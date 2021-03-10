Представительство непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 9 марта заявило, что ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе с каждым днем становится все более угрожающей

Ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил журналистам, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе. По словам дипломата, «наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооружённых сил Украины и размещение боевой техники ВСУ в жилых районах».

По информации СМИ, Киев перебрасывает к линии соприкосновения боевую технику и боеприпасы. Ранее Владимир Зеленский заявил о переходе к плану «Б» в реализации Минских соглашений.

Что происходит? Действительно ли в Киеве решили силовым методом решать проблему Донбасса?

«Прикрыть госпереворот»

Киев пытается вести себя жестко в отношении Донбасса, для того чтобы оправдать государственный переворот, затеянный президентом Владимиром Зеленским, считает российский политолог Сергей Марков.

По его словам, есть несколько версий, но «наиболее вероятная состоит в том, что Зеленский осуществляет все эти действия для того, чтобы понравиться администрации Байдена, которая, как они уверены, настроена очень русофобски».

«Зеленскому это нужно для того, чтобы администрация Байдена поддержала тот государственный переворот, который он де-факто сейчас осуществляет, пытаясь запретить самую популярную оппозиционную силу «Оппозиционная платформа-За жизнь» и разгромить ее медийные, финансовые и организационные ресурсы», — пояснил Марков в интервью изданию Украина.ру. Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил

Он добавил, что есть и другая версия, которая состоит в том, что «это не инициатива Зеленского, а инициатива администрации Байдена, которая ставит целью постепенное размораживание конфликта в Донбассе, для того чтобы возобновить войну в июле-августе перед выборами в Госдуму», чтобы они прошли на фоне санкций и с последующей попыткой организовать «российский майдан и свержение Владимира Путина».

При этом Марков ещё раз подчеркнул, что наиболее реалистичной ему кажется версия, что происходит, скорее, имитация, и «это инициатива Зеленского, чтобы подавить любую критику этого фактического государственного переворота со стороны Евросоюза и США».

«Украине никто не поможет»

В Киеве воодушевлены примером Карабаха, когда Турция оказала военную помощь вооруженным силам Азербайджана, отметил в интервью изданию Украина.ру политтехноолог Марат Баширов. По его словам, «они (власти Украины. — Ред.) думают, что им удастся осуществить такой же сценарий».

«Но мне кажется, что они очень серьезно заблуждаются. Параллель здесь проводить невозможно. Ни одна из стран не окажет такую же поддержку Украине, как Турция оказала Азербайджану», — высказал своё мнение эксперт.

Тем не менее, по его словам, такие люди в украинском руководстве остаются. Донбасс: Минский процесс. Кровавое перемирие © скриншот видео Украина.ру

«Это в первую очередь вызвано тяжелой социально-экономической ситуацией в стране. В этом есть элемент авантюры, чтобы отвлечь население, может быть, запугать в связи с тем, что падает рейтинг и у господина Зеленского, и у его партии «Слуга народа», — считает Баширов.

Политолог Виталий Третьяков выразил сомнение в том, что "Вашингтон, а тем Более Брюссель, Берлин дадут Зеленскому внятный и четкий приказ о вооруженном вторжении в ДНР и ЛНР".

«Но то, что из разных точек западного истеблишмента будут поступать сигналы разной интенсивности, поощряющие это, совершенно очевидно», — отметил он. Что касается Зеленского и его возможных решений, то Третьяков подчеркнул: «Нужно быть полным безумцем, чтобы даже при поддержке Запада пойти на такой шаг».

Начать переговоры о «Минске-3»?

Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что действительно существует риск обострения на востоке Украины или даже риск чего-то большего, «когда некоторые горячие головы, вдохновленные опытом Азербайджана в Карабахе, решат нечто подобное провернуть и на Донбассе». Андрей Золотарев: Обострение в Донбассе начнется, как только закончится распутица © Facebook, Золотарев Андрей

«Вопрос только в том, насколько далеко все зайдет и какие цели преследует Киев. Может, зацепившись за Донецк и Горловку, частично зайдя в города, начать переговоры о «Минске-3» условно (это может быть уже и не «Минск», судя по отношениям с Белоруссией), но уже с более сильных позиций, диктуя условия», — сказал эксперт. Или же, продолжил он, «речь идет о том, чтобы, собственно, довести ситуацию до того, чтобы продемонстрировать Европе оскал русского медведя и вернуть европейцев к той солидарной позиции, которая была в 2014 году в отношении антироссийских санкций».

Что будет — пока можно только гадать. Во всяком случае, отметил Золотарёв, «для миролюбивого сценария не пришлось бы стягивать технику». При этом эксперт подчеркивает, что любые планы имеют характерную особенность — они не исполняются.

"Говоря о планах, — пояснил свою позицию Золотарев, — собственно, в 2008 году расчет (грузинской стороной — Ред.) строился на том, что Россия не вмешается, хотя, по-моему, со спутников прекрасно было видно движение к Рокскому тоннелю. Но расчет строился на том, что все пройдет в рамках того сценария, на который опирался [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили"

Как известно, этот план экс-президента Грузии не оправдался и Россия разгромила грузинскую армию в считанные лни и часы. "Поэтому, еще раз подчеркиваю, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью", — заключает Золотарев.