Тяжелая ситуация с вакцинами, обострение в Донбассе и санкции против олигарха Игоря Коломойского подняли на Украине и за её пределами дискуссию о том, где находится центр принятия решений по этой стране

В среду, 9 марта, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил сделать английский язык вторым обязательным в стране.

«К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимания на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране», — сказал Данилов на форуме «Украина 30».

По его словам, это позволит защитить Украину от атак, «от которых она страдает, — от Российской Федерации».



«Я ещё раз обращаю внимание: знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — подчеркнул Данилов.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. Данилову припомнили, что на Украине жёстко борются с двуязычием. При этом, правда, никакими иными мерами, кроме запретительных, не способствуют переходу на украинский язык.

«Вы, к примеру, наблюдаете какое-то взрывное развитие украинского языка? Ввели штрафы, устроили обязаловку, а с развитием почему-то не торопятся. Как государство поддерживает медиков и преподавателей, переходящих на украинский язык?

Где можно записаться на бесплатные государственные курсы, чтобы научиться грамотно и красиво говорить на украинском, а не уродовать русский? Никак и нигде? Так я и думал. Зато языкового омбудсмена изобрели, который ничего не развивает, но всех карает», — прокомментировал высказывания Данилова адвокат Максим Могильницкий.

Кроме того, юрист указал на то, что на Украине нет сколь-либо значимого национального меньшинства, которое говорит на английском языке.

Могильницкий уверен: слова Данилова об обязательном английском языке свидетельствуют скорее о колониальном статусе.

«Естественных предпосылок для придания английскому какого-либо статуса мы не наблюдаем, а потому и вывод напрашивается предельно неприятный. Метрополиям свойственно навязывать колониям свой язык. Мировая история помнит массу тому примеров. Ведь туземный холоп должен понимать, чего ему заморский барин велят», — отметил он.

По словам адвоката, сегодня на Украине происходит нечто подобное.

«С каждым днём появляются всё новые признаки зависимости государства от "наших больших друзей"», — резюмировал юрист.

Тем временем в политической риторике на Украине появилось новое слово — «семипосольщина», которым называют систему внешнего управления в стране.

Нарушители суверенитета

В среду, 9 марта, в Киеве прошла акция протеста против вмешательства послов «Большой семёрки» в политику государства. Виталий Третьяков об эскалации вооруженного конфликта в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Под стенами «Президент-отеля», где проходил съезд судей Украины, собрались демонстранты. Они держали плакаты с надписями: «В своём доме своя правда», «Послы, go home», «Независимому государству — независимый суд» и «Нет "семипосольщине"».

Так демонстранты отреагировали на призыв послов «Большой семёрки», прозвучавший за несколько дней до этого. 5 марта послы G7 призвали съезд судей Украины отложить назначение судей в Высший совет правосудия и Конституционный суд до того, как будут утверждены новые процессы их отбора. Последние предусматривают в том числе и участие иностранцев в формировании судебных органов Украины.

Вовлечение послов «Большой семёрки» во внутриполитические процессы на Украине не новость. Так, президент Украины Владимир Зеленский, говоря о блокировке оппозиционных телеканалов, подчеркнул, что этот шаг нашёл поддержку у послов G7.

«Решение СНБО законно, логично, оправданно и справедливо. А ещё полностью поддержано США и Евросоюзом и странами "Большой семёрки", которые чётко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов», — указал Зеленский 5 февраля.

За два дня до этого он провёл специальную встречу с послами «Большой семёрки» и ЕС.

«Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ», — заявили в Twitter по итогам встречи послы G7.

Посли погодились, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи та плюралізму медіа. 2/4 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 4, 2021

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Таким образом, появление термина «семипосольщина» — по аналогии с русской Семибоярщиной и российской «семибанкирщиной» — было лишь вопросом времени. Теперь им охотно пользуются и политические эксперты.

«Зеленский не поменяет свою позицию относительно "Спутника". Очевидно, тут всё-таки "семипосольщина" указала, что украинцы должны вакцинироваться чем угодно, но только не "Спутником"», — указал 9 марта в интервью изданию Украина.ру политтехнолог Андрей Золотарёв.

А бизнес-аналитик Глеб Простаков в своей статье в издании «Взгляд» утверждает: «За последние два года косвенное внешнее управление — посредством кредитов МВФ, скупки зарубежными инвестфондами украинских гособлигаций и прочих видов "помощи" — всё больше сменяется прямым управлением».

«В набсоветах украинских госкомпаний сидят либо агенты Запада из числа представителей местных НКО, бывших журналистов и "активистов" всех мастей, либо — напрямую иностранные граждане. Ключевые решения правительства, отдельных министерств и ведомств согласовываются с "семипосольщиной" США и крупнейших стран Евросоюза. Зеленский не смог даже назначить лояльного себе посла Украины в США, им стала известная грантоедка, бывший министр финансов Оксана Маркарова», — отметил Простаков. Марков рассказал о мощнейшем рычаге воздействия на Украину, который еще не использовала Россия © РИА Новости, Нина Зотина

Отдельные нормы законодательства США, особенно в финансовой сфере, прямо встроены в украинское законодательство. Запад же контролирует и часть правоохранительной системы страны — Национальное антикоррупционное бюро, Национальное агентство по противодействию коррупции.

Сильные игроки на украинской политической арене — те же олигархи — враги «семипосольщины». Потому санкции в отношении того же Игоря Коломойского были лишь вопросом времени. И на Коломойском Запад не остановится.

Но какие последствия будет иметь внешнее управление для Украины?

Курс на войну

Запад — один из бенефициаров возможной войны в Донбассе, уверены некоторые эксперты. Так, член Мосгордумы журналист Андрей Медведев указывает на то, что ситуация в Донбассе напоминает события 2008 года, а именно — попытку Грузии силой решить конфликт с Южной Осетией.

«Это была в чистом виде операция Запада. Грузинская армия была инструментом, которым проверяли реакцию Москвы, проверяли готовность МО РФ к отражению подобных провокаций, западные военные разведки внимательно смотрели, как проходит передвижение войск, какие силы и средства привлекаются для отражения нападения, насколько адекватна реакция российских военных и так далее», — отметил Медведев 7 марта.

По его словам, причиной обострения, которое сегодня наблюдается в Донбассе, может быть целенаправленная политика Запада.

«И те же авторы — очень на то похоже — придумали вероятный сценарий. ВСУ атакуют и захватывают Донбасс, а дальше Киев просит ввод международных миротворческих сил. Или второй вариант. ВСУ атакуют, умываются кровью, варятся в котлах, народная милиция ДНР и ЛНР (сама или, что вероятнее, с помощью тысяч добровольцев) выходит на новые рубежи и границы. И тогда Киев кричит о новой оккупации, а Запад мутит новые санкции», — указал Медведев.

При этом, уверен Медведев, Украина понимает, что для неё наступление может быть гибельным. Ходаковский: Начало войны в Донбассе можно ждать в любой момент © Facebook, Александр Ходаковский

«И конечно же — с вероятностью 99,9 процента это понимают все: и авторы сценария, и командование ВСУ, и киевские политики-кавээнщики — Украина получит второй вариант. Но поскольку Украина уже давно потеряла субъектность и по сути является геополитической функцией, то плохой сценарий никого не волнует. Как и жизни украинцев. Как и будущее страны», — подчеркнул Медведев.

С ним сложно не согласиться: в последнее время украинское руководство предпринимает странные шаги, которые невозможно объяснить, если речь заходит о суверенном государстве, но которые легко объяснимы, если речь идёт об инструменте в чужих руках.

Война в Донбассе не нужна никому из её участников. И именно поэтому она может быть неизбежной.