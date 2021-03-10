Народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко привился индийской вакциной Covishield, тем самым невольно рассказав о происходящих в партии процессах

Во вторник, 9 марта, народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, как прививался вакциной Covishield.

«Сегодня вакцинировался Covishield в Одессе. Хочу сразу объяснить — во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования. У меня неоднократно спрашивали, буду ли я вакцинироваться. Вот, друзья, сдержал слово», — написал Гончаренко в Facebook.

Ранее стало также известно о том, что привился и депутат Одесского городского совета от «Европейской солидарности» Пётр Обухов. На прошедших осенью местных выборах он был кандидатом от своей политсилы на пост мэра. «Слуга народа» обвинила Порошенко в распространении фейков о вакцине от COVID-19 © eurosolidarity.org

Решение Гончаренко и Обухова неожиданно приобрело политический подтекст. Ведь там самым они пошли против партийной линии.

Фронда Порошенко

Пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко известен крайне негативным отношением к завезённой в страну индийской вакцине.

«Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей. <…> На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться, прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, — потому что говно привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности», — сказал Порошенко 1 марта на согласительном совете в Верховной Раде.

Спустя неделю с небольшим на высказывание Порошенко отреагировал действующий президент Украины Владимир Зеленский.

«Большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять или называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков», — заявил он.

Таким образом, вопрос вакцины Covishield приобрёл на Украине и политический характер. И вот два политика партии Порошенко, один из которых Гончаренко, довольно медийная и известная личность, вакцинировались препаратом, который так нелестно охарактеризовал лидер «Европейской солидарности».

«Как быть рядовым партийцам и локальным лидерам? Кого слушать? Порошенко, который теоретически размышлял, или Гончаренко, который лично пошёл на вакцинацию? Или Порошенко «неправильно поняли»? Ведь он сам ничего не уточнял. Или правильно поняли? Тогда почему позицию не сформулировали без лишних метафор», — отметил украинский политолог Пётр Олещук.

Он отметил, что, с одной стороны, можно было бы говорить о нарушении Гончаренко и Обуховым партийной дисциплины. Но с другой — однозначного заявления «Европейской солидарности» по поводу вакцины Covishield нет. Больше половины украинских врачей отказались прививаться индийской вакциной © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Может, одной из важнейших политических сил Украины хватит играть в непонятные игры и сформулировать собственную позицию касательно вакцинации? Ведь всё равно нельзя вечно прятаться от проблемы. Или кто-то хочет сделать вид, что ничего не происходит, одновременно поддерживая и не поддерживая вакцинацию через разных людей, чтобы потом занять наиболее выгодную позицию касательно дальнейшего развития событий? И нравиться одновременно и антипрививочникам, и сторонникам современных научных подходов. У меня есть сомнения в том, что подобная позиция довольно ответственная и взрослая», — указал Олещук.

Уже под конец своей записи в Facebook Олещук ради шутки предположил, что Гончаренко выкрала и взяла в плен «зелёная власть», и попросил депутата дать какой-то знак, «а то все сильно волнуются».

Но на деле причины острого желания вакцинироваться у представителей «Европейской солидарности» могут быть очень серьёзными.

Проблемный регион

Гончаренко — уроженец Одессы. В своём родном городе у него есть преданные сторонники. Да и живёт народный депутат по сути на два города: Киев и Одессу. Так, 8 Марта он поздравил украинских женщин с праздником во время своей утренней пробежки вдоль моря — по Трассе здоровья.

Сегодня Одесса — одна из горячих точек на пандемийной карте Украины. Утром 10 марта стало известно, что Одесская область вышла в лидеры по суточному приросту заболевших COVID-19. Было выявлено 586 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.

Как сообщила пресс-служба мэрии Одессы, по состоянию на 10 марта в Одесской области в целом зарегистрированы 89 260 случаев COVID-19. Из них 40 460 человек — жители Одессы.

При этом из 586 заболевших за минувшие сутки 372 — жители Одессы.

Кроме того, по данным на 10 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с COVID-19, из них 67 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 170 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.

Примечательно, что ресурсы региона для борьбы с COVID-19 подходят к концу. Так, по данным на 16:00 (17:00 по Москве. — Ред.) 9 марта, в опорных больницах Одессы были свободны лишь 69 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

В таких условиях неудивительно, что Гончаренко решил привиться. А уж Обухову это сама должность велит. В отличие от Гончаренко он не живёт на два города, и его лечение в столице вряд ли нормально бы восприняли избиратели.

При этом тот же Гончаренко вполне мог объединить одно полезное с другим. Как утверждают украинские Telegram-каналы, сегодня Гончаренко действительно в шаге от предательства «Европейской солидарности».

«Наш источник сообщает, что Офис президента хорошо сейчас коммуницирует с нардепом от ЕС-БПП Алексеем Гончаренко. Источник указывает, что Гончаренко кулуарно поддерживает идею отправить Порошенко на пенсию. Сам Алексей хочет создать свою «патриотическую партию» и наконец-то пойти в свободное плавание. Сейчас Алексей хорошо «трется» возле соросятского лагеря и проводит много встреч с возможными спонсорами своего будущего политического проекта», — ещё 22 февраля писал Telegram-канал «Легитимный».

Примечательно, что фото Гончаренко во время вакцинации напоминает фото президента Зеленского: оба политика позируют с голым торсом, хотя для вакцинации достаточно обнажить лишь предплечье.

Инсайды инсайдами, а вот то, что в Одессе дела с заболеваемостью COVID-19 совсем плохие, — это факт. И тут уже не до того, как партийный лидер называет вакцину. Речь о жизни и здоровье. Да и официальной позиции партии «Европейская солидарность» по вакцине Covishield так и нет. А это значит, что партийная дисциплина здесь ни при чём.