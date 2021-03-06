Первая неделя марта получилась для шоу-бизнеса Украины очень богатой на события. Символично, что в преддверии Международного женского дня происходили они в основном с представительницами прекрасного пола

Седокова и телевизионные «экскременты»

Украинская певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова на этой неделе не только попала в скандал, но несколько дней после него объясняла свое поведение.

Помощница главы ЦИК Украины лишилась работы из-за жалобы на секс-игрушку © Анжела Еременко/Фейсбук Максимом Галкиным, где присутствовали еще артистки Ольга Бузова и Виктория Боня. О каждой из них на программе показали по видео с подробностями личной жизни.

Ролик о себе Седоковой категорически не понравился, она обвинила ведущего и коллектив шоу в предвзятости, заявив, что информацию они извратили, выставив ее ветреной женщиной, которая все время вступает в брак и все время разводится.

«Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Меня ненавидят за то, что я все время поднимаюсь. Я безумно люблю мужа (Сейчас Седокова в третий раз замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. — Ред.). Я его выстрадала. Он ни разу не упрекнул меня за детей (их у певицы трое. — Ред.) и фото в трусах», — сказала певица.

Закатив скандал и выразив свое негодование, артистка покинула студию с высоко поднятой головой, даже не пожелав слушать доводы Галкина. В ответ на ее реакцию в директ певицы посыпались сообщения с просьбой объяснить свой поступок.

«Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла. И болото в комментариях разводить не нужно, не нравится — последовали моему примеру. Встали и вышли», — так ответила артистка фанатам.

Однако того самого «болота» избежать не удалось, и пост Седоковой о визите на российский «Первый канал» набрал больше тысячи замечаний по теме, большая часть из которых оказалась критическими.

«А я не поняла реакцию. Показали вашу жизнь. На что вы конкретно обиделись? Они что-то придумали там? Это все равно что вспомнить что-то из своей жизни и обидеться на себя. Детский сад. Программа-то здесь при чем?» — задалась вопросом одна из подписчиц звезды.

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«Это ужасно, что вы это посмотрели, это… го*но. И ужасно, что существует такая журналистика. Я приходила на программу, которая называлась "Селфмейд вумен" (женщина, которая сделала себя сама. — ред.), а не чтоб трусы мои стирали. Трусы свои я стираю сама и дома», — заявила Седокова.

К слову, сейчас Седокова уже третий раз в официальном браке. Впервые она вышла замуж за белорусского футболиста, капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича, у пары родилась дочь, но в 2014 году мужчина умер. Вторым мужем артистки стал бизнесмен Максим Чернявский, с ним у певицы тоже родилась дочь, но проживает девочка с отцом в США.

Позже были отношения с танцовщиком Сергеем Гуманом, пара сходилась и расходилась несколько раз, так и не обзаведясь общим потомством. Потом Седокова родила сына от предпринимателя Артема Комарова, с которым рассталась вскоре после родов.

С нынешним третьим супругом исполнительница заключила брак с баскетболистом Тиммой осенью 2020 года. К Седокой он ушел сразу после того, как в его первой семье родился ребенок.

Ротару и вечная молодость

Все секреты молодости украинской певицы Софии Ротару в конце прошедшей недели раскрыл пластический хирург Иван Володченков. Медик заявил, что 73-летняя артистка обязана не только здоровому образу жизни и целебному воздуху Крыма, но и талантливым рукам пластического хирурга.

Ирина Билык на концерте поддержала «верного Кернесу» Терехова © Ирина Билык/Инстаграм

«Могу сказать однозначно, что врач, который ее оперирует, отличный специалист. Работа сделана очень тонко и совершенно незаметна для окружающих. Невооруженным взглядом не сразу поймешь, что были проведены хирургические вмешательства: настолько у Ротару все смотрится гармонично и естественно», — рассказал хирург.

По его словам, после 60 лет пластические операции проводят уже крайне редко из-за повышенных рисков летального исхода, поэтому сейчас, пояснил Володченков, Ротару омолаживается у косметологов.

Врач уверен, что в лице певицы есть специальные нити, а вот филлерами она вряд ли балуется, от них появляются типичные отеки, а их у Ротару нет.

«Предполагаю, что певица омолаживается с помощью липофиллинга. Это очень популярная процедура, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, который потом вводится в скуловые области и области нижней челюсти. Считается, что этот жир более живучий и помогает добавить лицу необходимый объем, который у Ротару несколько лет назад не наблюдался», — добавил Володченков.

Единственное, что на сегодняшний день выдает возраст Ротару, говорит хирург, это лишний вес. По всей видимости, липосакцию хирурги делать уже не берутся, так как артистке давно за 60, и серьезное вмешательство уже крайне опасно. Поэтому, констатировал врач, худеть Ротару придется самостоятельно.

«Сваты»: смерть и новый сезон

За прошедшую неделю «Сваты» дважды заставили прильнуть к лентам новостей всех любителей украинского сериала. Сначала повод оказался более чем печальным: в понедельник, 1 марта, скончался один из актеров проекта.

«После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Мы будем очень скучать по тебе», — сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где артист работал.

Помимо работы в шестом сезоне «Сватов» актер из Харькова играл в «Ментовский войнах. Одесса», «Родных людях», а также служил в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве.

Незадолго до смерти Ивану Марченко исполнилось 44 года, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Кравченко показала, как «Сваты» изменились за 12 лет с начала сериала © кадр из сериала «Сваты» Семен Фурман.

В январе он отметил свое 70-летие, однако устроить юбилей артист не смог, в это время он боролся с коронавирусом. По его словам, работа над новым сезоном ленты совсем скоро может быть продолжена, несмотря на то что последние годы судьба комедии была действительно многострадальной.

«Попытка снять седьмой сезон сериала длится уже лет пять. Сначала началась война на Украине, потом там же запретили сериал. Несколько лет назад начали снимать в Минске, и когда в прошлом году в очередной раз взялись за проект, началась эпидемия. По последней информации, работу над "Сватами" продолжим этим летом», — заявил Фурман.

Первый сезон «Сватов» увидел свет в 2008 году, шестой и пока последний — в 2013-м. О продолжении работы или, наоборот, ее окончательном прекращении официальные представители проекта комментариев пока не давали.

«НеАнгелов» больше нет

Если фанаты «Сватов» еще не без надежды ждут продолжения любимой комедии, то поклонникам украинской группы «НеАнгелы» ждать больше нечего. Пару дней назад участницы коллектива заявили о распаде.

«В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и в пмс. А главное, во время двух беременностей — мы всегда были вместе. Это были прекрасные (но иногда такие же тяжелые) 5475 дней», — написала одна из солисток Слава Каминская.

Она заявила, что коллектив — уже в истории шоу-бизнеса, и дальше исполнительницы отправятся порознь каждая своим путем. Продюсер дуэта Юрий Никитин уточнил, что участницы давно переросли формат группы и теперь каждая будет строить отдельную сольную карьеру.

«Шок сегодняшнего утра», «Почему расстались? Как так? Я просто обожаю вашу группу, ваш дуэт. Я просто не представляю, как это вообще… Вы дополняете друг друга», «Ушла эпоха», «Слезы на глазах», — выразили свое мнение поклонники коллектива.

Отреагировали на новость и медийные персоны страны. В частности, певица Оля Полякова написала: «Не ну это жалко», а исполнительница Злата Огневич выразила надежду, что песни «НеАнгелов» еще много лет будут звучать в плейлистах ценителей.

К слову, Слава Каминская и Виктория Смеюха, которые были бессменными участницами группы с момента ее основания в 2006 году, за это время успели выпустить пять альбомов, в том числе композицию «Киев-Москва», которая объединяет влюбленных России и Украины.

Поцелуй Потапа и Тины Кароль вызвал у фанатов приступ тошноты © fantina/Инстаграм

В конце концов продюсер Никитин частично успокоил фанатов, уточнив, что обе солистки будут петь хиты «НеАнгелов», а периодически Каминская и Смеюха все же будут объединяться для выступлений на корпоративах и спецмероприятиях.

Весеннее обострение Порывай

Пока поклонники «НеАнгелов» обсуждали распад группы, ценители таланта другой уроженки Украины Людмилы Порывай писали гневные комментарии. Мать певицы Наташи Королевой дважды за прошедшую неделю заставила о себе поговорить.

«Пора собирать чемоданы в Россию»: украинского ведущего раскритиковали за участие в российском «Холостяке» © Никита Добрынин/Инстаграм

«Тебе все сделают на высшем уровне — будешь выглядеть на двадцать лет моложе. Про деньги не думай: все оплачу!» — приводит Порывай слова Королевой.

Однако, как призналась сама звездная мать, от такого заманчивого предложения она отказалась, мотивировав это тем, что каждый должен выглядеть таким, какой он есть, тем более что внешность не самое главное в человеке.

«Я не притворяюсь. Зачем из старухи делать молодуху? Я себя ощущаю не на 75 лет, конечно, но и не на 45. Вот на 55 — это точно. Душа моя всегда поет. Кроме того, Наташа не дает мне расслабляться. Сейчас приехала и говорит: "Давай что-нибудь отмочим! Из тебя энергия прет — не нужно электричество включать!" Я сопротивлялась: "Сейчас такая пора: люди не радуются счастью других, начинают осуждать"», — объяснила свое решение пожилая дама.

Между тем, на другие предложения своей поющей наследницы Порывай все же соглашалась, что вылилось в итоге в шквал хейта от подписчиков пожилой дамы. Речь идет о знаменитой фотосессии в стиле куклы Барби, на которой пенсионерка предстала в розовом фатиновом платье, босоножках цвета фуксии и короне.

«Наташа не дает мне расслабляться: "Мама, давай что-нибудь отмочим!" Я сопротивлялась, но она у меня если что-то задумала, то осуществит. "Мама, я заказала фотосессию. Ты меня туда отвезешь, а потом заберешь машину". Я думала, что буду шофером. А уже на месте выяснила, что фотосессию Наташа заказала для меня!!! Я кайфанула!» — рассказала женщина.

Пост с фотографиями, получившимися в тот день, собрал на страницах Порывай, Королевой и даже мужа последней Сергея Глушко (Тарзана) огромное количество едких замечаний. Люди называли пожилую даму, облачившуюся в образ принцессы, клоунессой и даже сравнивали со смазанной маслом залежалой колбасой.

По стопам Дженнифер Лопес: 67-летняя Успенская сделала операцию © Любовь Успенская/Инстаграм

«Видимо, весеннее обострение», «Чучело, ну посмотри на себя в зеркало», «Идиотизм… так себя вести старушке», «Ей на кладбище уже прогулы ставят», «В Кащенко ремонт», «Вот скоморохи», — получила Порывай новые эпитеты в свой адрес.

В поведении эпатажной пенсионерки уже совсем не угадывается Заслуженный деятель культуры Украинской ССР, которой Порывай является. В свое время она работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч» и профессором консерватории на Украине.

Полякова и «золотая» челка

Пока одни ругают ток-шоу, другие борются со старостью, а третьи наслаждаются беззаботной пенсией, украинская исполнительница Оля Полякова активно работает. Частью своей профессии артистка считает постоянное преображение, на что не жалеет ни сил, ни времени, ни тем более денег. На этой неделе «королева ночи» похвасталась очередным бьюти-преображением.

«У меня теперь есть челка», — прокомментировала обновление артистка.

Позже в общении с журналистами «Русского радио Україна» знаменитость уточнила, что заплатила за стрижку 5 тысяч гривен, что в переводе на рубли — 13 тысяч.

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Кстати, стала Полякова героиней многих СМИ и на прошлой неделе, когда в элитной квартире знаменитости из-за прохудившейся крыши многоэтажки обвалилась часть потолочных перекрытий. Какой сюрприз исполнительница приготовит своим поклонникам после 8 Марта, его на Украине не отменили в отличие от 23 февраля, узнаем уже через неделю.