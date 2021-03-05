После разведения тяжелых вооружений на линии фронта в Донбассе особую ценность приобрели минометы калибра 60 мм, не запрещенные Минскими соглашениями. За пять-шесть лет Украина создала собственную индустрию по производству таких минометов и боеприпасов, а раньше активно закупала их на рынках Восточной Европы

30 сентября 2015 года стороны конфликта в Донбассе подписали договор об отводе от линии соприкосновения враждующих сторон вооружений калибром менее 100 мм, днем ранее ратифицированный в Минске представителями ОБСЕ и России. Затем начался отвод вооружений от линии фронта — сначала, с 3 октября 2015 года, была отведена бронетехника, а затем артиллерия и минометы.

Разведение завершилось 7 ноября 2015 года.

Борис Грызлов: Киев провоцирует военную эскалацию в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Гораздо интересней был другой вариант, о котором напомнил 25 июля 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов: «Перспективным для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений».

Как на Украине создавали свои 60-миллиметровые минометы

Собственно, не запрещены Минскими соглашениями 60-миллиметровые минометы были потому, что на 2015 год у воюющих сторон их и не было. Не было потому, что их не было в советских арсеналах, с которых вооружались обе стороны и где присутствовали только минометы калибра 82 и 120 мм. Причем 50-миллиметровые ротные минометы массово производились в СССР накануне и в годы Второй мировой войны, но после ее завершения были сняты с производства, а новые не разрабатывались, приоритет был отдан большим калибрам.

В сентябре 2013 года на выставке «Оружие и безопасность-2013» был представлен 60-миллиметровый миномет КБА-118, разработанный в киевском Конструкторском бюро «Артиллерийское вооружение». Миномет был очень похож на классическую американскую модель М2 образца 1940 года, а еще больше на упомянутый выше китайский Тип 63 образца 1963 года, имевший аналогичное характерное утолщение на середине дульной трубы.

Это неудивительно — как М2, так и Тип 63 представляют собой реплики очень удачного французского 60-миллиметрового миномета системы Брандта 1935 года, только в США его производили по лицензии, а китайцы нелегально и несколько дорабатывая.

НАТО обосновывается на морских рубежах Украины © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Lolita Lewis сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом, участие в миротворческих миссиях в Ираке и других странах, разработка легкого миномета стандартного для стран НАТО калибра была логичной. Однако дальше опытных образцов тогда дело не пошло.

Вновь КБА-118 был представлен на выставках военной продукции в 2016 году, например, 27 апреля 2016 года в селе Дивички (Киевская область) его даже лично осматривал Петр Порошенко. Но, судя по всему, в серию не пошел. На сайте КБ «Артиллерийское вооружение» он не фигурирует среди выпускаемой продукции.

На той же выставке военной продукции 27 апреля 2016 года свою модель М60-16 «Камертон» (первое время называвшийся просто М60) представил киевский завод «Маяк». Как и польский 60-миллиметровый миномет LM-60, о котором далее пойдет речь, М60 имел две модификации — пехотную и десантную, последнюю за счет малого веса (8 кг) военнослужащий мог переносить на себе и вести из нее огонь без двуноги, просто зафиксировав ногой и рукой.

15 марта 2017 года М60-16 «Камертон» был продемонстрирован на выставке вооружения, проводимой на базе одной из частей Сил специального назначения, а 26 июля 2018 года он прошел испытания на Гончаровском полигоне в присутствии Турчинова.

Однако в производство М60-16 «Камертон» так и не пошел. Возможно, против него сыграли проблемы с другой моделью того же завода — 120-миллиметровым М120-15 «Молотом», при испытаниях которого в 2016 — 2018 годах произошло четыре взрыва, в которых погибли в общей сложности около десяти украинских военных.

Больше повезло другому 60-миллиметровому миномету с похожим названием, из-за чего его часто путают с М60-16 «Камертон», — МП-60 от компании «Украинская бронехника», который также испытывался на Гончаровском полигоне 26 июля 2018 года, но тогда остался в тени модели от «Маяка».

Однако по итогу в «Белой книге-2018. Вооруженные Силы Украины», выпущенной Министерством обороны Украины, в разделе «Оснащение Вооруженных Сил вооружением и военной техникой в 2018 году» в графе «Испытания и перспективные разработки ВВТ» как раз упомянут «60 мм миномет МП-60», а в графе «Принятие на вооружение новых образцов ВВТ» разработанные тем же заводом «82 мм миномет УПИК-82» и «60 мм выстрел с осколочной миной UB80».

Как сообщило 20 августа 2020 года Министерство обороны Украины, ведомство, «проанализировав негативный опыт закупки минометов отечественного производства», произвело «закупку минометов калибра 60 миллиметров отечественного производства МП-60». Также сообщалось, что «принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 «Молот» (к этому времени была предложена доработанная модель. — Авт.), с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120».

О числе закупленных ВСУ изделий сообщил 25 августа 2020 года в интервью Defense Express руководитель «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас: «МП-60 принят на обеспечение (ВСУ. — Авт.)… В войска поставлено около ста единиц… УПИК-82 в 2018 году прошел государственные испытания и был принят на вооружение ВС Украины… Всего более 300 минометов УПИК-82 уже поставлены в войска».

Возникает логичный вопрос — если 60-миллиметровые минометы украинского производства были испытаны и попали в ВСУ только совсем недавно, значит ли это, что до этого ВСУ не стреляли из этого калибра в Донбассе? Нет. Стреляли, но из закупленных за рубежом минометов такого же калибра. И поиск таковых — это целый ребус.

Какие минометы Украина закупила в Польше?

В отчете Польши за 2016 год, представленном в сентябре 2017 года в секретариат Международного договора о торговле оружием (The Arms Trade Treaty, вступил в силу 24 декабря 2014 года), в графе «Минометы калибром менее 75 мм» указано количество в 50 единиц и страна, куда был осуществлен экспорт, — Украина. И все.

Авторы авторитетного военного блога bmpd в Живом Журнале 13 ноября 2017 года предположили и даже категорично утверждали, что речь идет про 60-миллиметровые минометы LM-60D, производимые на Тарнувском механическом заводе (Zakłady Mechaniczne Tarnów, сокращенно ZM Tarnów). Такую же трактовку дал 21 ноября 2017 года военный обозреватель «Одесского вестника» Алексей Коваленко: «Скорее всего, в данном случае речь идет о миномётах LM-60D, поставляемых в ВС Польши с 2001 года».

Логика проста — собственно, других минометов под НАТОвский калибр 60 мм в Польше и не выпускалось. Позже, в 2017 году, на вооружение польской армии будет принят еще один 60-миллиметровый миномет — LMP-2017, разработанный на том же ZM Tarnów, но в 2016-м он существовал разве что в виде опытных образцов.

Но возникает закономерный вопрос — почему же польские минометы не упомянуты в «Белой книге», ежегодно выпускаемой Министерством обороны Украины, в списке иностранного вооружения, апробированного ВСУ?

Откуда в ВСУ югославские минометы М57

При этом в «Белой книге-2017. Вооруженные Силы Украины» упомянуто: «По результатам выполнения Государственной целевой оборонной программы в 2017 г.:…допущено к эксплуатации в ВС Украины более 50 образцов ВВТ (вооружения и военной техники. — Авт.), в частности… 60-мм миномет М57».

Речь идет о миномете, производимом с 1957 года на заводе Prva Petoletka Namenska в городе Трстеник (Сербия). При этом данные о поставках минометов калибром менее 75 мм на Украину в отчетах, подаваемых в 2015 — 2017 годах Сербией в секретариат The Arms Trade Treaty, отсутствуют.

Очевидно, М57 были закуплены Украиной у одной из стран, которым ранее поставлялась популярная югославская модель миномета, скопированная с американского М2 образца 1940 года.

И вот в данных United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA), в целом аналогичных подаваемым странами в секретариат The Arms Trade Treaty, только более детализированных, в отчете Польши за 2016 год находим такое уточнение — 50 единиц минометов калибром менее 75 мм, поставленные Украине, это 60-миллиметровые М57.

Как мины из Сербии завозили на Украину через Польшу

Отдельная тема — мины ко всем упомянутым 60-миллиметровым минометам. Ведь незаряженное оружие не стреляет. Свое производства таких мин на Украине еще только налаживалось, надо было их покупать за рубежом.

«За минувшую неделю украинская армия получила… 30 тысяч 60-миллиметровых минометных выстрелов», — сообщила 19 апреля 2016 года на брифинге в Киеве начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины подполковник Оксана Гаврилюк.

Перед этим, 7 апреля 2016 года, официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко заявил на брифинге в Луганске: «Стало известно, что 5 апреля 2016 года на территорию Украины были поставлены мины для минометов М73 калибра 60 мм с территории Польши».

Позже появились доказательства.

29 апреля 2019 года была опубликована фотография неразорвавшейся мины, прилетевшей днем ранее на позиции ДНР в ходе мощного обстрела с украинской стороны. Маркировка мины — 60mm M73 HE TNT, серия — 02/16.

В декабре 2017-го один из военных ЛНР, ознакомившись с опубликованным «Военным телевидением Украины» видео учений ССО ВСУ, обратил внимание на то, что там присутствует типичная маркировка мин, выпускаемых заводом Krusik в городе Валево (Сербия).

Кстати, на видео, опубликованном 1 декабря 2017 года «Военным телевидением Украины», крупно показали и ящики с минами (правда, потом спохватились, удалили видео с YouTube и перезалили его уже с затертой маркировкой на минах и самом миномете, но сохранились скриншоты).

21 ноября 2019 года болгарский сайт Arms Watch опубликовал расследование «Сербское оружие ввозилось в Украину: доказательства применения контрабандных минометов против Донбасса». В тот же день президент Сербии Александр Вучич выступил с официальным заявлением, где признал, что 60-миллиметровые мины с завода Krusik были проданы сербской компании «Техноремонт», эта «компания купила 15 тысяч таких мин и продала их Nattan, польской компании, а не украинской, через Кипр». А что дальше мины пойдут на Украину, заявил Вучич, в Сербии не подозревали.

Однако 23 ноября 2019 года вице-президент Партии свободы и справедливости Мариника Тепич опубликовала в Twitter копии документов, из которых следовало, что, заключая 2 ноября 2015 года контракт на поставку мин, сербские поставщики провели перед этим закрытые официальные переговоры с «партнерами с Украины». Опубликовала Тепич и документацию Krusik на 4 апреля 2016 года, где две партии 60-миллиметровых мин указаны как «отгруженные». Серии снарядов — 02/16 и 03/16, количество — соответственно 14.988 и 15.012 единиц. Вот и те самые 30 тысяч мин калибра 60 мм, о прибытии которых «на прошлой неделе» сообщали 19 апреля 2016 года официальные представители Министерства обороны Украины.

Поставки, видимо, с тех пор прекратились, но уже купленных у сербов 30 тысяч мин ВСУ хватит надолго. 25 февраля 2021 года очередная неразорвавшаяся 60-миллиметровая мина сербского производства была обнаружена после обстрела с украинской стороны под деревней Еленовка (Волновахский район Донецкой области), находящейся под контролем ДНР.

Šta je Vućić prećutao:

1.Da je Krušik direktno pregovarao sa "ino partnerom iz Ukrajine"

2.Da je to kiparska firma Petralink, čiji je vlasnik sin ukrajinskog generala Vladimira Petenka, osuđivanog za trg.oružjem

3.Da su saglasnost dali MUP, BIA, Min.odbrane, sp.poslova i trgovine pic.twitter.com/ZL1oVcKauf — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) November 23, 2019

​Для своего производства мин Украина закупает в других странах, образовавшихся на руинах СФРЮ, и комплектующие. Так, как выясняется при анализе данных об экспорте-импорте оружия на сайте en.52wmb.com, 1 августа 2019 года компания «Украинская бронетехника» приобрела у предприятия TARA Aerospace And Defence Products в городе Мойковац (Черногория) по 33.772 единицы взрывателей UT M68P1 и зарядов для мин М-80, а 10 декабря 2019 года приобрела еще 10.000 единиц UT M68P1.

По информации производителя, эти компоненты могут использоваться для мин калибра 60, 81, 82 и 120 мм. «Украинская бронетехника» сейчас производит четыре модели мин — 60-миллиметровую UB-60, а также 80-, 82- и 120-миллиметровые выстрелы без особых наименований. Для сборки мин какого именно калибра понадобились черногорские комплектующие, неясно. По данным компании, на сентябрь 2020 года «Украинской бронетехникой» в ВСУ было поставлено около 300 УПИК-82 и около 100 МП-60, так что это могут быть мины как для одной, так и для другой модели минометов.



Резюмируя. На сегодняшний день на Украине создана собственная индустрия и 60-миллиметровых минометов, и мин к ним, которые до 2015 года существовали в лучшем случае на уровне опытных образцов. На первых порах, пока свои минометы только испытывали, а заводы переориентировали на производство новых мин, аналоги закупали за рубежом, в основном на Балканах и через прокси в Варшаве.