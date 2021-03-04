Украинские власти пока осторожно, но всерьёз начинают бороться с олигархами в стране – при активной поддержке США. Однако удар по олигархам может разрушить экономику Украины в нынешнем виде, предупреждают политические эксперты

Политическую весну 2021 года украинская власть встречает с целым набором проблем. Вакцинация в стране откровенно пробуксовывает — один за другим вспыхивают скандалы, а социология показывает, что украинцы массово не хотят прививаться. Даже несмотря на личный пример президента Владимира Зеленского, которому поставили вакцину в мобильном госпитале в Донбассе.

Среди других проблем властей — борьба с олигархами. Последних, как ни парадоксально, украинские эксперты называют «последними защитниками суверенитета Украины».

Объясняется это просто: олигархам выгодна независимая страна, чтобы получать из неё сверхприбыли. Если же придут транснациональные корпорации — финансовые потоки пересохнут и зарабатывать будет не на чем. То есть ничего личного, просто бизнес.

О том, смогут ли Зеленский и его окружение справиться с навалившимися трудностями, а также о том, какие ошибки совершила и продолжает делать власть, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты. Какую Украину строит Зеленский © пресс-служба президента Украины

Без смены модели экономики успеха не будет

При вступлении во власть президент Владимир Зеленский обещал дать достойные пенсии, обеспечить людей работой, поднять доходы населения и снизить тарифы ЖКХ. Скоро два года, как он находится у власти, но реальных прорывов не случилось ни по одному направлению, отмечает замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов.

По его словам, конец эпохи бедности не наступил, мира на Донбассе тоже пока не предвидится, борьбы с коррупцией и посадок нет.

«Но Зеленский всё может списывать на коронавирус. Порошенко списывал на войну пять лет, а Зеленский будет все провалы списывать на пандемию», — сказал политолог.

Пандемия действительно «порубала» всех, но проблема не только в ней, уверен политический эксперт Руслан Бизяев. Украине нужно корректировать экономическую модель, но оба Кабмина — и премьера Дениса Шмыгаля, и экс-премьера Алексея Гончарука — концептуально этим вопросом не занимались. А пока не поменялась модель, не поменяется и уровень жизни, подчёркивает эксперт. Руслан Бизяев: Офис Зеленского начинает пересмотр итогов приватизации 90-х © Facebook, Руслан Бизяев

«Украинское общество очень аморфно»

Власть работает над тем, чтобы не допустить социальных бунтов. Но всё это происходит в духе шоу-бизнеса, уверен директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Он напоминает, что уже начались «показушные в духе КПСС» форумы «Украина 30», где с каждым форумом всё радостнее жить.

«Но для настоящего снятия социальной напряжённости делается очень мало, потому что у правительства нет ресурсов.

Они те же тарифы не хотят снижать, хотя могли бы. Правда, они анонсировали повышение пенсий (почти 7-8 млн человек получат по 200-300, 700-800 гривен), но это разовое повышение, которое не касается социально активной группы, способной выйти на массовые протесты», — сообщил Рудяков.

Проблема состоит ещё и в том, продолжил политолог, что на Украине нет политической или профсоюзной силы, которая могла бы организовать людей, сформулировать требования и донести эти требования до правительства.

«Мы очень аморфное в этом смысле общество в последнее время», — констатировал эксперт. Павел Рудяков: На Украине началось переформатирование олигархического ландшафта © РИА Новости, Нина Зотина

Недоверие к власти — из-за вакцин и не только

Недоверие к украинской власти создано действиями самой власти, убеждён политолог Алексей Якубин. За последние месяцы власть публично взяла на себя ряд обязательств, но всё это закончилось публичным провалом.

«Сначала власть говорила о Pfizer, потом об AstraZeneca, потом зашла речь о китайской вакцине, а в итоге всё закончилось индийской вакциной.

От Sputnik V власть отказалась, и Украина с Молдовой стали последними странами Европы, которые в принципе занялись массовой вакцинацией. Да, нужно разбираться, насколько эта вакцинация успешна в Европе, но в Украине она формально началась 15 февраля, но первые две недели она проходила без вакцин. Очень специфическая вакцинация», — обрисовал ситуацию Якубин.

Потому и недоверие, поясняет политолог, что власть говорила одно по поводу этих вакцин, а вышло другое. Власть своими действиями сама подорвала доверие и к вакцинированию в целом, и конкретно к этой вакцине. Алексей Якубин: Зеленский пытается решить сложные вопросы за счет простых идей © Facebook, Алексей Якубин

Удар по олигархам — удар по экономике?

Сегодня в Украине ведутся разговоры о «раскулачивании» олигархов. Однако оно может не принести пользы экономике страны, предупреждают эксперты.

В условиях когда на Украину имеют серьёзное влияние транснациональные корпорации, которые проявляют большие аппетиты, главным объектом, на который будет обрушено давление со стороны транснациональных корпораций, будут именно олигархи, которые представляют сегодня национальный капитал. Об этом говорит директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Так что все в ожидании того, что вот-вот может начаться закручивание гаек, но пока не началось. Персональные санкции в отношении [нардепа, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора] Медведчука и его окружения или некоторые ослабления позиций [бизнесмена Игоря] Коломойского — это ещё не наступление на олигархов», — заявил политолог.

В то же время, по его словам, на Украине представители крупного бизнеса наполняют бюджет на три четверти. Условно говоря, 20% выручки дают металлургические предприятия Рината Ахметова и Вадима Новинского.

«Поэтому говорить о том, что каким-то образом это будет содействовать развитию экономики, будет, наверное, преувеличением», — сказал Бондаренко. Кость Бондаренко: Транснациональные корпорации на Украине готовятся закручивать гайки © РИА Новости, Нина Зотина

Украина — одна из стран, в которой США «съедают» олигархов

Если деолигархизировать экономику страны, она просто разрушится в том виде, в котором она существует сейчас, говорит Павел Рудяков. В этом случае нужно будет выстраивать новую экономику, «как американцы выстраивают у нас новую систему органов управления по борьбе с коррупцией и в других сферах».

«Насколько я понимаю, работа против олигархов пошла. Но у нас остаётся очень туманное представление о том, кто такие олигархи.

У нас олигархами считают шестёрку орлов, которые сформировались во времена позднего Кучмы (Коломойский, Ахметов, Пинчук, Фирташ и ещё пара ребят). Но это «старые олигархи».

А у нас за последние 5-7 лет появилась целая стая "новых олигархов" (Порошенко, Аваков, Яценюк). В этом списке также могли оказаться Пашинский и Луценко (который никогда не занимался бизнесом, но, будучи генпрокурором, активно продавал дела на сотни миллионов долларов и брал откаты). Кроме того, подтянулись двое-трое людей, которые занимаются агробизнесом», — рассказал Рудяков.

Кирилл Молчанов: При Порошенко воровали на армии, а при Зеленском начинают воровать на дорогах © Facebook, Кирилл Молчанов

«У нас [на Украине], насколько я понимаю, те люди, которые ведут политику от имени Зеленского (он себя проявил как слабак), не уничтожают старых олигархов, но показательно пощипывают и предъявляют их американцам. Но параллельно с этим идёт процесс усиления части новых олигархов.

Усиливается Порошенко (хоть он и не играет с Зеленским), Аваков продолжает набирать финансовые и другие возможности. Поэтому здесь речь идёт не о деолигархизации, а о переформатировании нашего олигархического ландшафта.

Часть старых олигархов теряют свои позиции, а новые усиливаться не хотят, потому что боятся американцев», — пояснил политолог.