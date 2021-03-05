Обе страны импортируют препараты от COVID-19. Но если Россия прикладывает усилия, чтобы не допустить в Словакии политического кризиса, возникшего из-за закупки «Спутника V», то Украине Соединённые Штаты в приказном порядке заявили, чем прививать население, не оставив Киеву права выбора

Не все страны смогли разработать собственные вакцины от коронавируса, и сейчас те, кому это удалось, делятся лекарствами с остальным миром. Одни государства предпочитают закупить все доступные препараты, доказавшие эффективность, чтобы в сжатые сроки привить как можно большую долю населения, другие делают ставку на конкретный препарат и применяют только его.

Каждый делает свой выбор, и это нормально. Ненормально, когда та или иная страна действует в борьбе с пандемией не так, как выгодно, исходя из её национальных интересов, а так, как её вынудили другие.

«Спутник» словацкого раздора

Договорённость с российской стороной о закупке вакцины «Спутник V» премьер-министр Словакии Игор Матович достиг в середине февраля, но члены правительства, представляющие правоцентристскую партию «За людей», выступили против сделки, призывая дождаться, когда препарат получит одобрение на уровне Евросоюза.

Матович подчеркнул, что те, кто придерживается такой позиции, просто хотят, чтобы «Спутника V» не было в Словакии, и надеются на вакцины, заказанные ЕС, но поставки сильно задерживаются, а в это время люди продолжают умирать, страна страдает от карантинных ограничений. Политик напомнил, что выдача разрешений на использование незарегистрированных лекарств — это обычная практика в Словакии, и призвал Министерство здравоохранения одобрить российскую вакцину от COVID-19. «В ЕС катастрофа с вакцинами» — Spectator объяснил интерес к Sputnik V © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

1 марта местная газета «Правда» сообщила, что Матович распорядился направить в Россию спецборт для доставки «Спутника V» в республику. В это же время премьер-министр написал на своей странице в Facebook, что на предстоящей неделе два больших решения значительно переменят Словакию, не приведя никаких подробностей.

Через несколько часов на пресс-конференции в аэропорту города Кошице он объявил, что транспортный самолёт Министерства обороны доставил первую партию российской вакцины, Братислава не стала дожидаться её одобрения Европейским агентством лекарственных средств, поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки человек, а применение «Спутника V» позволит ускорить процесс вакцинации населения на 40%.

Тогда же Российский фонд прямых инвестиций объявил, что Словакия зарегистрировала российскую вакцину, став, таким образом, 39-й страной в мире и вторым государством в ЕС, одобрившим применение «Спутника V». Регистрация препарата проходила по ускоренной процедуре на основе результатов клинических исследований в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии.

На следующий день в стране разразился политический кризис из-за российской вакцины. Министр здравоохранения Марек Крайчи подписал разрешение на применение «Спутника V» в стране на период до конца августа 2021 года (полную ответственность за вакцинацию этим препаратом берёт на себя врач, а пациент должен подписать документ, что ему известно об отсутствии регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств). А вице-премьер Словакии Вероника Ремишова объявила, что возглавляемая ею партия «За людей» (основанная бывшим президентом Словакии Андреем Киской) рассматривает возможность выхода из правительственной коалиции, в которую входят также правоцентристская партия «Обычные люди и независимые личности» Матовича, правоцентристское политическое движение «МЫ СЕМЬЯ» и либеральная партия «Свобода и солидарность».

Она обвинила премьер-министра в игнорировании февральского решения правительства об использовании в стране только тех препаратов от коронавируса, которые зарегистрированы в ЕС. С критикой выступил и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, представляющий партию «Свобода и солидарность»: он был недоволен, что Матович лично поехал в аэропорт встречать борт с российской вакциной, которую назвал «инструментом в гибридной войне, политическим инструментом, разделяющим жителей Словакии и западных стран в целом. Чехия попросила Путина отправить в страну вакцину «Спутник V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Эти заявления недостойны в нынешней ситуации в мире в связи с пандемией. Такие заявления выглядят странно, а иногда, мне кажется, даже дико, потому что сейчас концентрироваться надо на том, как преодолеть трудности, но уж точно не создавать новые подобными заявлениями. Это (поставки вакцины. — Ред.) не контрабанда, не контрафакт, не нарушение каких-то норм, это правительственная заявка», — прокомментировала позже заявление словацкого дипломата официальной представитель МИД РФ Мария Захарова.

Недовольна закупкой российской вакцины была и президент страны Зузана Чапутова, она заявила, что с уважением отнесётся к людям, выбравшим этот препарат, но призывать к его массовому использованию не будет.

Матович 3 марта со своей страницы Facebook раскритиковал своих коллег, политизирующих вопрос борьбы с коронавирусом: «Сотня людей в день умирает, но, вместо того чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике 2 млн эффективных вакцин, потому что они якобы неправильные — происходят из России.

Многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика. Они руководствуются девизом «чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий», которые очень хотят властвовать».

В интервью Radio Express радиоведущий спросил премьер-министра, что он пообещал России в обмен на поставку «Спутника V». Матович ответил: «Закарпатскую Украину», сразу же добавив, что это была шутка.

«Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — добавил он. Вакцина за новые земли? Шутка про "Спутник V", которая может парализовать Словакию © Пресс-служба партии "Обычные люди" | Пресс-служба партии "Обычные люди" | Перейти в фотобанк

Эта шутка словацкого политика спровоцировала нешуточный международный скандал. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбу, чтобы выразить протест из-за некорректных высказываний Матовича. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от главы правительства европейской страны извинений и предложил ему обменять на российскую вакцину несколько регионов Словакии.

Закарпатье принадлежало Австро-Венгерской империи, а после её распада в результате Первой мировой войны стало частью Чехословакии. По окончании Второй мировой войны 29 июня 1945 года регион в соответствии с договором между СССР и Чехословакией вошёл в состав Украинской ССР.

4 марта глава МИД Словакии принёс извинения своему украинскому коллеге за неуместные высказывания Матовича, отметив, что отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне.

Аналогично поступил и словацкий премьер-министр на своей странице в Twitter: «Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия. Украина — твой друг (последняя фраза написана по-украински), Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба (отмечены аккаунты политиков. — Ред.)».

Раз уж в этой истории фигурирует российская вакцина, журналисты попросили прокомментировать слова Матовича пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. А Зеленский против. Мир признал «Спутник V» научным прорывом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Всё это не более чем шутки, и мы это никак не хотим комментировать. Это нас не касается. Действительно, есть желание наших словацких партнёров и коллег получить эту вакцину, и РФПИ работает со словаками, будем удовлетворять их потребности. Это обычный режим, это не гуманитарная помощь, вакцина имеет свою стоимость, и эта стоимость пониже, чем у других вакцин», — ответил Песков.

В тот же день Матович сообщил, что накануне получил от производителя «Спутника V» предложение отменить без штрафных санкций подписанный контракт на поставку вакцины. Он уведомит об этом членов правительства, часть которых выступила против сделки, а также предложит общественности страны высказаться по вопросу, нужен ли Словакии «Спутник V».

«Полностью понимаю (позицию производителя вакцины. — Ред.). Если бы я был на его месте, то мне тоже было бы неприятно, когда кто-то злоупотребляет в политической борьбе спасающим жизни препаратом. Тем более в то время, когда другие 40 стран просят быстрее поставить им «Спутник V», — заявил глава правительства.

Украину оставили без выбора

Украина, как и Словакия, тоже не имеет собственной вакцины и зависит от поставок из-за рубежа. Если 13 октября прошлого года министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что можно закупать любой препарат, одобренный ВОЗ, вне зависимости от страны-производителя, то на следующий день подчеркнул, что российскую вакцину Киев не будет применять ни при каких обстоятельствах. Так категорически его позицию изменило одно событие — встреча с руководителем посольства США на Украине Кристиной Квин.

«Временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!» — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook по итогам мероприятия. Хотят ли украинцы прививаться? Как Посольство США в Украине разоблачает антивакцинацию © CC0, Pixabay

Видимо, американских дипломатов настолько обеспокоила теоретическая возможность закупки Украиной российского препарата, что они решили «вызвать на ковёр» члена правительства и дать не рекомендацию, а прямое распоряжение. Эта ситуация очень разозлила украинскую общественность.

«Чего удумали аборигены! Платить миллиарды не Большим Белым Людям, а кому-то другому! Аборигенам указали на их место. С чем главный шаман аборигенов сразу согласился. Это называется «конструктивный ужин». И хотя наше правительство на другой планете живёт, оно внимательно следит за всеми нами. И вовремя даёт по башке обнаглевшим папуасам. Нам всем очень повезло! У нас очень внимательная и заботливая колониальная администрация! Не то, что в каком-нибудь Ираке. Или в Ливии. Цените это, граждане папуасы», — заявил журналист Алексей Романов.

Юрист Андрей Портнов обратил внимание на тот факт, что раньше американские дипломаты выписывали Украине задания через неправительственные организации, агентурную сеть и своих представителей в органах власти, а теперь действуют напрямую — вызывая чиновников прямо в посольство и публикуя им указания через свой сайт. По его словам, в нормальном государстве власти должны были бы жестко отреагировать на такое грубое вмешательство, но Украина утратила независимость и субъектность.

Объяснение смене формата общения дал главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва: «Отчасти это можно объяснить деградацией американской дипломатии на украинском направлении. США уже настолько привыкли с 2014 года, что им не приходится ни с кем конкурировать за влияние на Киев, что всё чаще забывают о необходимости хотя бы изображать уважение к суверенитету». Украина так долго ждала вакцину от COVID-19, чтобы… выбросить © REUTERS, homas Peter/File Photo

Однако это ещё не всё. Осенью 2020-го директор Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины Татьяна Думенко объявила, что США, Китай и европейские государства приступают к третьей клинической стадии исследований разработанных ими вакцин и предложили украинцам принять участие в тестировании. То есть на своём населении испытывать препараты нельзя, а на украинцах — можно.

В этом контексте забавно смотрится заявление президента страны Владимира Зеленского, сделанное в начале февраля спустя неделю после публикации в авторитетном научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», подтвердившей её безопасность и эффективность на уровне 91,6%. Тогда он говорил, что украинцы не кролики, чтобы ставить на них эксперименты с российской вакциной.

По словам заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, история с вакциной лишний раз продемонстрировала несамостоятельность Киева.

Вот наглядные примеры отношения мировых держав с другими странами. В случае со Словакией Россия пытается предотвратить дальнейшее развитие внутриполитического кризиса, который так или иначе обострился из-за закупки «Спутника V», это вовсе не попытка лишить европейское государство доступа к вакцине — Москва готова оказать помощь в борьбе с пандемией всем, кто изъявит желание.

Украине же Соединённые Штаты в приказном порядке запретили применять российскую разработку, руководствуясь исключительно политическими мотивами, не задумываясь о людях, умирающих от коронавируса, мнение Киева никто не спрашивает. Вашингтон опасается хоть малейшего взаимодействия украинской и российской сторон, а как показывала мировая практика, сотрудничество в гуманитарной сфере может сблизить государства.

А вдруг постепенно отношения между Россией и Украиной начнут налаживаться? Американцам это совсем не нужно.