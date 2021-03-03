Представители украинской молочной отрасли инициировали расследование неконтролируемого импорта молочных продуктов на Украину. Засилье дешевой молочки из-за рубежа поставило украинскую молочную отрасль на грань выживания

14 украинских молочных компаний подали заявление о нарушении и проведении специального расследования Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства с целью защиты украинского рынка от неконтролируемого импорта молочной продукции.

По их мнению, импорт молочки на Украину достиг критической отметки.

В 2020 году на Украину было поставлено 47 тыс. тонн сыров, 28 тыс. тонн цельного молока, 12 тыс. тонн сливочного масла. Для производства такого количества продукции необходим 1 млн тонн молока. Украинская промышленность переработала в прошлом году 3,7 млн тонн молока.

По данным Гостаможслужбы, только за год импорт сыра на Украину вырос в два раза — с 23 700 тонн в 2019 году до 46 700 тонн в 2020-м, а в денежном выражении — со $108,9 млн до $210,5 млн. Импорт молока и сливок увеличился до 12 900 тонн — на $11,6 млн, рост составил 3,6 раза и 3,3 раза соответственно. Импорт сливочного масла вырос до 10 000 тонн в натуральном выражении и почти в 2,5 раза в денежном — до $40,6 млн. Если Лукашенко захочет увеличить экспорт, ему придется продавать молоко на улицах Европы – Безпалько © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Украинская молочная отрасль и молочное животноводство переживают кризис, а молокоперерабатывающие предприятия в стране не имеют собственных ресурсов для развития и работают на грани убыточности. По официальным данным, Украина занимает 18-е место в мире по производству молока (9,8 млн тонн молока в год). В реальности, по данным Союза молочных предприятий Украины, в стране производится 6,5 млн тонн молока, и она занимает 32-е место в мире.

Не выдерживают конкуренции

Количество молокоперерабатывающих предприятий на Украине к 2019 году сократилось почти вчетверо — до 178. По оценкам Союза молочных предприятий Украины, за прошедшие полтора года закрылись еще 15-20 предприятий. Последние три года производство сыров на Украине падало. Это связано с потерей российского рынка и усилением конкуренции со стороны импорта.

«Я думаю, что при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом со стороны наших государственных деятелей было пропущено изучение экономической ситуации и вопрос поддержки сельхозпроизводителей, которая существует в ЕС», — сказал на пресс-конференции в Киеве глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

Согласно этой европейской программе поддержки АПК, те, кто работает в животноводстве и в перерабатывающей отрасли, получают множество преференций. Самая главная — это от 50 до 70% дотаций на безвозвратной основе из бюджета ЕС на модернизацию и развитие животноводства и перерабатывающей отрасли. Например, Польша за 15 лет пребывания в ЕС получила €29 млрд на развитие молочной отрасли. Поэтому в Польше была проведена модернизация перерабатывающих предприятий и освоены новые технологические процессы, которые позволили продавать продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

И вот теперь 30% молочной продукции с внешних рынков на Украине — это Польша. И в этом нет ничего удивительного, потому что Польша как государство создала все условия для развития молочного скотоводства и перерабатывающей отрасли. На сегодня в Польше излишек молочного сырья составляет примерно 2,5 млн тонн молока в год. В других странах ЕС подобная ситуация. По состоянию на 2018 год излишек молочного сырья там составлял 15 млн тонн. Если ЕС продолжит поддерживать местного производителя, то излишек будет достигать в 2026 году 30 млн тонн.

На Украине же нет возможности длинного финансирования для производителей молочной продукции. Собственной прибыли, необходимой для развития предприятия, тоже недостаточно. Поэтому молочная отрасль на Украине находится на стадии выживания. Из сердца Карпат. Как в центре Европы варят овечий сыр. Фоторепортаж © Украина.ру

Более того, с 2021 года на импорт молочных продуктов из ЕС на Украину устанавливают нулевые таможенные ставки.

«Вместе с этим для экспорта украинской продукции в ЕС действуют дискриминационные ограничения, а из-за высокой себестоимости производства украинские молочные продукты не могут с ними конкурировать. Для европейского рынка, где наблюдается существенный избыток молока, это — зеленый свет для неконтролируемого экспорта в нашу страну», — подчеркнул Чагаровский.

Квоты или пошлины во спасение

Как отметила генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк, Украина за последние два года превратилась из крупного экспортера в нетто-импортера молока.

«Если в 2019 году мы зафиксировали нулевое сальдо в торговле молочной продукцией, то по итогам 2020 года Украина превратилась в нетто-импортера, а импорт вырос на 113%, что эквивалентно 1 млн тонн молока-сырья. Это тот миллион тонн, который мог бы дать до 15 тысяч рабочих мест нашим соотечественникам в молочном секторе и принести 1 млрд грн в украинский бюджет», — сказала Лавренюк на пресс-конференции.

При этом эксперты подчеркнули, что молочные компании не просят запретить импорт вообще, а настаивают на введении адекватных защитных мер и государственной финансовой поддержки, аналогичной существующей в ЕС.

Если Минэкономики начнет расследование, то оно займет около 9 месяцев, после чего, как надеются украинские молочники, министерство предложит ряд мер для защиты украинских производителей молока. Однако молочники настаивают на введении ограничительных мер во время проведения расследования

«Среди таких мер может быть введение дополнительной ввозной пошлины, а также введение количественной квоты на импорт молочных продуктов. Расследование будет проводиться только по трем категориям продукции — это сыры, сгущенные и ферментированные молочные продукты, то есть мы не говорим об ограничении импорта сливочного масла, молока и т.д. Также расследование не коснется импорта, например, некоторых видов сыров, которые производятся только за границей — с полок наших магазинов такие продукты не исчезнут», — подчеркнул руководитель практики международной торговли, советник международной юридической фирмы Integrities Сергей Лахно.

При этом эксперт добавил, что данное расследование не спровоцирует роста цен на импортные молочные продукты.

Украинские молочники уверены, что страна еще не утратила шанс стать достойным игроком на мировой «молочной» арене. Но достичь этого можно, только если удастся обеспечить защиту внутреннего рынка.

«Для того чтобы сбылись прогнозы о месте Украины в топ-5 мировых производителей молока-сырья, чтобы мы почувствовали возобновление молочной отрасли и увидели ее расцвет, необходимы соответствующие условия. В первую очередь это последовательная государственная политика относительно молочной отрасли, а также принятие адекватных мер по защите внутреннего рынка и внутреннего производителя от неконтролируемого импорта», — подытожила Лавренюк.

И всего сказанного можно сделать несколько неутешительных для Украины и молочников выводов:

1. Производители молочной продукции, фермеры, мелкие латифундисты ожидают, что правительство ограничит импорт из Европы еэсовской продукции. Но не нужно быть пророком, чтобы понимать, что этого не произойдет никогда. Потому что «Революция гидности» поддерживалась в 2014 году Европой не для того, чтобы Украина могла поставлять свою продукцию на рынки ЕС, а для того, чтобы она, наоборот, стала бы потребителем излишков, которые ЕС просто надо куда-то продавать.

2. Исходя из этого, сама Украина со своей молочной продукцией Европе не нужна. При производстве ожидаемых 15 млн тонн молока в год зачем ЕС еще и 6 млн тонн молока украинских производителей?

3. Мечты украинской власти о создании аграрной сверхдержавы — это просто красивый фантик, в который обернули неприглядную действительность. На самом деле Украина нужна Европе не как производитель, а как рынок сбыта своей продукции, и потому развивать собственное производство сельхозпродукции ЕС Украине не позволит, а нынешнее руководство страны на это самостоятельно и не пойдет. Именно с таким отношением к стране связаны все последние «экономические» решения украинского правительства, фактически отказавшегося от развития своего производства в любой сфере — и в промышленности, и в сельском хозяйстве.