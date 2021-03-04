Бывший глава американского посольства в Киеве Стивен Пайфер заявил о готовности президента США Джо Байдена оказывать давление на Украину, если нужно, даже жёсткое, для выполнения реформ. А украинские власти не возражают

В Штатах новая администрация работает 1,5 месяца, но, помимо телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, контактов между руководством двух стран не было. Журналисты поинтересовались 3 марта у президента Украины Владимира Зеленского, означает ли это, что есть какое-то напряжение, возможно, на личном уровне после сложных отношений, которые были у него с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом. Глава государства поспешил заверить, что ни о какой напряжённости речи не идёт, а наоборот, подтверждается поддержка Киева от стратегического партнёра.

К американскому давлению Украине не привыкать

Тем временем Стивен Пайфер, бывший послом США на Украине в 1998-2000 годах, на онлайн-конференции рассказал, чего стоит ждать Киеву от нынешних американских властей: «Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам — и возможно, даже порой в жёсткой форме, с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал».

Дипломат уверен, что такой подход в любом случае будет полезен для Киева. По его словам, Вашингтон обеспокоен замедлением украинских реформ в 2020 году и паузой в программе МВФ.

«Украине нужно воспользоваться возможностями, которые она имеет сейчас, для консолидации реформ и принятия реальных решительных мер для сдерживания коррупции. Джо Байден является именно тем партнёром, который сейчас необходим Украине», — подчеркнул Пайфер.

Жёстко общаться с украинскими чиновниками Байден умеет. Причём речь идёт о высшем руководстве страны. Ярким доказательством служит его общение в бытность вице-президентом США с Петром Порошенко, когда тот был президентом Украины. Так, в августе 2016 года в интервью американскому изданию Atlantic Байден рассказал, что требовал от украинского лидера уволить с поста генерального прокурора страны Виктора Шокина, который вёл уголовное расследование деятельности компании Burisma и собирался вызвать на допрос его сына Хантера, в обмен на предоставление кредита на сумму $1 млрд.

«Я пошёл на пресс-конференцию и сказал: "Мы вам не даём $1 млрд". Они мне говорят: "Вы не имеете таких полномочий, Вы не президент, президент говорил, что даст". Я такой: "Звоните ему. Я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не уволен до тех пор, вы не получаете денег". И он был уволен», — ехидно вспоминал нынешний президент США. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Кроме того, Порошенко отчитывался перед Байденом о выполнении требований, которые Киеву выдвигал Запад. Например, на аудиозаписи телефонного разговора политиков, обнародованную депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, президент Украины сообщает вице-президенту США, курирующему в администрации президента Барака Обамы украинское направление, о предстоящем повышении тарифов в стране на 100% вместо 75%, как требовал МВФ.

Байден пришёл — порядок на Украине не навёл

В том, что Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, будет уделять Украине больше внимания, сомнений не было.

В качестве примера давления новой американской администрации можно рассматривать выделение военной помощи в размере $125 млн, о чём стало известно 1 марта. Эта сумма предназначена в основном на приобретение двух вооружённых патрульных катеров Mark IV.

«Принцип США по отношению к Украине таков: "Нате, Боже, что нам негоже", то есть американцы поставляют украинцам катера для создания "москитного флота" (быстроходные и маневренные малые боевые корабли. — Ред.). Эти катера также нужны Киеву, чтобы иметь если не превосходство, то хоть какое-то влияние на море, и тут американцы рады подлить масла в огонь не только в Азовском, но и на Чёрном море», — заявил командующий Черноморским флотом РФ в 1998-2002 годах адмирал Владимир Комоедов в комментарии РИА Новости. Американская военная помощь Украине: разворованный хлам © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Как сообщил портал The Drive, катера, которые собирается приобрести Украина на полученные деньги, американский флот списывает из-за высокой стоимости обслуживания, небольшого размера и слабой мощности. По словам генерал-майора Корпуса морской пехоты США Трейси Кинга, в сценариях военных действий против таких государств, как Россия или Китай, считалось, что Mark VI на самом деле не нужны, учитывая их технические характеристики.

Остальные $150 млн военной помощи, как напомнила американская сторона, Киев получит только после того, как Пентагон и Госдепартамент подтвердят, что он добился достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в 2021 году.

«Первую часть помощи уже дают, а вторую часть могут и не предоставить. Администрация президента Байдена разделила помощь Украине на 2 смысловые части. 1) Предоставить летальное вооружение, катера и снаряжение, чтобы никто не сказал, что Байден не поддерживает украинскую обороноспособность, и чтобы показать, что выполняется предвыборное обещание по предоставлению летальных вооружений. 2) Вторая часть помощи призвана продемонстрировать требовательность Белого дома по поводу реформ. Здесь Байден имеет возможности продемонстрировать упрямство, принципиальность, жёсткость: не предоставить обещанный объём помощи, пока украинская власть не совершит ожидаемые реформы», — написал политолог Владимир Воля на своей странице в Facebook.

Вот так в обмен на ненужный хлам американские власти вынуждают Украину делать то, что нужно прежде всего Вашингтону, а вовсе не Киеву.

В этом плане от Байдена не слишком-то отличался и Трамп. В октябре 2020 года временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела «конструктивный коллегиальный ужин» с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым для обсуждения борьбы с эпидемией коронавируса, а по завершении мероприятия американское посольство объявило: Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность! (А разве такие решения должны принимать не украинские власти?) Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

Однако спустя 4 месяца отсутствие результатов третьей стадии клинических испытаний не остановило Киев от закупки Covishield — индийского аналога вакцины AstraZeneca, предназначенного для бедных стран и не используемого нигде в Европе. На момент доставки первой партии этого препарата эффективность «Спутника V» на уровне 91,6% и способность справиться со всеми выявленными штаммами коронавируса уже была доказана клинически, в Венгрии, несмотря на отсутствие разрешения на уровне ЕС, началась прививочная кампания российской вакциной. На сегодняшний день Covishield — единственный доступный на Украине препарат от COVID-19, но население отказывается прививаться им, даже врачи, находящиеся в группе риска.

Вместо того чтобы как минимум на месяц раньше закупить высокоэффективную вакцину в необходимом объёме и начать брать под контроль распространение вируса, Киев поставил политические мотивы превыше жизни людей, а сейчас эпидемиологическая ситуация не просто обостряется — надвигается третья волна эпидемии, как предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что дальше?

Ещё до победы Байдена на президентских выборах профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж включал в число целей кандидата-демократа по Украине в случае прихода к власти возвращение к реформам, которые поддерживала администрация Обамы после Майдана.

А вот когда его уже избрали 46-м президентом США, эксперты начали делать прогнозы, как Байден будет действовать в отношении Украины, которую с такой радостью посещал во время госпереворота 2013-2014 годов и раздавал указания местным чиновникам чуть ли не как президент, притом что Порошенко стоял рядом. В интервью агентству «Интерфакс» в декабре 2020 года бывший посол США в России Майкл Макфол подчеркнул, что Байден знает постсоветский регион так, как не знал ни один американский президент в истории, и политика на этом направлении станет более активной.

«Что же касается Украины, то, я думаю, будут продолжены поставки вооружений, которые уже существуют. Очень много уделяется внимания поставкам (американских противоракетных комплексов. — Ред.) Javelin, которые никогда не использовались и складируются на востоке Украины. Это все символизм. То, что реально важно, — мы перестали быть вовлечены в процесс реформ внутри Украины, и в том, что касается экономики, и в том, что касается политики, и в том, что касается переговоров по урегулированию в Донбассе. Президент Трамп своими предвыборными усилиями лишь спутал политику нашей помощи Украине. В итоге все были разобщены, не подталкивали Украину к реформам, и как результат, на мой взгляд, на Украине произошёл опасный откат. Думаю, что администрация Байдена будет гораздо более вовлечена в экономические и политические реформы на Украине», — сказал дипломат. «Не сливать Украину»: Мирзаян рассказал, какое предупреждение Байден сделал ЕС © РИА Новости, Владимир Трефилов

Хорошо это или плохо? Американист Дмитрий Дробницкий ранее в интервью изданию Украина.ру заявил, что украинские политики просто ждут, когда же Байден восстановит внешнее управление над их страной, как это было при Обаме, — на протяжении 4 лет президентства Трампа они были в растерянности, не понимали, что им делать, мучились вопросом «кто решит наш вопрос, кто разводящий?», а теперь у них есть ощущение, что разводящий будет назначен.

На Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля Байден объявил, что «Америка вернулась!». Это значит, что мы вновь увидим «насаждение демократии», но уже не по всему миру, а только там, где это будет отвечать национальным интересам США. Штаты, которые по-прежнему лидируют по уровню заболеваемости коронавирусом, не могут себе позволить уделять много внимания другим странам — нужно спасать себя в первую очередь. Тем не менее Украину Байден, как и обещал ещё в 2017 году, уходя с поста вице-президента, бросать не будет — уж очень большое значение украинская тематика (не Украина как государство) имеет при выстраивании отношений с Россией. Если Вашингтон поможет преодолеть внутриполитический кризис на Украине, то не останется поводов для дальнейшего давления на Москву, к тому же Вашингтон за 7 лет научился неплохо зарабатывать на Украине и напрямую, и опосредованно.