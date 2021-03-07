Черное море — первое море, с которым связана история русского народа, да и всей России в целом. Именно на его берегах принял крещение князь Владимир. Именно по нему ходили в походы русские дружины. И именно к нему устремляются каждое лето миллионы отдыхающих.

Земля героев и богатства: Благодаря Ющенко Украина сохранила остров, но потеряла море
Земля героев и богатства: Благодаря Ющенко Украина сохранила остров, но потеряла море
© commons.wikimedia.org, Mykola Rozhenko

Несмотря на это, очень часто об этом море люди отзываются с пренебрежением. А ведь делать этого не стоит.

Черное море — бедное море

Один из самых популярных мифов о Черном море гласит: это бедное рыбой и всякими морскими гадами море. Тут нет ни устриц, ни тигровых креветок или кальмаров — в общем, разочарование для гурмана. А чревоугодник со стажем доверительно сообщит вам, что тот же стамбульский балык-экмек делается не из свежевыловленной в Босфоре мраморно-черноморской скумбрии (ее в проливе не видели несколько десятков лет), а из норвежской замороженной макрели.

На самом деле в гастрономическом плане Черное море может дать фору иным морям. За черноморским калканом турецкие браконьеры в иные времена доплывали чуть ли не до одесских берегов. Черноморская устрица, популяцию которой сейчас восстанавливают энтузиасты, считается вкуснее атлантической. А за усиленное уничтожение другого деликатеса — рапанов — черноморцы вам скажут спасибо. Этот пришелец, появившийся в Черном море в 1947 году, уничтожает популяции мидий, что делает море грязнее. Ну а о вкусовых качествах известного одесского специалитета — жареных бычков — и говорить не стоит. Приятным дополнением к пиру станет и вино с виноградников близ Черного моря. Виноделием здесь начали заниматься еще древние греки. Кто знает, может, именно дары Черного моря вдохновили Константина Коровина на его знаменитую картину?

Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм
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А что делать тем, кому охота не есть, а смотреть на морских обитателей? Ведь в Черном море нет ни морских котиков, ни касаток, а дельфины встречаются редко.

Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас
Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас

На самом деле и тюлени, и другие китообразные помимо дельфинов в Черном море есть. Тем, кто хочет посмотреть на черноморских тюленей-монахов, нужно поехать в Болгарию. Именно здесь — на родине Филиппа Киркорова, предсказательницы Ванги (она умерла, но ее предсказания по-прежнему выходят и касаются самых актуальных новостей) и коньяка «Слынчев бряг» — и живут немногочисленные популяции этого вида.

Есть в Черном море и морские свиньи — «азовки». Они, конечно, не касатки, но тоже очень красивы. Вместе с афалинами и дельфинами-белобочками они могут напугать незнающего человека: их плавник можно принять за акулий. Акулы в Черном море тоже есть. Но людей они боятся гораздо больше, чем те их.

Черноморская акула катран невелика — в среднем около метра-полутора. Впрочем, хоть у этого малыша и нет больших зубов, как у ее старших сестер, катран не так уж безобиден. На его плавнике есть ядовитый шип. Поэтому бывалые черноморские рыбаки знают: брать в руки эту акулу нужно с чрезвычайной осторожностью.

Не стоит одарять своим презрением Черное море и любителям дайвинга. Пускай здесь нет таких кораллов, как в Египте, но зато в Египте нет подводной Эйфелевой башни и телефона-автомата. А в Черном море — у мыса Тарханкут — есть. Даже памятник Ленину — и тот стоит там под водой.

Тем же, кому охота посмотреть на морских обитателей, можно погружаться практически в любой прибрежной части Черного моря. Ниже — видео, сделанное под Черноморском (бывшим Ильичевском). Как видно на нем, Черное море — красивое море.

Конечно, из-за браконьеров и плохой экологии рыбы в Черном море не так много, как раньше. А некоторые виды и вовсе находятся под угрозой уничтожения. Черноморского осетра, севрюгу, лосося да и ту же скумбрию встретишь, увы, уже не так часто, как раньше. И это еще раз заставляет нас бережно относиться к морям.

Край больших начальников. Пять мифов о Днепропетровске
Край больших начальников. Пять мифов о Днепропетровске
© АлександрБеленький/macos.livejournal.com

Черное море — задворки цивилизации?

Один из популярных стереотипов о Черном море гласит: оно неинтересно, это задворки цивилизации. То ли дело средиземноморские страны Европы, Израиль, Египет с их тысячелетней историей! А если вспомнить о Гоа и Таиланде с их буддийскими и индуистскими храмами и ашрамами, то и иной черноморский патриот может впасть в уныние.

Делать этого, конечно же, не стоит. Достаточно вспомнить, что Черное море с его берегами и течениями подробно изображено в древнейшем дошедшем до нас перипле — древнегреческой лоции. Речь о «Перипле ойкумены», датируемом IV веком до нашей эры. Считается, что «Перипл ойкумены» был основан на трудах Скилака Кариандского, известного древнегреческого морехода, жившего в VI веке до нашей эры. Перипл этот был существенно переработан два века спустя, ведь появились новые причерноморские колонии.

Впрочем, при жизни Скилак уж точно знал о Черном море и населяющих его берега народах. А уже в следующем столетии, в V веке до нашей эры, полицейскими в Афинах становятся выходцы с берегов Черного моря — скифы. Именно они появляются в скандальных сценах пьес Аристофана, которого в древнем мире знали как Комика.

«Гражданин, пройдемте», — эту фразу подвыпившие афиняне того времени слышали из уст древних черноморцев.

Среди черноморцев было и немало довольно богатых людей. И тут речь не только о скифах (кстати, им был один из греческих Семи мудрецов — Анахарсис), но и о жителях греческих причерноморских полисов. Те поставляли в Афины зерно и подчас становились проксенами — представителями своих полисов в Афинах.

Нужно ли говорить, что Черное море было активно представлено в древнегреческой культуре: именно по нему плыли аргонавты в Колхиду. Именно на его берегах Геракл сошелся со змееногой богиней, которая позже родила от него Агафирса, Гелона и Скифа — прародителей одноименных племен. И именно в Черном море был остров, куда богиня Фетида перенесла тело своего сына — героя Ахилла (существует он и сейчас — это остров Змеиный, которым владеет Украина).

Край Черемоша и Прута, или Пять мифов и стереотипов о Буковине и буковинцах
Край Черемоша и Прута, или Пять мифов и стереотипов о Буковине и буковинцах
© livejournal.com/dergachev_va

А теперь немного сравнений: Париж был основан в качестве небольшого поселения галлов в III веке до нашей эры, Лондон — в I веке уже нашей эры. А первое государство на территории Таиланда появилось лишь во II веке нашей эры, когда эти земли вошли в состав кхмерской империи Бапном.

Остается добавить, что и после того, как древнегреческие полисы завоевали римляне, Черное море не «выпало из истории». Во II-I веках до нашей эры оно почти что стало внутренним морем Боспорского царства. Тогда его царя — Митридата IV Евпатора  удалось победить лишь будущему сопернику Юлия Цезаря — Гнею Помпею.

А к моменту взятия Рима в V веке готами Алариха богатейшим городом на Земле был Константинополь, располагавшийся на берегах Босфора — пролива, ведущего из Черного в Мраморное море.

Черное море стало почти что внутренним для Османской империи в XV-XVI веках, а уже в XIX веке оно стало полем битвы между четырьмя империями: Османской, Британской, Французской — с одной и Российской — с другой стороны. Помощь им оказывали Сардинское королевство и Королевство Греция соответственно.

В общем, чем-чем, а задворками цивилизации Черное море никак не назовешь.

Украинские Мальдивы и родина командира первого русского ледокола: что скрывает юг Николаевской области
Украинские Мальдивы и родина командира первого русского ледокола: что скрывает юг Николаевской области
© commons.wikimedia.org, Vystorobskiy CC BY-SA 4.0

Черное море — бессмысленно в военном плане?

«Нет никакого смысла держать на Черном море сильный флот, это бутылка с узким горлышком-Босфором, а тот — в руках у Турции», — говорят критикующие траты на российский флот скептики.

При этом они забывают конвенцию Монтрё о статусе проливов, согласно которой черноморские державы могут проводить через пролив свои военные суда и корабли, предварительно уведомив Турцию. Та может запретить прохождение лишь в том случае, если посчитает, что это непосредственно угрожает ей войной.

Единственное ограничение, которое есть у черноморских держав — это проведение по проливу авианосцев. Впрочем, ни во времена СССР, ни во времена РФ это не составляло проблемы. Ведь советские авианосцы, строго говоря, были не авианосцами, а авианосными крейсерами. Поэтому и Северный, и Тихоокеанский флот СССР без проблем получили построенные в Николаеве авианосцы.

При этом конвенция Монтрё ограничивает нахождение военных судов нечерноморских государств в Черном море сроком в 21 день. Вряд ли бы об этом ограничении договаривались для «ненужного с военной точки зрения» моря.

В годы Великой Отечественной войны немцы в «бессмысленное в военном плане» Черное море по суше и по рекам, с большим для себя трудом направили несколько подводных лодок. И это вдобавок к военно-морским силам Румынии. Базировались немецкие подлодки в румынском Констанце. Одной из этих лодок была U9, которой ранее командовал прославленный немецкий подводник Вольфганг Лют. Эту лодку назвали в честь другой U9, которая в сентябре 1914 года под командованием Отто Ведигена в течение часа потопила три британских крейсера: «Хог», «Абукир» и «Кресси», чем среди прочего нанесла унизительнейшее поражение Гранд-Флиту. На рубке «черноморской» U9, как и на «оригинале» времен Первой мировой, был Железный крест. И этот знак лодка «отработала» еще под командованием Люта.

Да и на Черном море она попортила крови советским морякам. В итоге она затонула от бомбежки. Ее пытались восстановить и даже зачислили в состав ВМФ СССР, но позже отказались от этой идеи. А крест с этой подлодки все желающие могут увидеть в музее Черноморского флота в Севастополе.

Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм
© commons.wikimedia.org, К.Е.Сергеев

Анти-Пьемонт, или 5 мифов и стереотипов о Галичине и галичанах
Анти-Пьемонт, или 5 мифов и стереотипов о Галичине и галичанах
© real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк
Необходимость содержать в Черном море мощный флот продемонстрировала и война в Грузии. Тогда грузины, кстати, попытались применить против российского ВМФ «москитный флот». В итоге два грузинских катера затонули, а еще три «ретировались».

Еще одним красноречивым свидетельством военного потенциала Черного моря является постоянное «дежурство» в нем американских кораблей. Сейчас США задумали обойти конвенцию Монтрё. Они строят свой операционный центр в украинском Очакове, из которого будут управлять номинально украинским флотом (правда, состоящим в том числе и из американских судов, подаренных Украине).

Черное море — самое синее море?

«Самое синее в мире Черное море мое», — пел матрос с «Кометы».

Пожалуй, это единственный стереотип, с которым и сложно, да и не особо хочется спорить. Научным способом определить, какое море самое синее, практически невозможно. Да и в ясный солнечный день, глядя на Черное море, сложно поверить в то, что есть море еще более синее. Впрочем, если посмотреть на картины знаменитого черноморца Ивана Айвазовского, можно понять, что у Черного моря оттенков неисчислимое множество.

 