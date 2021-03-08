Женский праздник: что съесть, чтобы всегда «цвести»

Сегодня женщины всего мира празднуют свой день - 8 Марта, а мужчины традиционно одаривают их повышенным вниманием и, конечно, цветами. Задумывались ли вы, что цветы можно не только расставлять по вазам, но и есть? Журналисты издания Украина.ру составили список съедобных цветов и необычных рецептов из них

Фаршированная настурция

Настурция является официальным символом 40-летия брака. На вкус она острая и пикантная, как кресс-салат.

1. Сорвите три большие горсти настурции. Делать это нужно по возможности ближе ко дню сервировки стола, но не в самый последний момент. Цветки должны полежать в холодильнике несколько часов.

2. Смешайте 250-300 граммов творожного сыра, 1 мелко нарезанный зубчик чеснока и также измельченное перо зелёного лука.

3. Добавьте в смесь цедру половины лимона.

4. Фаршируйте подготовленной смесью цветки. Прикройте начинку лепестками. Немного нажмите в центр цветка, придавливая сырную начинку.

Паштет из настурций

1. 250 граммов цветков настурции измельчить в блендере или мясорубке.

2. Добавить 3 зубчика измельченного чеснока и 100 мл майонеза. Полученная смесь идеальна для приготовления бутербродов.

Цветочная яичница

1. Шесть яиц взболтать с двумя столовыми ложками воды и добавить немного тёртого сыра. Поперчить и посолить.

2. Вымыть цветки тыквы и календулы, положить на сковороду и залить яичной смесью. Жарить на среднем огне.

Салат из одуванчиков

Для следующего рецепта понадобятся листья одуванчика. Их можно отыскать в любом пригороде. Вкус у них немного землистый и ореховый.

1. Измельчите руками 120-150 граммов листьев одуванчика.

2. Растворите в кастрюле с холодной водой чайную ложку соли, замочите там листья на 10 минут. Затем откиньте листья на сито, разложите на бумажном полотенце и подсушите.

3. Доведите до кипения воду в чистой кастрюле, растворив в ней еще ложку соли. Добавьте зелень и варите 3-4 минуты. Откиньте листья на сито и обдайте очень холодной водой.

4. Прогрейте на сковороде (на среднем огне) 2 столовые ложки оливкового и 15-20 граммов сливочного масла. Тонко нарежьте половинку луковицы и обжарьте полукольца в смеси масел. Добавьте туда же четвертинку чайной ложки молотого красного перца чили. Обжаривайте все минут пять, пока лук не станет мягким.

5. Добавьте в сковороду зубчик мелко нарезанного чеснока, готовьте еще полминуты.

6. Сделайте огонь посильнее и добавьте листья одуванчика. Готовьте, помешивая, пока не испарится вся жидкость (3-4 минуты). Приправьте солью и чёрным перцем. Подавайте на стол.

«Мёд» из одуванчиков

Так называемый мёд или варенье из одуванчиков делают из цветков растения. Цветки должны быть желтыми (не белые пушистые). Обычно их собирают с утра и до обеда — в это время они распускаются. На 350-400 мл мёда из одуванчиков потребуется не менее 50 цветков.

1. Промойте цветки в воде. Ножницами срежьте только желтые лепестки бутонов. Они придадут десерту янтарный цвет. Горькую зеленую часть бутона лучше в варенье не добавлять.

2. Выложите цветки в казан или сотейник, залейте 150 мл воды, добавьте 1-2 щепотки лимонной кислоты. Поместите емкость с цветочной массой на плиту, включив максимальный нагрев, доведите до кипения и протомите 2-3 минуты. Этого времени с лихвой хватит, чтобы жидкость окрасилась в желтый цвет.

3. Процедите содержимое емкости через мелкое ситечко, удаляя жмых полностью.

4. В жидкость всыпать 350 граммов сахара и поместить емкость еще раз на плиту, включив средний нагрев. Довести до кипения и проварить до выкипания жидкости в два раза, примерно 30 минут. Без добавления лимонной кислоты сладкая масса засахарится.

5. Когда масса уварится и действительно станет похожа на жидкую карамель, выключить нагрев, но не давать остывать в емкости! Перелить сладкую массу в банку или в другую емкость с крышкой, поместить на холод. Охлаждаясь, мёд еще больше загустеет и станет тягучим, плотным.

6. После этого подавать к столу с чаем. Такой мёд можно добавлять в различные десерты, использовать при создании маринадов, смузи, напитков.

Хранится такой продукт может до 1-2 месяцев на холоде.

Миндальные лепёшки с сиренью.

Сирень относится к семейству маслиновых, но вряд ли кулинарное сочетание маслин с душистой сиренью будет удачным. Сирень сладкая и очень ароматная, поэтому она весьма уместна в десертах.

1. Смешайте 400-450 граммов муки, 50 граммов сахара, половину чайной ложки разрыхлителя, столько же пищевой соды и щепотку соли.

2. Нарежьте 30-35 граммов сливочного масла маленькими кубиками и перемешайте их с сухой смесью до образования крошек.

3. Смешайте 200 г сметаны (жирность 20%), семена половины стручка ванили, 20-30 г рубленного жаренного миндаля и стакан цветов сирени. Добавьте к подготовленной массе, быстро замесите тесто вручную.

4. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Разрежьте его на треугольники, переложите их на противень, застеленный бумагой для выпекания. Слегка присыпьте сахаром. Выпекайте при 180°С 12-15 минут.

Леденцы из маргариток

Маргаритки растут по всему земному шару, некоторые разновидности есть даже в Антарктике. Листья маргаритки богаты витамином C, у них отчётливый пряный вкус.

1. Смешайте 320-350 г сахара, 1/8 чайной ложки винного камня (при необходимости можно заменить на несколько капель лимонного сока) и 110-130 мл питьевой воды. Варите на слабом огне в сотейнике с толстым дном, затем снимите с огня и добавьте ароматизатор (1-3 капли фруктового или ягодного ароматического пищевого масла).

2. Разлейте по формочкам для приготовления леденцов и украсьте цветками маргариток каждый леденец. Аккуратно залейте каждый цветок несколькими каплями сахарной смеси, чтобы его полностью зафиксировать. Оставьте до полного застывания.

Розовый сироп и сладкие лепестки

Все виды роз съедобны, если удалить белую часть лепестков (она горькая). В основном розы едят и готовят на Среднем Востоке и в Северной Африке. Из них делают сиропы и ароматную воду для выпечки и сладостей, а также варенье и лукум.

Сироп

Собирать розы для сиропа лучше всего утром. Перепробуйте лепестки роз на вкус — они не должны горчить. На это влияет несколько факторов: не только сорт, но и почва, погодные условия. Иногда достаточно удалить нижнюю часть лепестков, чтобы избавиться от горьковатого привкуса. Затем уложите их в стеклянную ёмкость ровными слоями, пересыпая каждый мелким сахаром и слегка приминая, и уберите в тёмное прохладное место. Через некоторое время лепестки дадут сок, и вы получите душистый и очень вкусный сироп, которым можно ароматизировать щербеты, компоты, ягодные соусы и добавлять в мороженое.

Засахаренные лепестки розы

1. Аккуратно отделите лепестки двух больших роз от стеблей и разложите на бумаге для выпечки или на силиконовом коврике.

2. Смешайте чайную ложку питьевой воды и одно яйцо, взбейте до однородности. Смажьте лепестки подготовленной смесью и сразу же посыпьте сахаром (160-180 граммов). Стряхните излишки и оставьте лепестки сохнуть на 24 часа. Лепестки затвердеют и смогут так храниться ещё три недели.

Фиалковые капкейки

Использование фиалок (виолы, анютиных глазок) в кулинарных целях стало модным ещё с тех времен, когда Тюдоры решили, что хотят есть разноцветные салаты и повара стали использовать для королевской трапезы виолы, примулы и первоцветы. Во времена королевы Елизаветы и в Викторианскую эпоху виолы в сочетании с лимоном использовались как десерт. Также разнообразные блюда подавали на стол, посыпая цветами как украшение.

1. Взбейте 80 г несоленого размягченного сливочного масла, 280 г коричневого сахара, 230-250 г муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли до однородной массы.

2. В отдельной миске смешайте 240 мл молока, четверть чайной ложки эссенции фиалки (виолы), два больших яйца. Взбейте венчиком до однородности.

3. Отмерьте 3/4 жидкой смеси и смешайте с масляной смесью. На слабых оборотах взбейте массу миксером, пока консистенция не станет гладкой и густой. Добавьте остатки жидкой молочной смеси и продолжайте взбивать до однородности.

4. Наполните 10-12 формочек для капкейков тестом на 2/3 и уберите в разогретую до 190°C духовку на 18-20 минут.

5. Для глазури аккуратно смешайте полкило сахарной пудры и 160 г несоленого размягченного сливочного масла (до полного растворения сахара). Смешайте 2 капли фиалковой эссенции с молоком (50 мл) и постепенно влейте в смесь масла и сахарной пудры. Добавьте 2-3 капли фиолетового пищевого красителя (по желанию) и взбивайте до тех пор, пока смесь не станет легкой и воздушной. Покройте глазурью каждый остывший капкейк с помощью кондитерской лопатки и украсьте лепестками засахаренных фиалок, приготовленных по примеру засахаренных лепестков роз.

Какие ещё цветы можно употреблять в пищу

Орхидея. Засахаривают и украшают цветами десерты, фруктовые салаты, а во Франции с орхидеями подают сыр и трюфели.

Календула, гвоздика, настурция. Обладают пикантным и пряным ароматами.

Цветы рукколы, базилика, лука, чеснока, кинзы, укропа, фенхеля, орегано, розмарина, шалфея, тимьяна, шафрана. Аромат и вкус этих цветов схожи с соответствующими листьями (пряностями, специями), более привычными для нас в употреблении.

Василёк полевой, клевер. Василёк имеет горькую чашечку, поэтому избегайте её употребления. Сладкие цветки клевера обладают лёгким лакричным оттенком.

Цветы цитрусовых, абрикоса, персика, яблони. Цветы лимона, апельсина, грейпфрута имеют сладкий вкус, пахнут приятно и слабо. Станут отличным дополнением к различным салатам, десертам, мороженому и напиткам, из них делают оранжевую воду. Также съедобными являются цветы абрикоса, персика и яблони.

Цветы тыквы, кабачка, редиса. Цветы тыквы и кабачка очень популярны в салатах, также их часто фаршируют мясом или овощами и запекают. Перед готовкой нужно удалить тычинки и колючие листья. Эти цветы не так ароматны, как цветы редиса, которые имеют выразительный перечный запах.

Подсолнечник. Лепестки подсолнечника съедобны, а его чашечка напоминает по вкусу артишоки.

Акация. Цветы белой и жёлтой акации кладут в салаты и пироги, варят из них варенье, настаивают вино.

Фуксия, гладиолус, лаванда, герань. Все эти цветы необычайно яркие и красивые, что неизбежно сделает любое блюдо притягательным и оригинальным. Фуксию можно подавать к салату, а гладиолус ещё и фаршировать. Лаванда — душистый и пряный цветок, по вкусу напоминающий камфару. Лаванда хорошо подойдёт к шоколадным десертам, мороженому, чаю. Лепестками герани можно посыпать сладкие блюда, ароматизировать ими запечённые фрукты.

Праздник для мужчин. Что надо съесть, чтоб быть брутальным © CC0, Pixabay Цветы мяты, монарды, жасмина, кервеля, иссопа анисового, вербены лимонной, мальвы (алтея), гибискуса, бузины. Цветы мяты, как и листья, обладают приятным ароматом. Этим же ароматом обладают красные цветки монарды. Цветки кервеля имеют нежный вкус и анисовый аромат, такими же свойствами обладает иссоп анисовый. Идеально для чая и десертов подойдут цветы вербены лимонной — эти прекрасные белые цветочки очень напоминают аромат лимона. Также в чай можно добавить цветы мальвы (алтея), гибискуса или бузины. Последние из-за кисловатого вкуса хороши в приготовлении лимонада и винного соуса, а гибискус может стать ярким украшением коктейлей или шампанского.

Несколько советов

• Лучшего всего использовать в пищу цветы, выращенные своими руками. В цветочных магазинах и лавках продаются букеты не для еды.

• Используйте свежесрезанные цветы или сушёные (засушить можно самостоятельно на открытом воздухе или купить в аптеке), а в пищу употребляйте только лепестки.

• Тщательно промывайте цветы, удаляйте пестики и тычинки, горькие места.

Внимание! Опасны для здоровья: цветы помидора и картофеля, фиалка в горшке (сенполия фиалкоцветная), гортензия, ландыш, нарцисс, душистый горошек, чина, рододендрон, молочай, амадей, морозник, бобовник, глициния, бругмансия душистая, лютики, олеандр, волчье лыко, беладонна, болиголов пятнистый, европейский бересклет, безвременник, наперстянка пурпурная.