, работающих с больными коронавирусом. Telegram-канал «Сплетница» отмечает, что ранее такого саботажа среди украинских медиков по поводу вакцинации не наблюдалось.

«Наши медики всегда были образцом по вакцинации в обществе, а индийский препарат Сovisheld сделал невозможное. Вакцинироваться от COVID-19 на Украине отказались 60% медиков — Минздрав», — пишет «Сплетница».

Министр здравоохранения обвиняет в «антивакцинальной кампании» лиц, которые «всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира», а использовали только вакцину, которая производится в «стране-агрессоре». Иными словами, ведущей страной мира он считает Индию. По поводу дальнейших поставок Степанов ссылается пока на неопределенные обещания.

«Пока мы получаем только общие сигналы от производителей, что в ближайшее время мы должны получить вакцину. Но конкретных дат нет», — заявил глава Минздрава.

Тем не менее даже прививки закупленным «Ковишилдом» могут не признать в других странах, которые намерены ввести паспорта вакцинации, обязательные для въезда иностранцев. В таких паспортах будет указано, получил ли человек прививку, какой препарат ему вводили и какие результат показал тест на коронавирус, а также данные о том, перенес ли владелец сертификата коронавирус в прошлом. Китай в начале марта первым в мире ввел такие паспорта.

В Евросоюзе ввести такие паспорта планируют уже к маю, как заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек.

«Европейская комиссия получит предложение до 17 марта. Таким образом, использование паспорта вакцинации действительно может быть делом мая. В любом случае, нам нужно функциональное решение для летних путешествий», — заявил глава МИД Чехии.

Этот вопрос особенно важен для украинских трудовых мигрантов, иначе весь «безвиз» — коту под хвост.

Telegram-канал «Резидент» сообщает, что сейчас идут переговоры с ЕС, но Евросоюз не спешит признать CoviShield.

«Наш источник в ОП рассказал, что МИД ведет переговоры с Европейским союзом о признании украинских паспортов вакцинации, которые должны стать основой для въезда в западные страны. На данный момент в Европе идет процесс создания единой системы ковид-паспортов, а индийская вакцина CoviSheld не внесена в единый протокол разрешенных в Евросоюзе, что затрудняет переговоры Киева и Брюсселя», — сообщает «Резидент».

Больше половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Украинский дипломат также отметил, что израильские друзья настоятельно рекомендуют Украине срочно обеспечить закупки проверенных и по-настоящему действенных вакцин.

В отличие от индийского препарата, российские и китайские прививки в Евросоюзе будут признавать. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило американское агентство Bloomberg.

«ЕС может одобрить выдачу паспортов вакцинации в случае их внедрения привившимся российской и китайской вакцинами, которые уже используют в некоторых европейских странах. Это поможет избежать ограничений на передвижение граждан, например Венгрии, где уже ведется вакцинация российским препаратом», — пишет Bloomberg.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на вопрос о том, будут ли украинцам выдаваться паспорта вакцинации и когда это случится, отвечает весьма уклончиво: «Пока что нет единого мнения и модели». По словам премьера, сейчас стоит задача уже этим летом облегчить украинцам зарубежный туризм, передавая излишки вакцины для коммерческой продажи. Иными словами, премьер-министр видит решение проблемы в том, чтобы «барыжить» вакцинами, которых пока не хватает даже людям из групп риска, — речь идет о тех вакцинах, о сроках поставок которых глава Минздрава не может дать ответа.

Очевидно, что, если Европа к лету действительно закроется, в украинском обществе будет нарастать бурление и недовольство из-за отсутствия возможности найти работу. И, похоже, руководство Украины уже увидело новую коррупционную схему либо по продаже качественных вакцин втридорога «на коммерческой основе», либо по выдаче фиктивных паспортов вакцинации.