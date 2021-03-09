Через украинскую границу перемещаются запрещённые товары, валюта и драгоценные металлы на миллионы долларов. И всё это — по «зелёному коридору»

Если границу закрывают, значит, это кому-то нужно

Недавно на таможенном посту «Ягодин» Волынской таможни контрразведчики СБУ совместно со следователями ГБР задержали грузовое транспортное средство с дипломатическими номерными знаками. На нём чиновники МИД Украины пытались перевезти в Европейский союз: 140 тыс. долларов США, 67,2 тыс. евро, 11,6 тыс. польских злотых; почти 16 кг изделий из золота (ориентировочная стоимость 15 млн грн.); табачные изделия в количестве 8826 блоков (на 1,5 млн грн.). До задержания микроавтобус пересек границу Украины 50 раз. Министерство контрабандных дел Украины. Что и как вывозят за границу дипломаты © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Задержанными оказались двое сотрудников посольства Украины в Польше. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, их немедленно отозвали из долгосрочной зарубежной командировки, их работа в посольстве завершилась. Кроме того, Кулеба сообщил, что против дипломатов начато дисциплинарное расследование.

«Расследование будет тщательным и быстрым. Конечно, презумпцию невиновности никто не отменял. Но по результатам расследования я буду готов принимать любые решения», — отметил глава МИД.

По словам Кулебы, то, что произошло на границе, — «случай для МИД вопиющий».

В то же время министр забыл сообщить, что этот случай — не единичный и в посольствах занимаются контрабандой давно и плотно.

Причина проста: заработок на перевозке запрещённого товара превышает дипломатический в разы. При этом в МИД знают о том, что сотрудники консульств и посольств, особенно в странах ЕС, занимаются контрабандой, но закрывают на это глаза.

Риск быть разоблачённым наступает только тогда, когда приходит пора менять представителей Украины за кордоном. Тут уже дипломатические привилегии и иммунитеты не срабатывают.

Несколько лет назад муж первого секретаря посольства Украины в Словакии показал таможенникам и пограничникам дипломатический паспорт и подписанное женой письмо, гласившее, что «микроавтобус перевозит дипломатический груз и не подлежит контролю». Таможенников письмо не убедило. Муж дипломата устроил скандал, угрожал вызовом консула и т.д. Таможенники связались с МИД Украины и после получения разрешения на осмотр микроавтобуса обнаружили в нём 5 685 тысяч блоков сигарет стоимостью 620 тысяч гривен. И сигареты, и микроавтобус изъяли. В итоге супругу задержанного отозвали со службы. Её карьера в дипломатии завершилась. «Три грека в Одессу везут контрабанду». Взлет и падение греческого бизнеса в Одессе XIX века © Public domain

Но занимаются контрабандой не только украинские дипломаты. В начале «нулевых» сотрудница американского посольства покидала Украину с контейнером, полным культурных и исторических ценностей на десятки миллионов долларов. На часть из них она предъявила таможенникам поддельные документы. Контрабанду изъяли.

А в прошлом году пограничники задержали почетного консула Латвийской Республики в городе Ужгороде и Закарпатской области Юрия Игнатко. Он пытался перевезти в Венгрию 6550 пачек сигарет.

Потери на миллиарды долларов

Сотрудники таможни на пунктах пропуска не скрывают, что контрабанда на границе процветает. В МВД говорят, что ущерб от нелегальных перевозок достигает $4 млрд в год. Экономисты же уверяют, что эту цифру нужно умножать на два или даже на три.

Один из основных экспортных товаров — сигареты. По итогам 2019 года Украина стала лидером по контрабанде табачных изделий в Европу. Ежегодно через границу перевозят 8-9 млрд сигарет. Бизнес выгодный: на Украине пачка стоит 90 евроцентов, в Будапеште — 4 евро, в Италии и Франции — 5-7 евро.

На втором месте по популярности у контрабандистов — древесина. Среднегодовые объемы вырубок постоянно растут, доход контрабандистов составляет $350-450 млн в год. По объемам поставок нелегального леса в Европу Украина опережает все другие страны мира.

Ещё в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает борьбу с контрабандой и коррупцией на таможне. С этой проблемой решили бороться путём смены кадров. Однако это не помогло: начальники таможни менялись, а серые схемы оставались.

Один из глав Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов предлагал криминализировать контрабанду подакцизных товаров — алкоголя и сигарет. Таможенная служба даже подала законопроект «О криминализации контрабанды подакцизных товаров», который сейчас находится на согласовании в Кабинете министров Украины. «Страна-контрабанда»: Суздальцев рассказал, как Запад лоббирует интересы Белоруссии © Владимир Трефилов

При этом профессиональные таможенники утверждают, что для того, чтобы раз и навсегда избавиться от контрабанды, достаточно поднять стоимость сигарет до уровня европейских.

Вывозят всё, что хотят

Органы власти не только не пытаются воспрепятствовать контрабанде, но и напротив — извлекают из деятельности контрабандистов выгоду.



«Как-то оказался невольным свидетелем происходящего на одном из таможенных постов в Закарпатской области. На моих глазах без досмотра, а значит, с контрабандным грузом отправляли четыре фуры. Я спросил, а почему так, и в ответ услышал, что одна фура едет по звонку из Кабмина, вторая — по звонку из АП, третья — из Верховной Рады, а четвёртая — местного барыги», — рассказывает изданию Украина.ру один из сотрудников Госпогранслужбы.

Как утверждает генерал-майор налоговой милиции в отставке Юрий Атаманюк, сегодня за ситуацию с контрабандой ответственен министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Вообще в любом государстве три ключевых министра. Первый — министр финансов, потому что о какой реформе образования можно говорить, если нет денег, или о поддержке медиков, если нет денег. Второй — министр внутренних дел, и третий — министр иностранных дел, который в Штатах имеет статус госсекретаря. Поэтому, если министр финансов выполняет чьи-то просьбы или команды, это его проблемы. Он функционально отвечает за эту ситуацию, значит, он во главе этой проблемы», — отмечает Атаманюк.

Ещё одной острой проблемой является то, что во главе таможни ставят абсолютно некомпетентных людей, которые тоже пытаются заработать на контрабанде.

Всё это приводит к тому, что контрабанда на границах Украины процветает.