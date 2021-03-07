Некоторые люди с пренебрежением относятся к Черному морю. Мол, что в нем такого? А ведь это одно из самых интересных морей мира

Черное море — первое море, с которым связана история русского народа, да и всей России в целом. Именно на его берегах принял крещение князь Владимир. Именно по нему ходили в походы русские дружины. И именно к нему устремляются каждое лето миллионы отдыхающих. Земля героев и богатства: Благодаря Ющенко Украина сохранила остров, но потеряла море © commons.wikimedia.org, Mykola Rozhenko

Несмотря на это, очень часто об этом море люди отзываются с пренебрежением. А ведь делать этого не стоит.

Черное море — бедное море

Один из самых популярных мифов о Черном море гласит: это бедное рыбой и всякими морскими гадами море. Тут нет ни устриц, ни тигровых креветок или кальмаров — в общем, разочарование для гурмана. А чревоугодник со стажем доверительно сообщит вам, что тот же стамбульский балык-экмек делается не из свежевыловленной в Босфоре мраморно-черноморской скумбрии (ее в проливе не видели несколько десятков лет), а из норвежской замороженной макрели.

На самом деле в гастрономическом плане Черное море может дать фору иным морям. За черноморским калканом турецкие браконьеры в иные времена доплывали чуть ли не до одесских берегов. Черноморская устрица, популяцию которой сейчас восстанавливают энтузиасты, считается вкуснее атлантической. А за усиленное уничтожение другого деликатеса — рапанов — черноморцы вам скажут спасибо. Этот пришелец, появившийся в Черном море в 1947 году, уничтожает популяции мидий, что делает море грязнее. Ну а о вкусовых качествах известного одесского специалитета — жареных бычков — и говорить не стоит. Приятным дополнением к пиру станет и вино с виноградников близ Черного моря. Виноделием здесь начали заниматься еще древние греки. Кто знает, может, именно дары Черного моря вдохновили Константина Коровина на его знаменитую картину?

А что делать тем, кому охота не есть, а смотреть на морских обитателей? Ведь в Черном море нет ни морских котиков, ни касаток, а дельфины встречаются редко. Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас

На самом деле и тюлени, и другие китообразные помимо дельфинов в Черном море есть. Тем, кто хочет посмотреть на черноморских тюленей-монахов, нужно поехать в Болгарию. Именно здесь — на родине Филиппа Киркорова, предсказательницы Ванги (она умерла, но ее предсказания по-прежнему выходят и касаются самых актуальных новостей) и коньяка «Слынчев бряг» — и живут немногочисленные популяции этого вида.

Есть в Черном море и морские свиньи — «азовки». Они, конечно, не касатки, но тоже очень красивы. Вместе с афалинами и дельфинами-белобочками они могут напугать незнающего человека: их плавник можно принять за акулий. Акулы в Черном море тоже есть. Но людей они боятся гораздо больше, чем те их.

Черноморская акула катран невелика — в среднем около метра-полутора. Впрочем, хоть у этого малыша и нет больших зубов, как у ее старших сестер, катран не так уж безобиден. На его плавнике есть ядовитый шип. Поэтому бывалые черноморские рыбаки знают: брать в руки эту акулу нужно с чрезвычайной осторожностью.

Не стоит одарять своим презрением Черное море и любителям дайвинга. Пускай здесь нет таких кораллов, как в Египте, но зато в Египте нет подводной Эйфелевой башни и телефона-автомата. А в Черном море — у мыса Тарханкут — есть. Даже памятник Ленину — и тот стоит там под водой.

Тем же, кому охота посмотреть на морских обитателей, можно погружаться практически в любой прибрежной части Черного моря. Ниже — видео, сделанное под Черноморском (бывшим Ильичевском). Как видно на нем, Черное море — красивое море.

Конечно, из-за браконьеров и плохой экологии рыбы в Черном море не так много, как раньше. А некоторые виды и вовсе находятся под угрозой уничтожения. Черноморского осетра, севрюгу, лосося да и ту же скумбрию встретишь, увы, уже не так часто, как раньше. И это еще раз заставляет нас бережно относиться к морям. Край больших начальников. Пять мифов о Днепропетровске © АлександрБеленький/macos.livejournal.com

Черное море — задворки цивилизации?

Один из популярных стереотипов о Черном море гласит: оно неинтересно, это задворки цивилизации. То ли дело средиземноморские страны Европы, Израиль, Египет с их тысячелетней историей! А если вспомнить о Гоа и Таиланде с их буддийскими и индуистскими храмами и ашрамами, то и иной черноморский патриот может впасть в уныние.

Делать этого, конечно же, не стоит. Достаточно вспомнить, что Черное море с его берегами и течениями подробно изображено в древнейшем дошедшем до нас перипле — древнегреческой лоции. Речь о «Перипле ойкумены», датируемом IV веком до нашей эры. Считается, что «Перипл ойкумены» был основан на трудах Скилака Кариандского, известного древнегреческого морехода, жившего в VI веке до нашей эры. Перипл этот был существенно переработан два века спустя, ведь появились новые причерноморские колонии.

Впрочем, при жизни Скилак уж точно знал о Черном море и населяющих его берега народах. А уже в следующем столетии, в V веке до нашей эры, полицейскими в Афинах становятся выходцы с берегов Черного моря — скифы. Именно они появляются в скандальных сценах пьес Аристофана, которого в древнем мире знали как Комика.

«Гражданин, пройдемте», — эту фразу подвыпившие афиняне того времени слышали из уст древних черноморцев.

Среди черноморцев было и немало довольно богатых людей. И тут речь не только о скифах (кстати, им был один из греческих Семи мудрецов — Анахарсис), но и о жителях греческих причерноморских полисов. Те поставляли в Афины зерно и подчас становились проксенами — представителями своих полисов в Афинах.

Нужно ли говорить, что Черное море было активно представлено в древнегреческой культуре: именно по нему плыли аргонавты в Колхиду. Именно на его берегах Геракл сошелся со змееногой богиней, которая позже родила от него Агафирса, Гелона и Скифа — прародителей одноименных племен. И именно в Черном море был остров, куда богиня Фетида перенесла тело своего сына — героя Ахилла (существует он и сейчас — это остров Змеиный, которым владеет Украина). Край Черемоша и Прута, или Пять мифов и стереотипов о Буковине и буковинцах © livejournal.com/dergachev_va

А теперь немного сравнений: Париж был основан в качестве небольшого поселения галлов в III веке до нашей эры, Лондон — в I веке уже нашей эры. А первое государство на территории Таиланда появилось лишь во II веке нашей эры, когда эти земли вошли в состав кхмерской империи Бапном.

Остается добавить, что и после того, как древнегреческие полисы завоевали римляне, Черное море не «выпало из истории». Во II-I веках до нашей эры оно почти что стало внутренним морем Боспорского царства. Тогда его царя — Митридата IV Евпатора — удалось победить лишь будущему сопернику Юлия Цезаря — Гнею Помпею.

А к моменту взятия Рима в V веке готами Алариха богатейшим городом на Земле был Константинополь, располагавшийся на берегах Босфора — пролива, ведущего из Черного в Мраморное море.

Черное море стало почти что внутренним для Османской империи в XV-XVI веках, а уже в XIX веке оно стало полем битвы между четырьмя империями: Османской, Британской, Французской — с одной и Российской — с другой стороны. Помощь им оказывали Сардинское королевство и Королевство Греция соответственно.

В общем, чем-чем, а задворками цивилизации Черное море никак не назовешь. Украинские Мальдивы и родина командира первого русского ледокола: что скрывает юг Николаевской области © commons.wikimedia.org, Vystorobskiy CC BY-SA 4.0

Черное море — бессмысленно в военном плане?

«Нет никакого смысла держать на Черном море сильный флот, это бутылка с узким горлышком-Босфором, а тот — в руках у Турции», — говорят критикующие траты на российский флот скептики.

При этом они забывают конвенцию Монтрё о статусе проливов, согласно которой черноморские державы могут проводить через пролив свои военные суда и корабли, предварительно уведомив Турцию. Та может запретить прохождение лишь в том случае, если посчитает, что это непосредственно угрожает ей войной.

Единственное ограничение, которое есть у черноморских держав — это проведение по проливу авианосцев. Впрочем, ни во времена СССР, ни во времена РФ это не составляло проблемы. Ведь советские авианосцы, строго говоря, были не авианосцами, а авианосными крейсерами. Поэтому и Северный, и Тихоокеанский флот СССР без проблем получили построенные в Николаеве авианосцы.

При этом конвенция Монтрё ограничивает нахождение военных судов нечерноморских государств в Черном море сроком в 21 день. Вряд ли бы об этом ограничении договаривались для «ненужного с военной точки зрения» моря.

В годы Великой Отечественной войны немцы в «бессмысленное в военном плане» Черное море по суше и по рекам, с большим для себя трудом направили несколько подводных лодок. И это вдобавок к военно-морским силам Румынии. Базировались немецкие подлодки в румынском Констанце. Одной из этих лодок была U9, которой ранее командовал прославленный немецкий подводник Вольфганг Лют. Эту лодку назвали в честь другой U9, которая в сентябре 1914 года под командованием Отто Ведигена в течение часа потопила три британских крейсера: «Хог», «Абукир» и «Кресси», чем среди прочего нанесла унизительнейшее поражение Гранд-Флиту. На рубке «черноморской» U9, как и на «оригинале» времен Первой мировой, был Железный крест. И этот знак лодка «отработала» еще под командованием Люта.

Да и на Черном море она попортила крови советским морякам. В итоге она затонула от бомбежки. Ее пытались восстановить и даже зачислили в состав ВМФ СССР, но позже отказались от этой идеи. А крест с этой подлодки все желающие могут увидеть в музее Черноморского флота в Севастополе.

Анти-Пьемонт, или 5 мифов и стереотипов о Галичине и галичанах © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк

Еще одним красноречивым свидетельством военного потенциала Черного моря является постоянное «дежурство» в нем американских кораблей. Сейчас США задумали обойти конвенцию Монтрё. Они строят свой операционный центр в украинском Очакове, из которого будут управлять номинально украинским флотом (правда, состоящим в том числе и из американских судов, подаренных Украине).

Черное море — самое синее море?

«Самое синее в мире — Черное море мое», — пел матрос с «Кометы».

Пожалуй, это единственный стереотип, с которым и сложно, да и не особо хочется спорить. Научным способом определить, какое море самое синее, практически невозможно. Да и в ясный солнечный день, глядя на Черное море, сложно поверить в то, что есть море еще более синее. Впрочем, если посмотреть на картины знаменитого черноморца Ивана Айвазовского, можно понять, что у Черного моря оттенков неисчислимое множество.