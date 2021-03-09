Со свойственной политтехнологу и политическому философу Дмитрию Выдрину образностью и с необыкновенной учтивостью и уважением к женщинам известный российский политический публицист рассуждает о месте и роли женщины в политике

Много раз уже вспоминал, что первая моя публикация в жизни была посвящена празднику 8 Марта.

Или, если быть точнее, зарубежным женщинам, которые отстаивают свои священные права. Глазам не верил, когда увидел свое имя под газетной статьей. Правда верил тогда, что женщины мира не жалеют хрупких сил, сражаясь за право быть избранными в парламент или, скажем, возглавить профсоюз. В Союзе было проще — квоты слабому полу во все представительские органы. А в профорги как раз насильно выдвигали именно дотошных сотрудниц, чтобы морочались с путевками, курсовками и квадратными метрами. Поэтому я и следил зорко лишь за более трудной политической судьбой их товарок в дальнем зарубежье.

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Массовый заход барышень в политику вроде обозначился на «майданах». Мне довелось побывать на самых знаменитых из них в Азии, Африке, Европе. Дважды на украинском. Да, там в палатках протеста слабого пола было немало. Но для себя уяснил, что «майдан» везде — это собрание несостоявшихся мужчин и некрасивых женщин. Очень некрасивых! Ну да, если нет форм, то надо требовать реформ… В общем, тема не грела. И вдруг резко обозначился тренд «грации». Только с легкой поправкой на время. Если в Древней Греции «грацией» называли красоту, проявляющуюся в движении, то сейчас она стала проявляться в политическом стремлении.

Почти одновременно в самых различных странах проявились писаные красавицы, которые могли бы изменить судьбы своих стран.

Опять терзают воспоминания. Так случилось, что в середине девяностых мыл алмазы на реке Оранжевой, что аккурат между Намибией и ЮАР. Место было одно из самых диких в мире. Жара — оглушающая. Ночью, чтобы немного остыть, ездили на открытом пикапе по черной сланцевой пустыне. Наверное, там и снимали покорение астронавтами Луны. И вот в призрачном свете фар я увидел светлый инородный объект.

Оказалось — клочок бумаги, неведомо как занесенный за сотни миль от цивилизации. Еще более странным было то, что он являлся обрывком странички русского журнала. Но самыми странными были пара фраз неведомого текста. Там было сказано, что в период полной деструкции, турбулентности и растерянности, когда никому и ничему нельзя верить, доверять можно только критериям эстетическим. Красота не обманет!

Много позже мне довелось говорить в шатре с правителем, воином, провидцем Муаммаром Каддафи о будущем планеты и его страны. Он предсказывал сложные времена для мира и трагические для своей родины. «Выхода нет?» — спросил я. «Разве что дочь моя Айша», — ответил великий мудрец. «Она умная?» «Она красивая!»

Запомнил. Безуспешно пытался с ней встретиться. Смотрел на фотографии. Действительно, красавица, спортсменка, комсомолка… Хотя нет, в комсомольском возрасте она уже была генералом. Генерал-лейтенантом. Но это не важно. Ливии военные уже не помогут. Разве что красота спасет…

Женский праздник: что съесть, чтобы всегда «цвести» © СС0, pixabay Дональд Альфредович. А ведь шанс был! Надо только больше было слушать жену-красавицу Меланию и дочку-прелестницу Иванку… А он: «Джулиани, Джулиани…» И еще помнить, что от жен надо принимать стратегические советы, а от дочерей — тактические. Не путать: «Бабе — цветы, дитю — мороженое…» Но может, хоть сейчас поручит своим девчонкам воссоздание партии по правильной парадигме. Хорошую семейную партию всегда можно конвертировать в эффективную политическую. А красота конвертируется во всё.

Хитро мир устроен. Против каждого недуга всегда есть противоядие. Каждая кошка знает. Хотя люди — не все. Но факт остается фактом: даже сложнейшие политические проблемы всегда имеют свое решение. Еще раз напомню слова Лиона Фейхтвангера о том, что вокруг полно ответов, надо только знать, к каким они подходят вопросам. Так вот: красивая женщина — это ответ на энтропию социально-политического хаоса. Красота — это гармония. А только гармония способна победить сам хаос.

Поэтому появление в той или иной стране на политическом небосклоне грациозных дам для меня предсказание и колоссальных испытаний на этой территории, и указание на способы их преодоления.

Но тут очень важно быть объективным. Историю не обманешь. Нельзя выдавать желаемое за действительное. Это мужчину ум делает красивым. А женщину красота делает умной. И ничего с этим не поделаешь. Не станет неуклюжая белорусская кухарка решением безусловных страновых проблем. Значит, проблемы там еще не вышли на тот критический уровень, когда история бросает в бой последний ресурс.

Ну, и не будет нимфетка с лицом немолодой лошади ответом на сложнейшие вопросы российской действительности. Значит, история еще не напрягается на шестой части земной суши…

Украинки рассказали о самых нежеланных подарках на 8 Марта © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк

Но вот замечательная Украина беспокоит. Подлинные красавицы, политические грации, королевы шарма идут косяком. Очаровательная коммунистка Оксана Калетник могла бы уже навести в свое время шороху в местном политикуме, если б не попутала главную красную формулу «мир хижинам, война дворцам». Ксюш, «война дворцам» вовсе не означает, что те надо завоевывать и обживать.

Очаровательная юристка Елена Лукаш уже ходила в президенты. Власть еще не завоевала, но поклонники множатся, как на дрожжах белоруски. Только, Лен, право красоты выше, чем красота права.

Очаровательная журналистка-телеведущая Оксана Марченко уже намекнула, что пойдет в президенты. Только, Оксан, следи за дискурсом. Нельзя говорить «я топаю к власти». Королевы не топают, а порхают. И нельзя повторять внешнюю стилистику ранней Тимошенко. Как не стоит заимствовать смысловой контент у поздней Тумберг…

И еще. Грации не приходят во власть надолго. Слишком по-разному устроены мужчины и женщины. Для первых всё, включая ближних, ресурсы власти. Для вторых всё, включая саму власть, инструменты для своего близкого. Не верите? Спросите у беспокойного духа Эвиты Перон…

Но это придирки любя. Кто-то из див возьмёт власть неизбежно, иначе б природа не наградила их красотой. То есть в данном случае — миссией. А это последний довод королев.