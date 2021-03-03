Служба безопасности Украины (СБУ) изучает публикацию в соцсети сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, которая проиллюстрирована картой Украины без Крыма, но с Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом заявили в пресс-службе СБУ 2 марта

Сообщается, что спецслужба ведёт проверку публикации политика, к которой прикреплена карта Украины без Крыма.

Этот факт показывает, в какой атмосфере живут украинцы. Ведь в публикации нет никаких призывов «сдать» Крым (его давно «сдали» и без Рабиновича). А сама карта составлена по данным Киевского национального лингвистического университета, на ней показано, на каком языке говорят жители разных регионов страны: на русском, на украинском или же на суржике. Сцепились из-за Крыма: Рабинович нецензурно ответил Лещенко © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

В комментариях под публикацией (контент сейчас недоступен. — Ред.) известный в прошлом журналист-разоблачитель, экс-депутат Рады, а ныне член Наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко написал: «Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление и, надеюсь, понесете за него наказание».

В ответ на это, а может быть, и просто так на странице политика вскоре появился перепост иронично поданной от имени неких «соросят» информации о сверхвысокой зарплате самого Лещенко: «Спешим сообщить, что всеми нами любимый железнодорожник Сергей Лещенко снова получил 332 тысячи гривен за работу в УЗ…»

Но это всё детали. Что касается проблемы Крыма, то Вадим Рабинович заявил, что этот вопрос украинская делегация ОПЗЖ подняла во время визита в Москву.

«…Мы сказали это российской стороне: Крым — это Украина. И мы это сказали не из подворотни, а в центре России, в центре Москвы, в штабе "Единой России", правящей партии», — рассказал политик в эфире репрессированных властью телеканалов.

Рабинович продолжил, говоря об оппонентах ОПЗЖ внутри Украины: «Вот пусть у них хватит такого мужества — не продавать страну, не сдавать страну, не пропивать Крым, а сказать сегодня здесь, что мы имеем проукраинскую позицию».

Убедит ли эта демонстрация проукраинской позиции сотрудников СБУ, сказать сейчас трудно.

Это далеко не первый «карточный» скандал. Британская общенациональная телерадиовещательная компания BBC в сентябре 2020 года извинилась за публикацию карты Украины без Крыма в одной из новостей. Были и другие случаи подобных публикаций в европейских СМИ.

В декабре прошлого года на официальном YouТube-канале мэрии Львова были опубликованы учебные видеоролики для старшеклассников, где не было Крыма. Уже на следующий день эти видео удалили. СБУ к мэрии претензий как будто бы не имеет.

В случае с «картой Рабиновича» ситуация другая: власть пытается тем или иным способом справиться с растущим рейтингом оппозиционной партии. Согласно последнему опросу КМИС, ОПЗЖ лидирует с поддержкой 23,5%. Следом идет партия Порошенко «Европейская солидарность» с 19%, «Слуга народа» с 16%, «Батькивщина» с 9% и «Партия Шария» с 5%. Рабинович назвал режим Зеленского «зеленым фашизмом» © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Многие наблюдатели считают, что именно наблюдаемые рост поддержки оппозиции и падение рейтингов «слуг народа» и самого президента Зеленского побудили власть к ряду жестких мер, которые при этом сложно назвать вполне законными. Возбуждено уголовное дело за госизмену против Шария, президент Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Верховной Рады Тараса Козака (фракция ОПЗЖ), а также восьми компаний — учредителей информационных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Впоследствии журналисты этих каналов создали свой медиахолдинг и сами учредили телеканал «Первый Независимый», который продержался в эфире всего один час, после чего его отключили от вещания. Рабинович раскритиковал власти Украины за отказ от российской вакцины © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В ОПЗЖ считают эти действия власти незаконными. А после отключения «Первого Независимого» в партии заявили, что «преступный режим Зеленского окончательно встал на путь установления диктатуры и узурпации власти».

Давление на оппозицию, скорее всего, усилится. Издание Vesti.ua со ссылкой на собственные источники сообщает, что власти «будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крылья ОПЗЖ».

По данным издания, «чёрную метку» уже будто бы выписали нескольким экспертам, которые сотрудничали с ОПЗЖ и появлялись в эфире оппозиционных телеканалов.