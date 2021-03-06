Бурное течение политической жизни Украины в начале 2021 года не может не отразиться на текущих рейтингах политических сил и их лидеров. Предыдущие данные, которые мы анализировали, показывали рост доверия президенту на фоне электоральной стагнации и падение поддержки ОПЗЖ. А что сейчас?

5 марта Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, проведённого 2-3 марта среди 2,5 тыс. украинцев.

Оптимизм и доверие к политикам

Данные нынешнего исследования в целом подтверждают тенденции, выявленные предыдущим опросом, который группа проводила 22-23 февраля.

Уровень социального оптимизма довольно высок, хотя и не рекордный.

Считают, что страна идёт в неправильном направлении 69% опрошенных, что в правильном — 22%. Это примерно соответствует данным прошлого месяца и лучше, чем было в январе — 73% и 16%.

Естественно, что в такой ситуации уровень доверия в политикам не может быть высоким.

Лидером рейтинга по-прежнему является Владимир Зеленский, которому доверяет 43% опрошенных, но не доверяет — 55%. Этот результат так же несколько лучше, чем в январе, когда было 37% к 60%. Последний раз число доверяющих президенту было больше числа не доверяющих в июне прошлого года.

Дальше следуют Юлия Тимошенко, которой доверяют 28%, Пётр Порошенко — 25% и Юрий Бойко — 24%. Число недоверяющих им заоблачное.

Социологи не опрашивали граждан относительно доверия Дмитрию Разумкову и Виталию Кличко, которые, традиционно, демонстрируют неплохие показатели.

Зато в списке появились Оксана Марченко и Сергей Стерненко, недавно появившиеся в политике.

Марченко доверяет всего 11% опрошенных её мужу Виктору Меведчуку — 15%), в то время как не доверяет — 50%. Не знает её 31% опрошенных. Это не противоречит мнению аналитиков, которые утверждали, что у Марченко нет антирейтинга. Его у неё и не было — ровно до тех пор, пока она не заявила о готовности идти в политику на стороне ОПЗЖ и Медведчука, у которых с антирейтингом всё в порядке (Медведчуку не доверяет 70%).

Стерненко доверяет 10%, и мы даже готовы понять их мотивацию — уголовник и убийца по-своему честен. Хотя подозреваем, что эти люди полагают его нацистом, что, конечно, не соответствует действительности — он примкнул к правым только потому, что в Одессе это гарантировало безнаказанность, поскольку почти любое преступление по умолчанию совершается против «ваты» (кстати, есть основания полагать, что его расчёт правильный и он в ближайшее время выйдет из тюрьмы). Не доверяет ему всего 26%, а не знают его — 58%.

Электоральные рейтинги

Тут ситуация мало отличается от прошлого месяца — прошло слишком мало времени, да и активность президента не так прекратилась, как утратила новизну. Определённых же результатов от этой активности нет.

Президентские рейтинги (в % от числа активных избирателей) выглядят сейчас так:

Владимир Зеленский — 22,5% (по данным исследования, проведённого 2-4 января, — 26%);

Пётр Порошенко — 15% (13%);

Юрий Бойко — 13% (его рейтинг несколько выправился — в феврале он был 11%, но в начале января — 17%);

Юлия Тимошенко — 11%.

Выявленный прошлым исследованием «Рейтинга» сдвиг сохранился, но неясно, удержится ли эта ситуация в дальнейшем.

Парламентский рейтинг:

«Слуга народа» — 19,5% (21,6%);

«Европейская солидарность» — 15% (14,5%);

ОПЗЖ — 14% (17%);

«Батькивщина» — 12% (11%).

Несколько более 5% имеют «Украинская стратегия Гройсмана» и «Сила и честь».

Борьба с эпидемией

Для начала отметим, что 53% опрошенных вообще не знают министра здравоохранения Максима Степанова, чьё имя звучит, казалось бы, из каждого утюга. При том, что 45% считают, что именно он отвечает за борьбу с эпидемией.

34% опрошенных считает, что число заболевших неизменно, 37% — что оно снижается, 20% — что оно росло. По данным официальной статистики заболеваемость постепенно росла и как раз 4 марта дала рекордные 10 тыс. в сутки.

56% поддерживают введение локдауна, в случае если заболеваемость будет расти (это они такие смелые потому что не верят, что она растёт).

Резюме

Если целью Зеленского было обезопасить себя и СН от конкуренции с ОПЗЖ, то он частично своей цели достиг. Но нет уверенности, что эта ситуация сохранится. Так или иначе, у избирателей Юго-Востока нет альтернативы — голосовать за СН и Зеленского в условиях, когда они ничем не отличаются от Порошенко, так себе выбор.