Представители украинской власти никак не определяться с судьбой русского языка на Украине. Точнее, со своим видением этой судьбы. Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов отметились противоречивыми заявлениями на эту тему

Русский «никому не подарим»

Украинский язык в стране полностью защищён, а те, кто продолжает поднимать языковой вопрос, раскалывают страну, заявил Владимир Зеленский. По его словам, в Конституции страны указано, что единственным государственным языком является украинский, и «все, кто поднимает вопрос национальности, языка, церкви, — это люди, которые хотят хайпануть, временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей».

Президент уточнил, что «направлены все эти последствия на раскол в обществе».

«Поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален, считаю, что украинский язык полностью защищен», — сказал он журналистам во время форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм".

В очередном своём влоге Зеленский объяснил, почему он в данном случае говорит не на государственном украинском, отметив, что на русском языке общаются значительное количество украинцев, в том числе «на передовой». И это «защитники Украины». Зеленский отказался защищать украинский язык © president.gov.ua

По словам Зеленского, русский язык украинцы не дадут никому «приватизировать» и никому не подарят. При этом президент заверил, что на Украине будто бы не запрещают русские книги (в частности, книги Булгакова). На этом он языковую тему закончил и перешёл к объяснениям, по каким причинам были закрыты информационные телеканалы оппозиции.

Английский вместо русского?

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык несёт угрозы для украинцев, а вторым языком на Украине должен быть английский, который нужно «изучать с детского сада». По мнению Данилова, это необходимо для защиты от «атак» России.

«К большому сожалению, за тридцать лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости», — сказал Данилов, выступая на форуме «Украина 30». Секретарь СНБО обвинил во всех бедах Украины русский язык © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

По мнению секретаря СНБО, Украина сможет уйти от российского информационного влияния лишь в том случае, если украинцы массово станут получать информацию из англоязычных источников.

Русский язык и школа

Борьба с русским языком, свободное развитие и защита которого гарантированы Конституцией страны, ведётся на Украине давно и последовательно. Особенно ситуация обострилась после победы «евромайдана».

Русский язык убирают из школ. Между тем, Киевский международный институт социологии (КМИС) в прошлом году представил данные опроса, в соответствии с которым 73% украинских граждан выступают за право обучаться на русском языке в целом по стране либо в русскоязычных регионах (и только 24% респондентов считают, что государство не должно обеспечивать такого права).

В январе 2011 года ступила в силу статья 30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанного правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Что на самом деле происходит с русскими и русским языком на Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. За соблюдением новых правил следит языковой омбудсмен, к которому стекаются жалобы активистов (и счёт таким жалобам уже идёт на сотни).

Участились скандалы, которые стали массово устраивать сами эти активисты. Также резко выросло количество угроз в адрес русскоязычных украинцев, зафиксированы и случаи нападений. Власть закрывает на это глаза, а высказывания украинских политиков о том, что они будто бы не намерены никому «отдавать» русский язык, делаются исключительно на публику и не имеют практических последствий.

Напомним, Зеленский во время избирательной кампании обещал пересмотреть закон о госязыке, чтобы убедиться, не нарушает ли он права граждан. Но никакого пересмотра не последовало.

Кто разваливает страну?

Последствия такой неразумной языковой политики могут быть самыми серьёзными, считает экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко. По её мнению, если русский язык не вернут в обиход в Украине, то «государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует», а Крым и Донбасс — «это первые ласточки».

«И вина за распад страны полностью ляжет именно на русофобов. То ли это их план, то есть сознательный — по развалу, по деконструкции страны, то ли, может, план не их, а кем-то проплаченный», — сказала Бондаренко в интервью «Комсомольской правде». Скачко пояснил, почему русский язык не сделали на Украине вторым государственным © Владимир Трефилов

По её мнению, давление властей по языковому вопросу имеет уже обратный эффект, и теперь за восстановление прав русского языка выступают даже те граждане, которых ранее эта проблема не волновала.

А вот международные организации прока не высказывают особого беспокойства по поводу антидемократичных действий украинской власти в языковой сфере. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров призвал Совет Европы не оставлять без должной реакции систематическую дискриминацию русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. По словам дипломата, отсутствие такой реакции расшатывает авторитет этой организации.