Украина еще надеется получить хотя бы один транш кредита от Международного валютного фонда в 2021 году. Как заявили в МВФ, сворачивая работу миссии, «обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы»

Издание Украина.ру разбиралось, вокруг каких вопросов ведутся дальнейшие дискуссии с кредиторами, и что готов сделать Киев ради денег МВФ.

Среди «домашних заданий» Украины, помимо урегулирования тарифных вопросов на рынке газа, вопросы антикоррупционной инфраструктуры, проведения судебной реформы и консолидация бюджета на 2022 год.

Министерство финансов даже не рассматривает вариантов, при которых Украина оказалась бы без поддержки Международного валютного фонда.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на средства МВФ и уверена в их получении в 2021 году. В Киеве надеются, что миссия МВФ начнет работу на Украине в апреле этого года, после того как потеряет силу установленная правительством предельная цена на газ для населения.

Однако цена на газ — это не самое сложное условие для Киева. МВФ озвучил претензии к Украине © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

Когда ждать денег

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что осталось пять ключевых пунктов в работе с МВФ.

«Это завершение в конце марта или отопительного сезона, как мы обещали, верхнего ограничения цены на газ, согласование макропоказателей 2022-2023 годов. И три ключевых вопроса — это судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), это закон об усилении уголовной ответственности за недобросовестное декларирование и закон о НАБУ», — сказал глава правительства.

По его словам, до июня планируется подписание staff level agreement, чтобы потом транш кредита одобрил Совет директоров МВФ.

Тем не менее, аналитики Bank of America прогнозируют, что пересмотр программы МВФ для Украины может быть отложен на III или IV квартал 2021 года. Эксперты считают, что благодаря низким потребностям в финансировании бюджета в начале года Киев может сосредоточиться на внутренней политической повестке дня.

«Украине все-таки потребуется сделать прорыв в решении хотя бы одного из оставшихся вопросов, чтобы разблокировать дальнейший прогресс в программе», — говорится в аналитической записке Bank of America Global Research.

Аналитики считают, что прогресс в реализации «маяков» МВФ может быть достигнут на весенней сессии Верховной Рады, что позволит добиться прорыва в переговорах до середины лета. Глава Минфина Украины спрогнозировал «какое-то решение» МВФ по новому траншу © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України

Без принципиальных разногласий

Как рассказал Украина.ру источник, знакомый с ходом переговоров, обсуждаемые с МВФ вопросы в реальности объединены в четыре большие группы.

Первая — финансы. Это ветка переговоров, которую с МВФ ведет Министерство финансов. Там обсуждается вопрос, связанный с дефицитом государственного бюджета, вопросы допустимости потолка государственного долга.

Там же идет дискуссия по поводу роста в рамках экономико-метрических моделей, которые использует украинский Минфин, и тех, которые использует МВФ. Эта дискуссия не носит принципиального характера, и она больше техническая.

Вторая ветка вопросов касается Национального банка Украины.

«Они постоянно на связи, и у них, как я понимаю, тоже проблем нет. НБУ предлагал внести несколько изменений и в закон о банковской деятельности, и в закон о Нацбанке.

Изменения, которые хотят внести, касаются усиления роли НБУ, независимости Национального банка. Там обсуждаются опять-таки технические детали в рамках изменений.

Здесь тоже нет никаких сомнений, что это будет сделано, поскольку изначально инициатива принадлежит украинской стороне, а не МВФ», — рассказал источник.

Еще одна ветка — это функционирование энергетического рынка. Но она столь незначительна, что ее и не выделяют отдельно. По словам нашего источника, обсуждение ведет Министерство энергетики, и периодически в переговоры включается Кабмин.

А судьи кто? Послы G7 сообщили Зеленскому, что делать, чтобы получить деньги МВФ © goodfon.ru

«Но после того как украинская сторона дала объяснение, что это временная мера, связанная с пандемией (проблемой, которую испытывает вся мировая экономика, и экономика Украины, в частности), и в таких условиях государство вынуждено поддерживать свое население, это было воспринято МВФ.

Плюс подобные меры не столь уж редки и в других странах, необязательно по энергетическому рынку, но в принципе, когда устанавливаются ценовые потолки на короткий промежуток времени. Это совсем не означало, что Украина против рынка в энергетике, она — за, просто иногда рынки не являются эффективными, и тогда государство должно вмешаться.

Это короткая дискуссия, и здесь не должно возникнуть проблем. Тем более что МВФ не против одинаковой цены на газ для населения в любой месяц года», — пояснил собеседник издания.

Кроме того, в этой же ветке переговоров параллельно дискутируют по поводу «специфики украинской энергетики», в частности, возобновляемых источников энергии. МВФ не интересует структура и баланс, но волнует вопрос, где брать деньги на погашение долгов перед инвесторами в зеленую энергетику.

Главный камень преткновения

Четвертая и, пожалуй, самая главная ветка переговоров связана с вопросами судебной системы и антикоррупционной архитектуры. И здесь даже не дискуссия, а проблемы с таймингом.

Нужно было время, чтобы принимать законодательство и делать какие-то подвижки, которые, к слову, не требует МВФ, а сам президент Зеленский. Чтобы как-то двигаться в этом направлении, нужно было проводить консультации и внутри украинского экспертного сообщества, и с депутатами.

А с депутатами это не просто дискуссии, их нужно было еще и убеждать — почему, как и для чего это нужно. И это было не просто. Важно было параллельно заручиться поддержкой, что эти подвижки соответствуют современным стандартам, поэтому нужно было быть на постоянной связи с Венецианской комиссией. Всё это затянуло процесс. Есть ли жизнь на Украине без денег МВФ? © REUTERS, Yuri Gripas//File Photo

«Насколько я понимаю, есть прогресс по всем этим основным веткам переговорного процесса. Да, переговорный процесс затянулся, но технически Украина остается в программе МВФ. Но тут есть еще и политический окрас.

И Зеленский говорил о том, что условные «темные силы» пытаются всеми возможными способами не дать продолжиться сотрудничеству Украины с МВФ. И тут уже не просто экономика, а политэкономия — очень многое будет привязано к политике. Потому что практически все политические силы разного спектра, начиная от «Европейской солидарности» и «Голоса» и заканчивая ОПЗЖ, поднимают любой экономический вопрос, любую экономическую дискуссию на свои политические знамена.

По мнению источника, именно судебная реформа и антикоррупционная архитектура вызывает больше всего опасений. По всем остальным пунктам все понятно и проблем быть не должно — украинская сторона сама этого хочет.

«Это не так просто — принять необходимые изменения в законодательство. Идет внутренняя дискуссия. Я не могу однозначно сказать, что Украина пойдет на выполнение этих условий МВФ», — заключил наш собеседник.