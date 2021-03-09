Удивительная география первых памятников Тарасу Шевченко

9 марта 1814 года родился Тарас Шевченко. В это трудно поверить, но первые два полноразмерных памятника Шевченко были сооружены почти одновременно в небольшом райцентре Ромны Сумской области (на то время – Харьковской губернии) и… в Москве. Да-да, в той самой Москве, которая якобы «устраивала повсеместно русификацию и уничтожала всё украинское»

Полиция поймала «палачей» Тараса Шевченко в Ивано-Франковской области © Facebook Руслана Марцинкива

В 1881 году в бывшем Новопетровском укреплении (Форт-Шевченко) на полуострове Мангышлак был сооружён небольшой мраморный бюст. Стоял он до 1920 года, пока не был снесён какими-то революционерами.

В 1899 году во Львове была сделана попытка установить бронзовый бюст Шевченко, выполненный польским скульптором Циприаном Годебским в Париже. Разрешение получено не было, бюст хранился у русинских активистов и сейчас является экспонатом Национального музея Львова.

Третий бюст был установлен в 1900 году в Харькове. Инициатором его установки была жена банкира Алексея Алчевского. Поставили его в Мироносицком саду, недалеко от поместья Алчевских и женской воскресной гимназии, которой покровительствовала Христина Алчевская.

Автором бюста, изготовленного в 1898 году, был маститый скульптор, профессор Петербургской академии искусств Владимир Беклемишев. Скульптура была установлена без разрешения городских властей и простояла лишь около года. Потом она хранилась в семье Алчевских, с 1933 года — в Картинной галерее Шевченко в Харькове. После войны ее перевезли в киевский Национальный музей Тараса Шевченко.

Первым портретным памятником Шевченко на Львовщине стал бюст, установленный на средства жителей села Лисиничи около Львова в 1911 году.

Ещё один харьковский бюст был помещён в нише фасада Крестьянского дома, который открыли в 1912 году.

В 1913 году в Винниках появился бюст неизвестного скульптора из мастерской А. Яворского. Во время войны он был повреждён, восстановить его не удалось.

Все эти памятники были небольшими бюстами.

Первый полноразмерный памятник Шевченко был открыт в городе Ромны Сумской области 27 октября 1918 года. Бетонный памятник в стиле конструктивизма соорудил уже довольно известный на тот момент украинский скульптор, автор памятника княгине Ольге на Михайловской площади в Киеве Иван Кавалеридзе. В Ромнах он оказался не случайно: Киев в это время был перегружен беженцами из России, возможности снимать жильё были ограниченны, и скульптор поехал в родные места — он происходит из села Новопетровка на Роменщине. Уже при советской власти Кавалеридзе создал в Ромнах два памятника в стиле кубизма — «Прикованный Прометей» и «Освобождённый труд».

Фигура сидящего Кобзаря была установлена на постаменте в виде холма. Высота — около 3 метров. На постаменте — слова из стихотворения Шевченко «Марку Вовчку. На пам'ять» (1859): «…І оживу, і думу вольную на волю, із домовини воззову».

Этот памятник был поставлен на месте, где в 1845 году стояла палатка Шевченко на Роменской ярмарке (она была настолько знаменита, что к городу провели одну из первых в Российской империи железных дорог). Кавалеридзе помогали печник (а со временем Заслуженный артист РСФСР и Народный — УССР) Степан Шкурат и исторический консультант Григорий Вашкевич, лично знавший поэта. Шкурат был натурщиком.

В 1982 году памятник реконструировали, на основе бетонной скульптуры сделали новую — бронзовую. Работы выполняли скульпторы В. Клоков и Б. Довгань и архитектор Ф. Юрьев.

Бетонная фигура при изготовлении формы раскололась, и её не очень удачно собрали. Сейчас оригинал находится на Андреевском спуске около музея И. Кавалеридзе.

История же второго ростового памятника началась летом 1918 года, когда В.И. Ленин выступил с инициативой установки в Москве памятников выдающимся революционерам, философам, деятелям науки и искусства. В том числе — Шевченко.

Вообще история первых памятников, установленных при советской власти, сама по себе довольно интересна и поучительна. Создавали их скульпторы-модернисты, и изображения получались довольно затейливые. Достаточно вспомнить Михаила Булгакова (очерк «Киев-город»): «Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо». Один из немногих уцелевших монументов этого периода — памятник Вацлаву Воровскому в Москве. Такое впечатление, что пьян или покойный советский дипломат, или скульптор, или зритель…

Шевченко, однако, повезло. Работа была поручена скульптору Сергею Волнухину (автору памятника первопечатнику Ивану Фёдорову в Москве), который думал над созданием такого памятника ещё с дореволюционных времён. Он изобразил Кобзаря в гипсе.

Памятник был установлен в начале Рождественского бульвара, почти на Трубной площади, 3 ноября 1918 года. На фото с митинга в связи с открытием памятника видна выступающая Александра Коллонтай на фоне плакатов на украинском языке.

В 1920 году было принято решение установить памятник на постоянный гранитный постамент (и, вероятно, отлить его в бетоне). Он был демонтирован и перенесён в мастерскую скульптора, но тот заболел, переехал в Геленджик (тогда там никакого «дворца» ещё не было, но мало ли…) и там умер.

В истории этих двух памятников удивительны три момента.

Во-первых, памятник в Ромнах был установлен при Украинской державе гетмана Скоропадского, а в Москве — при советской власти. Очевидно, идеологическое наполнение памятников было разным: для украинских националистов Шевченко — украинский поэт, для коммунистов — революционный демократ. Но на конечном результате это никак не отразилось.

Во-вторых, удивительная синхронность открытия двух памятников.

Даже если дата открытия памятника в Ромнах дана по старому стилю (вероятность этого есть — во всяком случае, вопрос автора поставил сотрудников музея Кавалеридзе в тупик), всё равно разрыв составляет менее месяца. Мистика какая-то.

В-третьих, памятники очень похожи.

В обоих случаях Шевченко сидит на вершине холма или кургана, что отсылает к тексту стихотворения «Заповiт»: «Як умру, то поховайте мене на могилі» («могилами» на Украине называли курганы).

Вполне вероятно, что у обоих памятников был единый живописный или фотографический источник. Нам, однако, обнаружить его не удалось — наиболее известная картина такого типа написана в 1875 году Константином Трутовским, но на ней Шевченко в казацкой шапке и с кобзой.

Такая вот удивительная история с географией и хронологией…